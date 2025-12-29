Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хала Илья
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 2
|Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
|Аксенов Андрей 47 8
|Самойлов Юрий 75 5
|Мотовилов Олег 71 5
|Еременко Алексей 8 4
|Пярн Артур 13 3
|Ансимов Константин 35 3
|Забродин Алексей 18 3
|Богданчиков Евгений 12 3
|Любимов Олег 52 3
|Клименко Федор 24 3
|Солдатов Алексей 101 3
|Луковников Михаил 20 2
|Кулаков Павел 29 2
|Венедиктов Роман 6 2
|Мысов Михаил 5 2
|Михайлов Илья 6 2
|Легочкина Анна 3 2
|Соколова Ольга 25 2
|Xu Eric - Эрик Сюй 14 1
|Обухов Александр 39 1
|Wang Wei - Ванг Вэй 7 1
|Белов Виктор 58 1
|Тен Антон 45 1
|Новиков Юрий 10 1
|Белов Александр 74 1
|Тугов Александр 16 1
|Никитин Александр 20 1
|Денисов Андрей 23 1
|Борман Константин 5 1
|Нахимовский Константин 1 1
|Цыпляев Максим 43 1
|Чижов Максим 5 1
|Колосов Антон 7 1
|Мотовилова Валерия 1 1
|Вишневская Валерия 7 1
|Коновалов Олег 17 1
|Вирцер Евгений 43 1
|Груздев Сергей 46 1
|Рогов Илья 8 1
|Толмачева Татьяна 35 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 7
|Коммерсантъ - Издательский дом 2174 3
|N+1 - Издание 181 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|Известия ИД 712 1
