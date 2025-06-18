Разделы

Дача Дачный сезон Дачники


Почему дача может нести опасность для здоровья?
Дачный сезон – это не только отдых, но и серьезная нагрузка на организм, особенно если в течение года человек вел малоподвижный образ жизни. Резкие, непривычные движения (наклоны, подъем тяжестей, работа в неудобных позах) могут привести к мышечным спазмам и защемлениям нервных корешков (корешковый синдром), что вызывает сильную боль и ограничение подвижности. Также может произойти обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз).

Как работа на даче отражается на сердце?
Интенсивная работа на даче (особенно в жару) – серьезное испытание для сердца. Опасные факторы: резкое увеличение физической активности у нетренированных людей; обезвоживание (потеря жидкости с потом и недостаточное питье); перегрев (работа под палящим солнцем без головного убора). Это может спровоцировать гипертонический криз у людей с артериальной гипертензией и острый коронарный синдром (вплоть до инфаркта) у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Какие можно защитить себя?
Ключевые правила: готовьтесь к сезону заранее – укрепляйте мышцы, тренируйте выносливость; дозируйте нагрузку – не пытайтесь переделать все за один день; следите за самочувствием – головокружение, боль в груди или спине требуют остановки; пейте воду, избегайте перегрева.

СОБЫТИЯ


18.06.2025 МТС прокачала сеть LTE для дачников Краснокаменска

которых забайкальцы проживают круглогодично. С наступлением теплого сезона количество проживающих в дачных и садоводческих товариществах значительно увеличивается. Благодаря проведенным работам
09.06.2025 «Летай» укрепил 4G в дачных поселках и малонаселенных пунктах к началу сезона отпусков

етай» продолжает укреплять 4G на старте сезона отпусков. В мае 2025 г. оператор улучшил качество связи в 13 населенных пунктах республики, работы коснулись 14 базовых станций (БС). В фокусе оказались дачные поселки и малочисленные населенные пункты. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком». Так, новую площадку построили в поселке Нижняя Мактама (Альметьевский район), в котором прож
27.05.2025 Wildberries запускает продажу бань и дачных домов

бъединенная компания Wildberries & Russ) начинает тестирование новой товарной категории — каркасных дачных домов и готовых бань. Теперь на маркетплейсе пользователи могут заказать готовые домок
15.05.2025 Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

ь вкладка с картой покрытия. На карте можно ввести адрес своего населенного пункта, где расположена дача, и проверить скорость интернет-соединения. Синим цветом обозначен стандарт 4G, голубым —
13.05.2025 «МегаФон»: на Ставрополье помолодели дачники

ченных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Согласно исследованию, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются ставропольские дачники в возрасте от 35 до 44 лет. К этой возрастной группе относится каждый третий посетитель тематических ресурсов. С незначительным отставанием идут абоненты оператора 55-64 лет, они состав
13.05.2025 «МегаФон»: на Кубани помолодели дачники

представители «МегаФона». Согласно исследованию «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются южные дачники в возрасте от 45 до 54 лет. К этой возрастной группе относится почти треть посетителей тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 38%. В 2025 г. наблюдается значи
07.05.2025 Wildberries понизила комиссию на ряд товаров продавцов перед дачным сезоном

Компания РВБ (Wildberries & Russ) понизила комиссию для продавцов, доставляющих заказы собственными силами (модель продаж «Витрина»), по некоторым популярным товарам в преддверии начала дачного сезона более чем в шесть раз. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. С 18,5% до 3% комиссия снизится для: веранд и террас, бытовок сборных, срубов, уличных сборных туалетов,

28.04.2025 В «Яндекс Картах» появились сезонные маршруты автобусов для дачников

ред открытием дачного сезона в «Яндекс Картах» появились более 2000 сезонных маршрутов автобусов до дачных поселков во всех регионах России. Теперь дачники могут спланировать путешествие на сво
24.04.2025 МТС в преддверии дачного сезона прокачала связь для новосибирских дачников

МТС улучшила покрытие мобильной связи в девяти дачных сообществах Новосибирска. В результате строительства нового и обновления существующего телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета в разных локациях выросла до 50%. Об это
11.04.2025 «МегаФон»: дачная жизнь увлекла молодежь Орловской области

чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются тамбовские дачники от 35 до 44 лет. К этой возрастной группе относится примерно треть посетителей темати
09.04.2025 «МегаФон» улучшил интернет в садовых обществах Новосибирска

