3data - RCloud by 3data

Облачная платформа RCloud by 3data придерживается стратегии расширения географически распределенной инфраструктуры за счет размещения новых облачных кластеров в разных регионах страны. Заказчикам доступны локации в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казахстане и Амстердаме. Также оператор предоставляет готовые решения: защищенная облачная инфраструктура, аттестованная в соответствии с 152-ФЗ, и облако, сертифицированное по стандарту PCI-DSS.