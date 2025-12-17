Получите все материалы CNews по ключевому слову
Никитин Александр
СОБЫТИЯ
Никитин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Матюхин Владимир 61 1
|Августан Ольга 7 1
|Якунин Александр 49 1
|Бронецкий Андрей 20 1
|Сергеев Ярослав 4 1
|Самодаев Николай 8 1
|Романовский Сергей 6 1
|Банкевич Александр 1 1
|Hecker Michael - Хеккер Михаэль 6 1
|Хламов Сергей 2 1
|Щуров Дмитрий 1 1
|Лепешкин Павел 1 1
|Паршин Александр 2 1
|Гусев Олег 1 1
|Марков Евгений 2 1
|Wojacki Adam - Вояцки Адам 9 1
|Чемезов Сергей 145 1
|Хала Илья 45 1
|Мудрецов Александр 26 1
|Борисов Юрий 121 1
|Земков Сергей 159 1
|Ибрагимов Руслан 35 1
|Шадаев Максут 1150 1
|Починок Николай 12 1
|N+1 - Издание 181 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.