вых работ инженеры «МегаФона» построили базовые станции и модернизировали действующие на территории дачных обществ в Заельцовском районе Новосибирска и пригороде. Интернет и связь позволят скач
09.04.2025 Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Как выбрать телевизор для дачи Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при покупке телевизора для з
04.04.2025 Аналитика «МегаФона»: молодых тамбовчан заинтересовал дачный вопрос

, проводят все больше времени за городом, на своих садовых участках. Для нас важно развивать сеть в дачных массивах, чтобы абоненты остались на связи и могли воспользоваться стабильным 4G-сигна
04.04.2025 К дачному сезону МТС улучшила связь в пригороде Сургута

МТС увеличила скорость мобильного интернета на территории более чем 10 дачных массивов в пригороде Сургута. В результате модернизации сети и установки нового оборуд
25.03.2025 «МегаФон»: дачные вопросы все чаще занимают молодых кировчан

ные текстовые и видеофайлы с рекомендациями всегда были под рукой, мы занимаемся расширением сети в дачных массивах. Наши инженеры увеличили территорию покрытия в пригороде Кирова, где находитс
11.03.2025 «МегаФон»: в Саратовской области помолодели дачники

е онлайн-рекомендации всегда были доступны во время работы в саду, мы занимаемся расширением сети в дачных массивах. За последние месяцы инженеры запустили объекты связи в селе Пудовкино и котт
06.02.2025 МТС улучшила LTE-покрытие в десяти дачных кооперативах Пряжинского района Карелии

го телеком-оборудование мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с смогут пользоваться владельцы дачных участков в массивах Надежда, Ивушка, Родники, Механизатор, Прогресс, Мотор, Радиотехни
17.12.2024 МТС оцифровала старинное дачное село на берегу залива Анива

ды времен Карафуто - японского присутствия на Сахалине. Сейчас в Нечаевке находится сразу несколько дачных товариществ и коттеджный поселок. Кроме того, в теплое время года это - популярное мес
09.10.2024 Связисты «МегаФона» подключили к 4G дачные поселки вблизи Сургута

ния, общения в мессенджерах и соцсетях, просмотра видео в высоком разрешении или отправки тяжелых файлов. «Сургутяне все чаще предпочитают проводить досуг и отпуска в загородных домах даже за рамками дачного сезона. Это приводит к увеличению нагрузки на мобильную сеть в районах с частной застройкой. Весной мы запустили новые базовые станции в СОТ «Дорожник», «Энергостроитель», «Прибрежный-3
15.08.2024 Самарские дачи стали местом притяжения гостей из других регионов

общили представители «МегаФона». С мая наблюдается заметное увеличение числа гостей, приезжающих на дачи навестить близких или ради отдыха. В июле этот показатель вырос еще значительнее — на 70
13.08.2024 В дачных сообществах на берегу Варваровского водохранилища и поселке Нариман ускорили интернет

зволило увеличить скорость интернета к разгару сезона сбора урожая для дачников в поселке Нариман и дачных массивах, расположенных на берегу Варваровского водохранилища. Об этом CNews сообщили

07.08.2024 «Сравни»: 46% россиян предпочитают летом путешествовать, а не ездить на дачу

, что предпочитают навещать родственников в других городах или странах. 15% предпочитают экскурсионные туры, 13% — ходят в походы. Время за городом 47% россиян проводят на собственной даче, 35% ездят на дачу к родственникам или друзьям. 11% выезжают на природу с палаткой или в автодоме, 7% берут загородный дом в аренду. В городе большинство опрошенных (79%) летом предпочитают гулять в парка
24.07.2024 На дачных участках и аэродроме «Пушистый» полетел 4G «МегаФона»

а передача данных с мобильных устройств происходит быстрее. Мы модернизировали сеть, чтобы в разгар дачного сезона пользователи могли подключаться к привычным цифровым сервисам и общаться с дру
10.07.2024 В дачных массивах под Всеволожском расширили покрытие 4G

этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты компании установили телеком-оборудование в районе пяти СНТ Всеволожского района: «Сигнал», «Дунай», «Реставратор», «Алмаз», «Энергетик». Недалеко от дачных массивов находится озеро Щучье, точка притяжения жителей близлежащих садовых товариществ, поселков и петербуржцев. Новые базовые станции расширили покрытие и емкость сети LTE, в итоге и

