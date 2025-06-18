Получите все материалы CNews по ключевому слову
Почему дача может нести опасность для здоровья?
Дачный сезон – это не только отдых, но и серьезная нагрузка на организм, особенно если в течение года человек вел малоподвижный образ жизни. Резкие, непривычные движения (наклоны, подъем тяжестей, работа в неудобных позах) могут привести к мышечным спазмам и защемлениям нервных корешков (корешковый синдром), что вызывает сильную боль и ограничение подвижности. Также может произойти обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз).
Как работа на даче отражается на сердце?
Интенсивная работа на даче (особенно в жару) – серьезное испытание для сердца. Опасные факторы: резкое увеличение физической активности у нетренированных людей; обезвоживание (потеря жидкости с потом и недостаточное питье); перегрев (работа под палящим солнцем без головного убора). Это может спровоцировать гипертонический криз у людей с артериальной гипертензией и острый коронарный синдром (вплоть до инфаркта) у пациентов с ишемической болезнью сердца.
Какие можно защитить себя?
Ключевые правила: готовьтесь к сезону заранее – укрепляйте мышцы, тренируйте выносливость; дозируйте нагрузку – не пытайтесь переделать все за один день; следите за самочувствием – головокружение, боль в груди или спине требуют остановки; пейте воду, избегайте перегрева.
