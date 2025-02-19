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3data RCloud by 3data

3data - RCloud by 3data

Облачная платформа RCloud by 3data придерживается стратегии расширения географически распределенной инфраструктуры за счет размещения новых облачных кластеров в разных регионах страны. Заказчикам доступны локации в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казахстане и Амстердаме. Также оператор предоставляет готовые решения: защищенная облачная инфраструктура, аттестованная в соответствии с 152-ФЗ, и облако, сертифицированное по стандарту PCI-DSS.


19.02.2025 Более 150 тестов российских облачных решений выполнено в лаборатории RCloud by 3data 3
Импортозамещение 2024 2
23.09.2024 Облачная платформа RCloud by 3data расширяет инфраструктуру: заказчикам доступен облачный кластер в дата-центре Miran в Санкт-Петербурге 2
21.02.2024 Операционные системы семейства «Альт» доступны на облачной платформе RCloud by 3data 2
02.02.2024 Валентин Соколов -

Валентин Соколов, RCloud by 3data: Большинство задумывается о защите от DDoS только во время атаки или уже после нее

 1
25.01.2024 3data повысила мощность дата-центра на шоссе Энтузиастов на 25% 2
15.09.2023 Уход западных вендоров принес рекордную выручку российским провайдерам IaaS 2
05.07.2023 RCloud by 3data в партнерстве с HPC Park интегрировала в облачную платформу новый сервис с GPU ускорителями для задач ИИ 2
21.04.2023 Илья Хала -

Илья Хала, 3data: У дата-центров шаговой доступности много преимуществ

 1
13.03.2023 Крупнейшая сеть по количеству дата-центров 3data празднует свое 10-летие 2
24.01.2023 RCloud by 3data запустила сервис S3 Object Storage для бизнеса 2
25.04.2022 IBM ушла, архив остался: как организовать длительное хранение данных 2

Публикаций - 12, упоминаний - 23

3data и организации, системы, технологии, персоны:

3data - 3дата 83 10
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 39 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 1
Key Point - Кей Пойнт 27 1
HPC Park - Эйч-Пи-Си Парк 2 1
Nvidia Corp 3508 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 62 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 203 1
Ростелеком 9742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
Softline - Софтлайн 2844 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 70 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
Yandex - Яндекс 7415 1
VK - YClients - УайКлаентс 42 1
Nubes - Нубес 53 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 1
Cloud4Y 287 1
Selectel - Селектел 390 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 93 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 52 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Oracle Corporation 6705 1
МегаФон 8940 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
SAP SE 5282 1
Cisco Systems 5122 1
Quillis - Квиллис 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 2
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2788 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2507 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9430 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1074 3
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 2
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9215 1
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Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1328 1
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HPC Park Cloud Service 2 1
Google TensorFlow 88 1
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Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 160 1
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 20 1
Linx Cloud 58 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 1
3data Э2 ЦОД 1 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Nubes Alto 17 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
МегаФон ПроБизнес 8 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
ITFB Easydoc 19 1
МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution 2 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 19 1
Quillis - Lerimi 5 1
Ventra - ITKey - KeyStack 8 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 186 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 79 1
Соколов Валентин 8 6
Хала Илья 43 4
Любимов Олег 45 1
Рензяев Константин 62 1
Селихов Андрей 2 1
Наумов Сергей 26 1
Богданова Любовь 7 1
Петросян Вадим 14 1
Вирясов Владислав 26 1
Тимофеев Степан 2 1
Дзвинко Роман 18 1
Матюшин Михаил 16 1
Суханос Олеся 4 1
Полевой Сергей 3 1
Гущин Юрий 11 1
Деменко Виктор 6 1
Крынина Евгения 16 1
Демин Владислав 3 1
Легочкина Анна 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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