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«МегаФон» запустил новые объекты связи и модернизировал существующее оборудование в Вырице Ленобласти

Теперь больше жителей поселка Вырица Ленинградской области из числа абонентов «МегаФона» могут одновременно пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости 100 Мбит/с. Оператор запустил новые объекты связи и модернизировал существующее оборудование в населенном пункте, что позволило расширить покрытие и емкость LTE‑сети.

Вырицадачный поселок, основанный еще в XVIII веке, расположен всего в часе езды от Санкт-Петербурга. Здесь постоянно проживает около 20 тыс. человек, но в летнее время количество жителей вырастает практически в два раза. Также, поселок активно посещают туристы, чтобы полюбоваться деревянным зодчеством в стиле модерн, которым славится Вырица.

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Инженеры оператора установили новые объекты связи в поселке и усилили существующие дополнительными частотными диапазонами. Это позволило обеспечить всю территорию населенного пункта устойчивым 4G-сигналом со скоростью скачивания до 100 Мбит/с. Теперь местные жители без провисаний смогут смотреть потоковые видео, общаться по видеосвязи и скачивать тяжелые файлы в сети, а туристы без промедлений делиться своими впечатлениями в сети и не бояться остаться без связи с близкими.

«Обновленная мобильная сеть в Вырице уже сегодня предоставляет высокоскоростной интернет как местным жителям, так и туристам. А с приходом теплого времени года, обеспечит бесперебойное подключение к сети и дачникам, когда интернет-трафик увеличивается практически в два-три раза, по сравнению с зимними месяцами. Мы последовательно развиваем телеком‑инфраструктуру, чтобы наши абоненты всегда могли воспользоваться необходимыми цифровыми сервисами в смартфоне, а также позвонить родным и близким», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

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