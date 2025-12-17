Разделы

Никитин Александр


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Всегда готов: шутер Pioner доступен на платформе «Игры Ростелеком» 1
19.12.2023 Цифровой двойник помогает в реконструкции цехов 1
06.03.2023 ВГСПУ создал высокотехнологичную образовательную среду при помощи компании Softline 1
27.10.2022 Отсрочка для ИТ-специалистов: что важно знать 1
20.10.2020 МТС подключила к высокоскоростному интернету сельские школы и ФАПы Тамбовской области 1
16.07.2018 Тамбовские производители средств связи и РЭБ увеличат выручку в 3,5 раза к 2024 году 1
05.04.2018 Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы 1
20.04.2017 Mail.Ru Group и GeekBrains открыли онлайн-университет для разработчиков 1
09.02.2017 Тамбовские предприятия ОПК в 2 раза увеличат производство военной техники связи 2
15.05.2014 Вышла новая версия программы «nanoCAD Электро» 1
18.12.2013 Решение «nanoCAD Электро» интегрируют с сервисом интернет-поддержки клиентов ЭТМ iPRO 1
03.08.2012 «Мамба» обвинила агрегатор коротких номеров в потакании мошенникам 1
21.04.2010 «Лаборатория Касперского» защитила от ИТ-угроз филиал РЖД 1
30.06.2009 В Москве состоялась международная конференция BCR – Business Continuity Russia 2009 1
01.06.2007 "Скай Линк-Москва" приступил к коммерческой эксплуатации видеосервисов 1
30.05.2007 "Скай Линк – Москва" позволит принимать звонки при отрицательном балансе 1
29.05.2007 "Скай Линк" предложит дачникам дешевый интернет 1
20.04.2007 Совет директоров МТС избрал двух членов правления 1
01.02.2007 В «Силовых машинах» — новый ИТ-директор 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Никитин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
ЭТМ 12 2
Ростех - Контур НПО - Контур Научно-производственное объединение - завод Октябрь - Ревтруд - Тамбоваппарат - НИИ радиотехники Эфир - Эфир ТНИИР - Эфир Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники 7 2
Softline - Софтлайн 3275 2
Нанософт 117 2
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 78 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 1
SunGard Data Systems 22 1
НефтеТрансСервис - UMNO.digital - Умные цифровые решения 11 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 24 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 23 1
Ubiquam 45 1
Legrand 79 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
3data - 3дата 95 1
VK - Mail.ru Group 3534 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 1
Broadcom - VMware 2495 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5284 1
Cisco Systems 5224 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
Крок - Croc 1815 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Информзащита 856 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1509 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 1
ДиалогНаука 259 1
UMC - United Microelectronics Corporation 325 1
Газинформсервис - ГИС 414 1
Telegram Group 2582 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 126 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1311 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Силовые машины 143 1
Лидер УК 25 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 17 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Альфа-Банк 1871 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 3
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 45 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5247 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4916 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 305 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1662 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8941 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2060 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8926 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 1
Нанософт - nanoCAD 111 2
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 96 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Борисоглебск РЭП - комплекс радиоэлектронного подавления 4 1
All Systems - Ол Системс - Vyuga MediaBoard 4 1
Apple iOS 8258 1
Google Android 14710 1
Oracle Java - язык программирования 3332 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 141 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1327 1
Legrand Keor - Legrand Arhimod - серия ИБП 9 1
Матюхин Владимир 61 1
Августан Ольга 7 1
Якунин Александр 49 1
Бронецкий Андрей 20 1
Сергеев Ярослав 4 1
Самодаев Николай 8 1
Романовский Сергей 6 1
Банкевич Александр 1 1
Hecker Michael - Хеккер Михаэль 6 1
Хламов Сергей 2 1
Щуров Дмитрий 1 1
Лепешкин Павел 1 1
Паршин Александр 2 1
Гусев Олег 1 1
Марков Евгений 2 1
Wojacki Adam - Вояцки Адам 9 1
Чемезов Сергей 145 1
Хала Илья 45 1
Мудрецов Александр 26 1
Борисов Юрий 121 1
Земков Сергей 159 1
Ибрагимов Руслан 35 1
Шадаев Максут 1150 1
Починок Николай 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Польша - Республика 2002 1
США - Колумбия - Вашингтон 1451 1
Чили - Республика 484 1
СССР - Ленинград 111 1
Великобритания - Лондон 2409 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 1
Закавказье - Transcaucasia 126 1
Москва - Садовое кольцо 156 1
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2913 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3228 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Экзамены 484 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 215 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
N+1 - Издание 181 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
ВГСПУ ФГБОУ ВО - Волгоградский государственный социально-педагогический университет 5 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