26.06.2024 К разгару дачного сезона МТС прокачала связь в садовых товариществах у Волгоградского водохранилища

ользоваться интернетом в садовых товариществах. Увеличение средней скорости интернета почувствовали дачники СНТ «Цветущий сад», «Дары природы», «Волга», «Взморье», «Синтетика», «Досуг», «Трубни
25.06.2024 40% профессионалов предпочитают работать удаленно с дачи

работы, переезду и другим активным занятиям. В случае, когда есть возможность работать летом удаленно, большинство (62%) участников опроса делают это из дома. На втором по популярности месте работа с дачи, ее выбирают 40,4% респондентов (вопрос также предполагал возможность выбора нескольких вариантов). 8,6% признались, что во время удаленки они путешествуют. Также упоминались и другие мест
11.06.2024 МТС подключила к 4G дачи и базы отдыха в Чернолучье

МТС запустила новую базовую станцию в дачном поселке Чернолучинский Омского района. В результате высокоскоростная сеть 4G покрыла т
20.05.2024 Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Среди дополнительных функций устройства отметим встроенный ионизатор воздуха и ночник с мягким светом. Торнадо ОЗВ.03  Торнадо ОЗВ.03 — это звуковой отпугиватель земляных вредителей, который защитит дачный участок от кротов, медведок, крыс, мышей, сусликов и змей. Он излучает звуковые колебания и создает вибрации, способные охватить участок размером 1000 м².  Устройство состоит из самого п
13.05.2024 МТС улучшила связь для дачников в пригороде Сургута

Цифровая экосистема МТС сообщает об улучшении качества связи на территории дачных кооперативов в пригороде Сургута. В результате строительства новой телеком-инфраструкт
06.05.2024 Продажи роутеров, электронных книг и аксессуаров для авто выросли в преддверии дачного сезона

дома выросли в 1,5 раза, а роутеров — почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Кроме того, повышенным спросом у россиян в преддверии дачного сезона пользуются наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары, приобретаемые в загородные поездки. Об этом свидетельствуют данные продаж объединенной розничной сети «МегаФона
29.04.2024 На дачу и обратно: лучшие российские алкотестеры

ез 10 секунд сразу в нескольких единицах измерения: мг/л, промилле (‰), мг/100мл, ВАС, мкг/л. Погрешность составляет ±0,05 промилле или не более 2,50 мг/л.  Алкотестер без проблем можно взять с собой на дачу — достаточно положить его в чехол для переноски, он совсем небольшой (128x60x24 мм). Устройство работает от пальчиковых батареек (тип АА), поэтому не нужно брать лишние провода, а также
27.04.2024 «МегаФон»: владимирцы на 50% больше времени стали проводить на дачных сайтах

к дачному сезону. В последний зимний месяц трафик на тематические интернет-ресурсы по строительству дачных домов увеличился на 50% в сравнении с тем же периодом в прошлом году, а с наступлением
23.04.2024 МТС ускорила мобильный интернет в местах дачного отдыха Подмосковья

езона установила новые базовые станции стандарта LTE и модернизировала оборудование в более чем 500 дачных и коттеджных поселках, селах и деревнях Московской области. Проведенные точечные работ
02.04.2024 Пермякам к началу дачного сезона доступны планшеты с бесплатной связью от МТС

ПАО «МТС» сообщает о запуске новой программы к началу дачного сезона. При покупке планшетов или Wi-Fi роутера онлайн или в магазинах розничной сети пермяки получат бесплатно тариф «МТС Больше» на три месяца. Об этом CNews сообщили представители МТ
26.03.2024 В преддверии дачного сезона «МегаФон» добавил скорости 4G садоводам Сургута

и и фруктовые деревья, а самые целеустремленные – виноград специальных морозостойких сортов. Теперь дачники могут легко загрузить видео с советами профессионалов по садоводству, быть на связи в
14.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет в дачном поселке XVIII века

до 30 Мбит/с независимо от своего местонахождения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». На берегу Финского залива расположен поселок Солнечное – деревушка из XVIII века, преобразившаяся в дачный поселок в советское время и излюбленное место отдыха современных петербуржцев в летний период. Чтобы перезагрузиться от активности большого города, насладиться видами Финского залива и п
26.12.2023 МТС улучшила мобильную связь в дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова

