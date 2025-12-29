Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188473
ИКТ 14587
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26531
Персоны 81507
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

Хала Илья


СОБЫТИЯ


29.12.2025 От дефицита стойко-мест в России спасут девелоперы и государство 2
29.10.2025 3data высадила 5 тыс. сосен, компенсировав углеродный след дата-центра «М8» 1
Рынок ИТ: итоги 2022 1
20.12.2024 Выручка коммерческих дата-центров выросла на треть 1
01.11.2024 Цены на услуги ЦОД в Москве выросли на 21% 1
07.08.2024 Совладелец российской телекоммуникационной компании умер после конфликта с бизнес-партнером 1
30.07.2024 Стало доступно больше серверных стоек в дата-центре 3data на северо-западе Москвы 1
25.01.2024 3data повысила мощность дата-центра на шоссе Энтузиастов на 25% 1
20.11.2023 3data открыла свой первый крупный дата-центр 1
25.09.2023 Более четверти запусков ЦОД в 2024 году будут в регионах 1
15.09.2023 Уход западных вендоров принес рекордную выручку российским провайдерам IaaS 1
15.08.2023 Провайдеры ЦОД «нагружают» стойки 1
15.08.2023 Доходы дата-центров выросли почти на треть 1
15.08.2023 Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования 1
25.07.2023 На северо-западе Москвы появится новый дата-центр 3data 1
21.04.2023 Илья Хала -

Илья Хала, 3data: У дата-центров шаговой доступности много преимуществ

 2
13.03.2023 Крупнейшая сеть по количеству дата-центров 3data празднует свое 10-летие 1
25.01.2023 3data дополнительно ввела в эксплуатацию 140 стойко-мест в действующем дата-центре 1
07.10.2022 В России заканчиваются серверные места в ЦОДах 1
15.07.2022 Рост цен на colocation будет более плавный, чем на облачные услуги 1
15.07.2022 Нехватка оборудования затормозит, но не остановит запуск новых ЦОД 1
02.06.2022 Alias Group и 3data запустят дата-центр 1
20.04.2022 Зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное оборудование в российские дата-центры. Как ЦОДы выкручиваются 1
23.03.2022 Российские облачные провайдеры взвинчивают цены 1
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
29.12.2020 Сеть дата-центров 3data пополнилась модульным ЦОДом GreenMDC 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
10.02.2020 3data запустила первый дата-центр по франшизе в Московской области 1
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
23.11.2018 Huawei откроет в России два новых ЦОДа для сервисов искусственного интеллекта 1
29.10.2018 «Системный софт» предложил заказчикам облачные сервисы Huawei 3data Cloud 1
23.10.2018 Huawei создала первые в мире ИИ-процессоры, пойдя по пути разработчиков «Эльбрусов» 1
12.07.2018 GreenMDC и 3data представили сервис по аренде и размещению МЦОД 1
07.06.2018 3data открыла новый коммерческий ЦОД с инфраструктурой от Schneider Electric 1
05.04.2018 Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы 1
20.03.2018 Huawei открывает бизнес-направление 3data Cloud в России 1

Публикаций - 46, упоминаний - 48

Хала Илья и организации, системы, технологии, персоны:

