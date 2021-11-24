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Yota разместила терминалы EnerGO на точках продаж в Санкт-Петербурге

Yota расширяет географию присутствия терминалов аренды удобных зарядных устройств для смартфона EnerGO. Теперь небольшие боксы, в каждом из которых по восемь пауэрбанков, можно найти на торговых точках мобильного оператора не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Стоимость аренды составляет 50 руб. в час, не более 100 руб. в сутки.

Воспользоваться устройством просто — достаточно скачать приложение EnerGO, авторизоваться с помощью номера мобильного телефона, навести камеру смартфона на QR-код терминала и получить аккумулятор. При покупке любого продукта на точке продаж Yota клиенты получат промокод, позволяющий бесплатно арендовать EnerGo на сутки. Вернуть пауэрбанк можно в любом ближайшем терминале сервиса.

«Благодаря партнерству с EnerGO каждый пользователь Yota сможет получить при необходимости пауэрбанк на время. При этом необязательно ждать на месте, пока смартфон зарядится, можно взять аккумулятор с собой, и вернуть в любой ближайший терминал сервиса», — отметила директор макрорегиона Северо-Запад Yota Анна Часовенная.

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