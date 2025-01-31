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Мудрецов Александр



31.01.2025 «МегаФон» обновил сеть 4G более чем в 100 локациях Тамбова 1
13.11.2024 Инженеры «МегаФона» ускорили интернет в тамбовском доме-музее Вернадского 1
25.10.2024 «МегаФон»: тамбовчане спасаются от осенней хандры виртуальными путешествиями к вулканам и каньонам 1
27.08.2024 «МегаФон» поддержал LTE-связью этнофестиваль «в Тамбовской области 1
31.07.2024 В Тамбовской области прошел масштабный рефарминг сети 1
06.05.2024 Аналитика «МегаФона»: какие спортивные события тамбовчане любят больше всего 1
04.04.2024 Тамбовские абитуриенты предпочитают вузы региона столичным 1
19.03.2024 Навстречу звездам: тамбовчане стали чаще интересоваться космосом 1
29.02.2024 «МегаФон» улучшили связ в аэропорту Тамбова и еще на 40 объектах региона 1
30.01.2024 «МегаФон» обеспечил связь в 77 населенных пунктах Тамбовской области 1
19.01.2024 Жители Тамбовской области все чаще выбирают для онлайн-шопинга корейские магазины 1
20.10.2020 МТС подключила к высокоскоростному интернету сельские школы и ФАПы Тамбовской области 1
24.07.2019 МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области 1
04.06.2019 МТС запустила LTE-сеть интернета вещей в Тамбовской области 1
21.06.2017 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Тамбовской области 1
18.01.2017 МТС запустила в Липецкой области сеть LTE-Advanced 1
26.10.2016 МТС расширил охватил 4G-интернета в Липецкой области 1
03.10.2016 МТС представил статистику по M2M SIM-картам среди предприятий ЦФО 2
20.02.2013 МТС увеличила до тысячи количество sim-карт для мониторинга транспорта Тамбовской области 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Мудрецов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8860 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 5
Samsung Electronics 10271 1
Apple Inc 12111 1
Цифра ГК 2431 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 655 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 46 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1339 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина 5 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8182 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15919 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7678 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7590 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20649 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2680 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1461 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 885 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 993 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4771 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15746 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6981 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3418 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3264 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8572 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12549 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8013 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12769 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24500 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13151 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27887 2
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NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 82 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 329 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 98 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2938 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2593 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 902 1
Образование в России 2204 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3489 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Sports.ru - Спортс.ру 27 1
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Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 17 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
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