3data - 3дата 96 44
Selectel - Селектел 450 17
Ростелеком 10358 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 13
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 247 12
IXcellerate - Икселерейт 141 10
DataPro - ДатаПро 95 10
Huawei 4237 9
Linx - Связь ВСД 160 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 7
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 78 6
Yandex - Яндекс 8518 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 4
Nubes - Нубес 71 4
Крок - Croc 1816 4
Schneider Electric 591 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 4
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 69 3
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 35 3
Microsoft Corporation 25275 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 532 3
Softline - Софтлайн 3295 3
VK - Mail.ru Group 3536 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 3
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 43 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 3
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 26 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 2
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 33 2
Siemens AG - Siemens Group 2631 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 2
Датапорт Системс 12 2
Broadcom - VMware 2502 2
МегаФон 9961 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 880 2
Red Hat 1346 2
Legrand 79 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1502 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 5
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 4
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 3
En+ Group - Эн+ ГК 21 2
PNK Group - ПНК групп 6 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 1
Talos Fund I LP 5 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Прайм Бизнес Групп - Prime Business Group 6 1
Alias Group - Элиас Групп 2 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
iGooods 11 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 322 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Роснефть НК - нефтяная компания 530 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12921 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6314 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4951 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12021 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 16
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1184 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 12
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 549 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3068 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 8
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1535 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18382 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 4
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 86 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1171 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 521 2
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 185 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 338 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 2
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 99 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 334 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3542 2
Huawei 3data Cloud 7 5
Linx Datacenter - Linx ЦОД 56 4
Nubes Alto 17 4
3data - RCloud by 3data 16 4
Huawei Cloud 67 4
3Data ЦОД НР26 - 3Data ЦОД П6 3 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 3
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 3
Microsoft Azure 1467 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 621 3
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 2
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 29 2
DataPro - Moscow II ЦОД 4 2
3data П29 ЦОД 2 2
Google Cloud Platform - GCP 346 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
CloudМТS 25 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 152 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 55 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 2
Depositphotos - фотобанк 404 1
NVision Барьер 734 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 1
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 13 1
Legrand Keor - Legrand Arhimod - серия ИБП 9 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
DataPro - Moscow I ЦОД 9 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 21 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 1
3data DC Camping 1 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 23 1
Schneider Electric Uniflair 18 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 13 1
Аксенов Андрей 47 8
Самойлов Юрий 75 5
Мотовилов Олег 71 5
Еременко Алексей 8 4
Пярн Артур 13 3
Ансимов Константин 35 3
Забродин Алексей 18 3
Богданчиков Евгений 12 3
Любимов Олег 52 3
Клименко Федор 24 3
Солдатов Алексей 101 3
Луковников Михаил 20 2
Кулаков Павел 29 2
Венедиктов Роман 6 2
Мысов Михаил 5 2
Михайлов Илья 6 2
Легочкина Анна 3 2
Соколова Ольга 25 2
Xu Eric - Эрик Сюй 14 1
Обухов Александр 39 1
Wang Wei - Ванг Вэй 7 1
Белов Виктор 58 1
Тен Антон 45 1
Новиков Юрий 10 1
Белов Александр 74 1
Тугов Александр 16 1
Никитин Александр 20 1
Денисов Андрей 23 1
Борман Константин 5 1
Нахимовский Константин 1 1
Цыпляев Максим 43 1
Чижов Максим 5 1
Колосов Антон 7 1
Мотовилова Валерия 1 1
Вишневская Валерия 7 1
Коновалов Олег 17 1
Вирцер Евгений 43 1
Груздев Сергей 46 1
Рогов Илья 8 1
Толмачева Татьяна 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 157542 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45886 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8158 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18280 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18676 11
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 653 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3222 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 76 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 5
Европа 24654 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4298 4
Россия - СФО - Новосибирск 4675 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 621 4
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 38 3
Франция - Французская Республика 7984 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1714 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 3
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2684 3
Азия - Азиатский регион 5753 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1627 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 158 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3397 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1215 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 2
Казахстан - Республика 5814 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2217 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 2
Россия - Восточная Сибирь 300 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 906 1
Нидерланды - Роттердам 45 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Москва - ЮВАО, ВАО - шоссе Энтузиастов 17 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 10
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 6
Импортозамещение - параллельный импорт 566 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2294 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 4
Аренда 2583 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10361 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5883 3
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1325 1
Цифровой регион - Федеральный проект 106 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2174 3
N+1 - Издание 181 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 712 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8400 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 7
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 350 2
Grand View Research 24 1
Synergy Research Group 47 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Gartner - Гартнер 3615 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Fast рейтинг 54 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 119 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 151 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411868, в очереди разбора - 730415.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще