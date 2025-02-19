3data RCloud by 3data
Облачная платформа RCloud by 3data придерживается стратегии расширения географически распределенной инфраструктуры за счет размещения новых облачных кластеров в разных регионах страны. Заказчикам доступны локации в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казахстане и Амстердаме. Также оператор предоставляет готовые решения: защищенная облачная инфраструктура, аттестованная в соответствии с 152-ФЗ, и облако, сертифицированное по стандарту PCI-DSS.
3data и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 2
|Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
|Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
|Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
|Соколов Валентин 8 6
|Хала Илья 43 4
|Любимов Олег 45 1
|Рензяев Константин 62 1
|Селихов Андрей 2 1
|Наумов Сергей 26 1
|Богданова Любовь 7 1
|Петросян Вадим 14 1
|Вирясов Владислав 26 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Суханос Олеся 4 1
|Полевой Сергей 3 1
|Гущин Юрий 11 1
|Деменко Виктор 6 1
|Крынина Евгения 16 1
|Демин Владислав 3 1
|Легочкина Анна 3 1
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