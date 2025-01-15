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Токаренко Максим



15.01.2025 «МегаФон» запустил новые объекты связи и модернизировал существующее оборудование в Вырице Ленобласти 1
20.12.2024 «МегаФон» увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза 1
12.12.2024 На северном участке ЗСД появился скоростной мобильный интернет «МегаФона» 1
21.11.2024 «МегаФон» обеспечил связью многопрофильный медицинский центр «Белоостров» 1
23.08.2024 Пришло время распробовать новые скорости на скоростной магистрали 1
18.07.2024 «МегаФон» добавил скорости Осиновой роще 1
27.06.2024 «МегаФон» обеспечил связью «Суворовский городок» Петергофа 1
15.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет для посетителей музея военно-морской славы в Кронштадте 1
18.04.2024 «МегаФон» подготовил сеть в Выборге и Гатчине к началу туристического сезона 1
05.04.2024 «МегаФон» прокачал сеть в местах вдохновения художника Шишкина 1
05.04.2024 «МегаФон» прокачал сеть в местах вдохновения художника Шишкина 1
28.03.2024 Высокоскоростной интернет «МегаФона» «выбрался» в деревни Ленинградской области 1
14.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет в дачном поселке XVIII века 1
28.02.2024 «МегаФон» ускорил интернет на ведущей судостроительной верфи Санкт-Петербурга 1
19.02.2024 «МегаФон» ускорил интернет в курортном городе Зеленогорск 1
31.01.2024 Интерес петербуржцев к онлайн-шопингу с начала января вырос на 93% 1
26.01.2024 Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд 1
17.01.2024 «МегаФон» разогнал интернет на восьми горнолыжных курортах Ленинградской области 1
29.11.2023 Технология Massive MIMO от «Мегафона» ускорила мобильный интернет в Ленинградской области 1
16.11.2023 «Мегафон» обеспечил связью крупнейший порт на Балтике 1
16.10.2023 «Мегафон» прокачал сеть в альма-матер Пушкина 1
21.09.2023 «Мегафон» улучшил связь в одном из крупнейших парков Петербурга 1
07.09.2023 «Мегафон» улучшил сеть в столице Ленинградской области 1
10.08.2023 «Мегафон» усилил сеть в городе атомщиков 1
03.08.2023 «Мегафон» ускорил интернет в городе воинской славы Тихвине 1
21.07.2023 «Мегафон» увеличил надежность сети во Всеволожске 1
18.07.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в Пулковской обсерватории 1
21.06.2023 «Мегафон» расширил возможности сети в Приморском районе Петербурга 1
08.06.2023 «Мегафон» прокачал сеть в Ленобласти к началу летних каникул 1
25.05.2023 «Мегафон»: Усть-Луга и Сосновый бор связаны одной магистралью 1
17.05.2023 «Мегафон» улучшил сеть в Выборгском районе Петербурга 1
28.04.2023 4G «Мегафона» достиг максимальной скорости в Ленинградской области 1
17.04.2023 «Мегафон» в Санкт-Петербурге возглавит новый топ-менеджер 2
06.04.2023 У «Мегафона» в Самарской области новый директор 1
19.08.2022 «Мегафон» увеличил скорость интернета в городах Самарской области 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Токаренко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 35
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 20
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Цифра ГК 2426 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 2
Skymec - Небесная Механика 13 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Магистраль северной столицы 2 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Парк 300-летия Санкт-Петербурга ГКУ СПб 6 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 20
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 20
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 20
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 14
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 12
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 10
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
Пропускная способность - Bandwidth 1744 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1392 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ByteDance - TikTok 256 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 124 1
Apple iPhone 11 253 1
Apple iPhone 12 219 1
Apple iPhone 7 282 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
Шишкин Иван 4 2
Югай Виктор 25 1
Прахов Михаил 36 1
Скурихин Владимир 16 1
Бакалов Владимир 13 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 34
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 30
Россия - РФ - Российская федерация 144195 21
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 5
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 91 4
Россия - ПФО - Самарская область 1307 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 112 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 109 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 63 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 44 2
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 43 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 24 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - ПФО - Самарская область - Чапаевск 26 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 296 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Москва - ЮЗАО - Ломоносовский район 11 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 6
Дача - дачники 814 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Спорт - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты 84 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 512 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Юность - радиостанция 40 1
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 5 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 3 1
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