ремя года. Как показывает анализ наших больших данных, многие владельцы участков предпочитают встречать Новый год и проводить каникулы за городом. Поэтому к праздникам мы усилили сеть 4G в популярных дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова, чтобы наши абоненты в самую волшебную ночь года смогли поздравить всех близких и оставаться на связи на длинных выходных», — отметил директор МТ
01.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет в популярном дачном пригороде Саратова и Энгельса

МТС сообщила об усилении сети 4G в селе Шумейка Энгельсского муниципального района, где находятся дачи, загородные дома и турбазы. В результате модернизации скорость мобильного интернета в се
28.07.2023 МТС обеспечила LTE густонаселенный дачный массив в Оренбурге

всей семьей смотреть фильмы в HD-качестве. «Лето многие оренбуржцы проводят на даче. А некоторые в дачный сезон постоянно живут за городом и работают удаленно – мы видим это по нашим большим д
28.07.2023 МТС улучшила связь на дачах и в зонах отдыха Тульской области

ровая экосистема, сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в деревнях и дачных поселках Заокского, Суворовского, Веневского, Ясногорского и Алексинского районов Туль

Дача и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9892 204
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 196
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 47
Samsung Electronics 10625 45
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 45
Yandex - Яндекс 8434 40
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 36
Ростелеком 10306 29
Microsoft Corporation 25236 26
Apple Inc 12628 25
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 24
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 24
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 23
Sony 6634 21
Xiaomi 1971 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 17
IBM - International Business Machines Corp 9551 15
Philips 2076 15
LG Electronics 3675 14
Huawei 4221 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 12
Intel Corporation 12541 11
Meta Platforms - Facebook 4531 11
HP Inc. 5761 10
Siemens AG - Siemens Group 2628 10
Electrolux AB - Zanussi 60 9
Ballu Industrial Group 50 9
Dell EMC 5092 9
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 9
Nvidia Corp 3731 9
Oracle Corporation 6867 9
Ростех - Автоматика Концерн 1744 9
Lenovo Group 2361 8
Google LLC 12255 8
Toshiba Corporation 2955 8
BBK Electronics Corp 324 8
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 60 8
Telegram Group 2571 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 7
ZTE Corporation 772 7
Лента - Сеть розничной торговли 2267 16
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Kärcher - Karcher - Керхер 74 12
Hyundai Motor Company 419 11
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 10
Gardena - Гардена Рус 15 8
Почта России ПАО 2245 8
Hansa - Ханса 114 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 11 7
МТС Трэвел - MTS Travel 288 7
Makita - Макита 24 6
Евросеть 1417 6
X5 Group - Перекрёсток 605 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 6
Volvo Cars 256 6
Assist - Ассист 215 6
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 6
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 48 6
Groupe SEB - Tefal 98 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 5
Связной ГК 1384 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 5
Miele - Миле 137 5
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 5
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 5
Домостроитель ГК 9 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 27
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 23
Судебная власть - Judicial power 2412 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 9
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 5
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 44 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 4
Федеральное казначейство России 1879 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 4
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 4
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 26
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
Единая Россия - Политическая партия 316 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 4 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ЛДПР 110 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Демократическая политическая партия США 119 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
WiMAX Forum 68 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Российский социально-экологический союз 3 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 366
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 299
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 285
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 271
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 215
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 188
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 179
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 171
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 167
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 127
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 126
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 99
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 93
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 92
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 90
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 89
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 87
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 86
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 85
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 78
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 78
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 77
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 75
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 75
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 75
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 71
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1255 66
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 65
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 63
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 63
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 63
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 60
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 57
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 56
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 56
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 56
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 55
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 55
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 54
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 53
Google Android 14679 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 38
Microsoft Windows 2000 8662 31
Apple iOS 8242 27
Microsoft Windows 16327 21
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 18
Google YouTube - Видеохостинг 2885 17
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 249 17
Apple iPhone 6 4862 15
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 12
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 12
Linux OS 10896 11
МТС Big Data 311 11
Apple iPad 3936 11
Apple - App Store 3008 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 8
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 7
Microsoft Office 3952 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1429 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 7
