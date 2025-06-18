МТС прокачала сеть LTE для дачников Краснокаменска которых забайкальцы проживают круглогодично. С наступлением теплого сезона количество проживающих в дачных и садоводческих товариществах значительно увеличивается. Благодаря проведенным работам

«Летай» укрепил 4G в дачных поселках и малонаселенных пунктах к началу сезона отпусков етай» продолжает укреплять 4G на старте сезона отпусков. В мае 2025 г. оператор улучшил качество связи в 13 населенных пунктах республики, работы коснулись 14 базовых станций (БС). В фокусе оказались дачные поселки и малочисленные населенные пункты. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком». Так, новую площадку построили в поселке Нижняя Мактама (Альметьевский район), в котором прож

Wildberries запускает продажу бань и дачных домов бъединенная компания Wildberries & Russ) начинает тестирование новой товарной категории — каркасных дачных домов и готовых бань. Теперь на маркетплейсе пользователи могут заказать готовые домок

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов ь вкладка с картой покрытия. На карте можно ввести адрес своего населенного пункта, где расположена дача, и проверить скорость интернет-соединения. Синим цветом обозначен стандарт 4G, голубым —

«МегаФон»: на Ставрополье помолодели дачники ченных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Согласно исследованию, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются ставропольские дачники в возрасте от 35 до 44 лет. К этой возрастной группе относится каждый третий посетитель тематических ресурсов. С незначительным отставанием идут абоненты оператора 55-64 лет, они состав

«МегаФон»: на Кубани помолодели дачники представители «МегаФона». Согласно исследованию «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются южные дачники в возрасте от 45 до 54 лет. К этой возрастной группе относится почти треть посетителей тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 38%. В 2025 г. наблюдается значи

Wildberries понизила комиссию на ряд товаров продавцов перед дачным сезоном Компания РВБ (Wildberries & Russ) понизила комиссию для продавцов, доставляющих заказы собственными силами (модель продаж «Витрина»), по некоторым популярным товарам в преддверии начала дачного сезона более чем в шесть раз. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. С 18,5% до 3% комиссия снизится для: веранд и террас, бытовок сборных, срубов, уличных сборных туалетов,

В «Яндекс Картах» появились сезонные маршруты автобусов для дачников ред открытием дачного сезона в «Яндекс Картах» появились более 2000 сезонных маршрутов автобусов до дачных поселков во всех регионах России. Теперь дачники могут спланировать путешествие на сво

МТС в преддверии дачного сезона прокачала связь для новосибирских дачников МТС улучшила покрытие мобильной связи в девяти дачных сообществах Новосибирска. В результате строительства нового и обновления существующего телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета в разных локациях выросла до 50%. Об это

«МегаФон»: дачная жизнь увлекла молодежь Орловской области чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются тамбовские дачники от 35 до 44 лет. К этой возрастной группе относится примерно треть посетителей темати

«МегаФон» улучшил интернет в садовых обществах Новосибирска вых работ инженеры «МегаФона» построили базовые станции и модернизировали действующие на территории дачных обществ в Заельцовском районе Новосибирска и пригороде. Интернет и связь позволят скач

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж Как выбрать телевизор для дачи Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при покупке телевизора для з

Аналитика «МегаФона»: молодых тамбовчан заинтересовал дачный вопрос , проводят все больше времени за городом, на своих садовых участках. Для нас важно развивать сеть в дачных массивах, чтобы абоненты остались на связи и могли воспользоваться стабильным 4G-сигна

К дачному сезону МТС улучшила связь в пригороде Сургута МТС увеличила скорость мобильного интернета на территории более чем 10 дачных массивов в пригороде Сургута. В результате модернизации сети и установки нового оборуд

«МегаФон»: дачные вопросы все чаще занимают молодых кировчан ные текстовые и видеофайлы с рекомендациями всегда были под рукой, мы занимаемся расширением сети в дачных массивах. Наши инженеры увеличили территорию покрытия в пригороде Кирова, где находитс

