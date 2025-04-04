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Аналитика «МегаФона»: молодых тамбовчан заинтересовал дачный вопрос

Тамбовчане стали чаще прибегать к советам по садоводству. С начала 2025 г. число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями для дачников выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом максимальный рост интереса к теме зафиксирован у подростков 14-17 лет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются тамбовские дачники от 45 до 54 лет. К этой возрастной группе относится почти каждый третий посетитель тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 16%.

Трендом 2025 г. стало то, что цифровые платформы для садоводов и огородников стали чаще использовать жители Тамбовской области до 17 лет. За год число юных садоводов в регионе увеличилось на 30%, а потраченный ими трафик – на 35%. Аудитория 35-44 лет подросла на 22%, а пользователей от 55 до 64 лет стало больше на 19%.

Женщины пользуются цифровыми сервисами для дачников в 2,6 раза чаще мужчин. При этом за год число дам на профильных сайтах и в приложениях увеличилось на 16%, тогда как у мужчин этот показатель составил 15%.

«С приходом весны тамбовчане, независимо от возраста, проводят все больше времени за городом, на своих садовых участках. Для нас важно развивать сеть в дачных массивах, чтобы абоненты остались на связи и могли воспользоваться стабильным 4G-сигналом, посмотреть полезное видео или найти необходимую рекомендацию. Так, наши инженеры запустили оборудование вдоль Рассказовского шоссе, что позволило улучшить связь примерно в 40 СНТ в этом районе. Помимо этого, модернизация сети прошла в СНТ “Эльдорадо” и “Тригуляй”, а также в других садовых товариществах», — сказал директор «МегаФона" в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Как правило, жители Тамбовской области начинают активно посещать свои участки в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы используемого трафика превышают среднегодовой показатель на 34%.

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