Крупнейшая сеть по количеству дата-центров 3data празднует свое 10-летие

13 марта исполнилось 10 лет со дня основания компании 3data, являющейся крупнейшей сетью дата-центров России по количеству центров обработки данных.

Еще в начале 2011 года сервис дата-центра предназначался только для клиентов, которым оказывались услуги комплексного ИТ-аутсорсинга, но впоследствии было принято решение предложить услуги 3data на широкий рынок. Весной 2013 года был открыт веб-сайт 3data.ru, что и стало являться символом основания компании в качестве сети центров обработки данных.

3data выбрала оригинальный путь развития и первой в России реализовала концепцию "ЦОД шаговой доступности" – все ЦОДы соответствуют высоким требованиям к надежности и безопасности на уровне Tier 3 и имеют удобное расположение в деловых районах города и области вблизи станций метро и автомагистралей. Компания изначально запланировала строительство большого количества дата-центров с премиальным уровнем сервиса, проектная емкость которых составляет от 60 до 300 серверных стоек. Наличие нескольких площадок сразу же позволило реализовать для заказчиков различные распределенные и катастрофоустойчивые решения, добиться высокой гибкости и отказоустойчивости, обеспечить максимальную сетевую доступность.

На сегодняшний день в эксплуатации 3data находятся 15 дата-центров и их количество растет ежегодно, несмотря на образовавшиеся за последние годы внешние обстоятельства в виде пандемии и международных санкций.

«Для нас принципиально сохранять темпы развития сети наших ЦОДов на запланированном уровне. К примеру, уже в этом году мы увеличили количество стойко-мест в нашем действующем дата-центре «П6» до 196 штук, а наши партнеры Key Point по франшизе 3data запустили крупнейший на Дальнем Востоке центр обработки данных международного уровня с проектной емкостью в 880 стойко-мест. В этом году мы сохраним темпы строительства наших дата-центров и введем в эксплуатацию еще несколько площадок. Все это направлено на то, чтобы быстро и качественно удовлетворять высокий спрос на услуги российских дата-центров и облачных сервисов», – отметил генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала.

В 2019 году компания объявила о запуске собственной франшизы, что также стало новаторством на рынке отрасли ЦОД. В рамка программы 3data запустила несколько дата-центров, первым из которых стал ЦОД «СА107», построенный в Московской области на территории Industrial City в Сынково. За пределами московского региона компания продолжает активно развивать сеть коммерческих ЦОДов по модели франшизы.

Помимо услуг дата-центров, 3data параллельно стала специализироваться и на облачных сервисах в рамках облачной платформы RCloud by 3data – агрегатора облачных услуг. В 2021 году платформа вошла в рейтинг крупнейших поставщиков услуг IaaS (Infrastructure as a Service) в России, составленный CNews.

Сегодня в портфолио 3data более 1000 клиентов. Одна из лучших партнерских экосистем на рынке позволяет заказчикам компании получать большинство услуг, связанных с размещением ИТ-оборудования и облачными сервисами, «под ключ». По данным IKS-Consulting, 3data входит в ТОП-6 крупнейших операторов ЦОД в России по количеству стойко-мест и в ТОП-7 по подведенной электрической мощности по итогам 2022 года.

Ближайшие проекты 3data будут реализованы на территориях Северо-Западного и Южного административных округов Москвы. Дата-центры будут традиционно иметь статус «шаговой доступности» и удобно располагаться в деловых районах города вблизи станций метро и автомагистралей.