«МегаФон»: в Саратовской области помолодели дачники е онлайн-рекомендации всегда были доступны во время работы в саду, мы занимаемся расширением сети в дачных массивах. За последние месяцы инженеры запустили объекты связи в селе Пудовкино и котт

МТС улучшила LTE-покрытие в десяти дачных кооперативах Пряжинского района Карелии го телеком-оборудование мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с смогут пользоваться владельцы дачных участков в массивах Надежда, Ивушка, Родники, Механизатор, Прогресс, Мотор, Радиотехни

МТС оцифровала старинное дачное село на берегу залива Анива ды времен Карафуто - японского присутствия на Сахалине. Сейчас в Нечаевке находится сразу несколько дачных товариществ и коттеджный поселок. Кроме того, в теплое время года это - популярное мес

Связисты «МегаФона» подключили к 4G дачные поселки вблизи Сургута ния, общения в мессенджерах и соцсетях, просмотра видео в высоком разрешении или отправки тяжелых файлов. «Сургутяне все чаще предпочитают проводить досуг и отпуска в загородных домах даже за рамками дачного сезона. Это приводит к увеличению нагрузки на мобильную сеть в районах с частной застройкой. Весной мы запустили новые базовые станции в СОТ «Дорожник», «Энергостроитель», «Прибрежный-3

Самарские дачи стали местом притяжения гостей из других регионов общили представители «МегаФона». С мая наблюдается заметное увеличение числа гостей, приезжающих на дачи навестить близких или ради отдыха. В июле этот показатель вырос еще значительнее — на 70

В дачных сообществах на берегу Варваровского водохранилища и поселке Нариман ускорили интернет зволило увеличить скорость интернета к разгару сезона сбора урожая для дачников в поселке Нариман и дачных массивах, расположенных на берегу Варваровского водохранилища. Об этом CNews сообщили

«Сравни»: 46% россиян предпочитают летом путешествовать, а не ездить на дачу , что предпочитают навещать родственников в других городах или странах. 15% предпочитают экскурсионные туры, 13% — ходят в походы. Время за городом 47% россиян проводят на собственной даче, 35% ездят на дачу к родственникам или друзьям. 11% выезжают на природу с палаткой или в автодоме, 7% берут загородный дом в аренду. В городе большинство опрошенных (79%) летом предпочитают гулять в парка

На дачных участках и аэродроме «Пушистый» полетел 4G «МегаФона» а передача данных с мобильных устройств происходит быстрее. Мы модернизировали сеть, чтобы в разгар дачного сезона пользователи могли подключаться к привычным цифровым сервисам и общаться с дру

В дачных массивах под Всеволожском расширили покрытие 4G этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты компании установили телеком-оборудование в районе пяти СНТ Всеволожского района: «Сигнал», «Дунай», «Реставратор», «Алмаз», «Энергетик». Недалеко от дачных массивов находится озеро Щучье, точка притяжения жителей близлежащих садовых товариществ, поселков и петербуржцев. Новые базовые станции расширили покрытие и емкость сети LTE, в итоге и

К разгару дачного сезона МТС прокачала связь в садовых товариществах у Волгоградского водохранилища ользоваться интернетом в садовых товариществах. Увеличение средней скорости интернета почувствовали дачники СНТ «Цветущий сад», «Дары природы», «Волга», «Взморье», «Синтетика», «Досуг», «Трубни

40% профессионалов предпочитают работать удаленно с дачи работы, переезду и другим активным занятиям. В случае, когда есть возможность работать летом удаленно, большинство (62%) участников опроса делают это из дома. На втором по популярности месте работа с дачи, ее выбирают 40,4% респондентов (вопрос также предполагал возможность выбора нескольких вариантов). 8,6% признались, что во время удаленки они путешествуют. Также упоминались и другие мест

МТС подключила к 4G дачи и базы отдыха в Чернолучье МТС запустила новую базовую станцию в дачном поселке Чернолучинский Омского района. В результате высокоскоростная сеть 4G покрыла т

