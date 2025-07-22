Платформа RCloud by 3data прошла ASV-сканирование и подтвердила соответствие стандарту PCI DSS

Платформа RCloud by 3data прошла ASV-сканирование, подтвердив соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS - ключевого регламента в области защиты платежных данных. Об этом CNews сообщили представители 3data.

ASV-сканирование (Approved Scanning Vendor) – обязательная процедура для компаний, обрабатывающих, передающих или хранящих платежную информацию. Проверка направлена на выявление уязвимостей, способных привести к компрометации данных. Все организации, работающие с платежными системами, обязаны регулярно проходить ASV-сканирование, чтобы обеспечивать безопасность своей ИТ-инфраструктуры и соответствовать требованиям PCI DSS.

RCloud by 3data ежегодно проходит комплексный QSA-аудит, проводимый сертифицированным партнером – компанией Compliance Control Ltd. В рамках аудита осуществляется всесторонняя оценка процессов, систем и инфраструктуры на предмет соответствия всем аспектам стандарта. Кроме того, ASV-сканирование осуществляется ежеквартально, с интервалом не более 90 дней, что обеспечивает постоянный контроль за уровнем информационной безопасности.

«Это стандартная процедура, которую мы стабильно и успешно проходим каждый год. Наш партнер Compliance Control строго контролирует соответствие всех процессов требованиям стандарта, включая регулярное ASV-сканирование, и предоставляет развернутую отчетность. Безопасность и соблюдение PCI DSS - основа доверия наших клиентов и необходимое условие надежного функционирования платформы», – сказал Валентин Соколов, ИТ-директор RCloud by 3data.

«На фоне роста числа киберугроз и атак на финансовые системы, регулярное ASV-сканирование становится не просто элементом соответствия, а важнейшим инструментом проактивной защиты. Платформа RCloud by 3data демонстрирует высокий уровень зрелости в сфере информационной безопасности, своевременно устраняя выявленные уязвимости», – отметил Андрей Коняхин, руководитель направления международного и российского консалтинга Compliance Control.

Клиенты RCloud by 3data могут по запросу получить полные отчеты о проведенных проверках. Перечень актуальных сертификатов, лицензий и аудиторских заключений опубликован на официальном сайте компании.