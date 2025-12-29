Более четверти запусков ЦОД в 2024 году будут в регионах 1

Уход западных вендоров принес рекордную выручку российским провайдерам IaaS 1

Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования 1

В России заканчиваются серверные места в ЦОДах 1

Российские облачные провайдеры взвинчивают цены 1

Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1

Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1

Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1

Huawei откроет в России два новых ЦОДа для сервисов искусственного интеллекта 1

GreenMDC и 3data представили сервис по аренде и размещению МЦОД 1

3data открыла новый коммерческий ЦОД с инфраструктурой от Schneider Electric 1