ZTE MF - серия роутеров 28 7
FreePik 1435 6
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 6
ByteDance - TikTok 317 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 6
Apple iPhone 5 777 6
Microsoft Windows XP 2419 6
Groupe SEB - Moulinex ME 54 6
Avito - Авито работа - Авито подработка 413 6
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 5
Савушкин Алексей 46 10
Путин Владимир 3349 10
Щеголев Игорь 698 8
Соловенчук Александр 134 8
Башкевич Андрей 41 7
Оловянников Дмитрий 65 7
Мелихов Дмитрий 53 7
Абрамов Алексей 49 7
Левин Борис 56 7
Симоненко Вячеслав 42 7
Карчев Олег 35 7
Мангутов Владислав 33 7
Женихов Алексей 55 7
Ляк Александр 51 7
Иваницкая Юлия 34 6
Токаренко Максим 46 6
Лосев Станислав 36 6
Синюгин Михаил 45 6
Медведев Дмитрий 1662 6
Никифоров Николай 1136 6
Врублевский Павел 103 6
Щеголева Римма 11 6
Матвиенко Роман 32 5
Трофимчук Денис 49 5
Югай Виктор 56 5
Прахов Михаил 37 5
Козин Алексей 48 5
Шадаев Максут 1146 5
Сахарова Наталья 75 5
Никифорова Светлана 34 5
Пахомов Александр 102 5
Липов Андрей 67 5
Русинов Михаил 49 4
Тимонин Сергей 40 4
Смагин Дмитрий 38 4
Митькин Максим 34 4
Поляков Дмитрий 48 4
Савицкий Олег 11 4
Давыдов Александр 52 4
Артимович Дмитрий 42 4
Россия - РФ - Российская федерация 156831 504
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 252
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 127
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 104
Беларусь - Белоруссия 6023 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 62
Европа 24634 49
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 41
Армения - Республика 2368 41
Германия - Федеративная Республика 12936 34
Земля - планета Солнечной системы 10658 33
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 33
Россия - СФО - Новосибирск 4650 32
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 30
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 24
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 23
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 22
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 22
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 22
Южная Корея - Республика 6858 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 21
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 20
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 19
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 18
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 18
Италия - Итальянская Республика 4429 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 17
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 17
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 17
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 17
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 17
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 16
Россия - ПФО - Самарская область 1450 16
Москва - Садовое кольцо 156 16
Россия - ПФО - Саратовская область 784 16
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 140
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 129
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 123
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 111
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 108
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 188 99
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 93
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 80
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 78
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 70
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 69
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 63
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 59
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 59
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 50
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 48
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 46
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 46
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 46
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 46
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 45
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 45
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 43
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 43
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 33
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 32
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 30
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 28
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 28
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 27
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 25
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 25
CNews - ZOOM.CNews 1854 51
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 4
Forbes - Форбс 910 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 4
Известия ИД 704 3
РИА Новости 984 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 3
The Register - The Register Hardware 1696 3
Bloomberg 1417 2
FT - Financial Times 1259 2
NYT - The New York Times 1086 2
Ведомости 1233 2
Российская газета 275 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
NEWSru.com 229 2
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
Блокнот Ставрополь 1 1
The Verge - Издание 591 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
Радио России - радиостанция 49 1
DigiTimes - Издание 1326 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
ZDnet 662 1
The Washington Post 342 1
Комсомольская правда ИД 72 1
Чудо техники 60 1
AP - Associated Press 2006 1
Парламентская газета 28 1
Glamour 9 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 4
Forrester Research 828 4
Gartner - Гартнер 3608 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
comScore Networks 35 1
R2G - Research2Guidance 6 1
TechInsights 15 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
Markets&Markets Research 113 1
Technavio 28 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
Рустелеком ТК 304 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
ITResearch 121 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
Berg Insight 19 1
Mount Onyx 1 1
Harbor Research 3 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
CNews Инновация года - награда 133 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 3
IPWK - Академия ИТ-менеджмента 4 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
ВГАТУ ФГБОУ ВО - Вятский государственный агротехнологический университет - Вятская сельскохозяйственная академия 2 1
UK Government - NPL - National Physical Laboratory - Национальная физическая лаборатория Великобритании 5 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 5 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 21 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 50 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 19 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
Carroll College - Католический колледж города Кэрролла 1 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 28
Международный женский день - 8 марта 371 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 5
День молодёжи - 27 июня 998 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 2
Масленица - Масленая неделя 20 1
Ленинская премия 10 1
Billington Cybersecurity Summit 2 1
Крылья Сахалина - фестиваль 6 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Red Dot Design Award 57 1
Единый день голосования 138 1
Час кода - международное движение 11 1
Samsung Forum 14 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
Electrolux Design Lab 6 1
