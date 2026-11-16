В России создали систему облачного хранения данных, устойчивую к атакам БПЛА

В Южно-Уральском госуниверситете создали альтернативу традиционным облачным серверам, которые могут подвергнуться атаке или выйти из строя по другой причине. Умная система распределяет данные на тысячи персональных компьютеров, постоянно анализируя «индекс доверия» каждого. Это, по расчетам разработчиков, снижает риск потери информации в 30 раз и не требует огромных расходов на безопасность.



Будущее облачного хранения данных

Сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали более надежную, чем существующие облачные технологии, «умную» систему хранения данных. Она использует тысячи интегрированных в нее персональных компьютеров, которые могут располагаться по всему миру. В ЮУрГУ считают свою разработку «фундаментом для интернета будущего», пишет ТАСС.

Вероятность потери информации снижается более чем в 30 раз по сравнению с традиционными методами децентрализованного хранения, как показало моделирование.

Благодаря такой системе хранить государственные и личные данные миллионов людей можно без риска, «что один гигантский сервер выйдет из строя или подвергнется атаке», и без избыточных затрат на защиту, сказали представители ЮУрГУ. По их словам, ПО готово к внедрению.

Умная система распределения

Система разбивает файлы на части и хранит на разных компьютерах, связанных в сеть, с применением шифрования и резервирования фрагментов.

Сгенерировано ИИ Альтернативная система облачного хранения данных распределяет их по сети персональных компьютеров

Каждое устройство сети постоянно анализируется специальным алгоритмом на предмет времени, проведенного онлайн, стабильности работы, скорости ответа на запросы и уровня загрузки процессора. Полученный «индекс доверия» учитывается системой при распределении данных.

Система также регулярно проверяет целостность файлов, запрашивая у компьютеров хеш-сумму (цифровой отпечаток) случайных фрагментов.

«Даже если в сети внезапно отключится 30% всех компьютеров, умное хранилище автоматически перераспределит копии файлов так, что пользователь даже не заметит сбоя», — рассказали в вузе.

Защита от новых угроз

Требования к обеспечению устойчивости цифровой инфраструктуры трансформируются под влиянием новых угроз, писал CNews в октябре 2026 г. Тогда от атак беспилотников пострадали дата-центры «Яндекса» и Сбербанка. Сбои произошли в работе почти всех сервисов «Яндекса». Позже компания признал невозможность восстановить порядка 2,8% данных клиентов Yandex Cloud, как писал ТАСС.

Минцифры с Минобороны начали обсуждать дополнительные меры защиты дата-центров. «Ростелеком» заявил о необходимости резервных ЦОДов «судного дня», способных восстанавливать работу цифровых сервисов при повреждении основных площадок, и занялся созданием заглубленных («подземных») ЦОДов, которые считает наиболее защищенными.

Переход к распределенной архитектуре, при которой вычислительные мощности и ИТ-сервисы размещаются на нескольких географически удаленных площадках, рассматривался как один из возможных подходов к решению проблемы.