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж Среди дополнительных функций устройства отметим встроенный ионизатор воздуха и ночник с мягким светом. Торнадо ОЗВ.03 Торнадо ОЗВ.03 — это звуковой отпугиватель земляных вредителей, который защитит дачный участок от кротов, медведок, крыс, мышей, сусликов и змей. Он излучает звуковые колебания и создает вибрации, способные охватить участок размером 1000 м². Устройство состоит из самого п

МТС улучшила связь для дачников в пригороде Сургута Цифровая экосистема МТС сообщает об улучшении качества связи на территории дачных кооперативов в пригороде Сургута. В результате строительства новой телеком-инфраструкт

Продажи роутеров, электронных книг и аксессуаров для авто выросли в преддверии дачного сезона дома выросли в 1,5 раза, а роутеров — почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Кроме того, повышенным спросом у россиян в преддверии дачного сезона пользуются наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары, приобретаемые в загородные поездки. Об этом свидетельствуют данные продаж объединенной розничной сети «МегаФона

На дачу и обратно: лучшие российские алкотестеры ез 10 секунд сразу в нескольких единицах измерения: мг/л, промилле (‰), мг/100мл, ВАС, мкг/л. Погрешность составляет ±0,05 промилле или не более 2,50 мг/л. Алкотестер без проблем можно взять с собой на дачу — достаточно положить его в чехол для переноски, он совсем небольшой (128x60x24 мм). Устройство работает от пальчиковых батареек (тип АА), поэтому не нужно брать лишние провода, а также

«МегаФон»: владимирцы на 50% больше времени стали проводить на дачных сайтах к дачному сезону. В последний зимний месяц трафик на тематические интернет-ресурсы по строительству дачных домов увеличился на 50% в сравнении с тем же периодом в прошлом году, а с наступлением

МТС ускорила мобильный интернет в местах дачного отдыха Подмосковья езона установила новые базовые станции стандарта LTE и модернизировала оборудование в более чем 500 дачных и коттеджных поселках, селах и деревнях Московской области. Проведенные точечные работ

Пермякам к началу дачного сезона доступны планшеты с бесплатной связью от МТС ПАО «МТС» сообщает о запуске новой программы к началу дачного сезона. При покупке планшетов или Wi-Fi роутера онлайн или в магазинах розничной сети пермяки получат бесплатно тариф «МТС Больше» на три месяца. Об этом CNews сообщили представители МТ

В преддверии дачного сезона «МегаФон» добавил скорости 4G садоводам Сургута и и фруктовые деревья, а самые целеустремленные – виноград специальных морозостойких сортов. Теперь дачники могут легко загрузить видео с советами профессионалов по садоводству, быть на связи в

«МегаФон» ускорил интернет в дачном поселке XVIII века до 30 Мбит/с независимо от своего местонахождения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». На берегу Финского залива расположен поселок Солнечное – деревушка из XVIII века, преобразившаяся в дачный поселок в советское время и излюбленное место отдыха современных петербуржцев в летний период. Чтобы перезагрузиться от активности большого города, насладиться видами Финского залива и п

МТС улучшила мобильную связь в дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова ремя года. Как показывает анализ наших больших данных, многие владельцы участков предпочитают встречать Новый год и проводить каникулы за городом. Поэтому к праздникам мы усилили сеть 4G в популярных дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова, чтобы наши абоненты в самую волшебную ночь года смогли поздравить всех близких и оставаться на связи на длинных выходных», — отметил директор МТ

МТС разогнала мобильный интернет в популярном дачном пригороде Саратова и Энгельса МТС сообщила об усилении сети 4G в селе Шумейка Энгельсского муниципального района, где находятся дачи, загородные дома и турбазы. В результате модернизации скорость мобильного интернета в се

МТС обеспечила LTE густонаселенный дачный массив в Оренбурге всей семьей смотреть фильмы в HD-качестве. «Лето многие оренбуржцы проводят на даче. А некоторые в дачный сезон постоянно живут за городом и работают удаленно – мы видим это по нашим большим д