Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190838
ИКТ 14721
Организации 11401
Ведомства 1495
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26606
Персоны 82998
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2765
Мероприятия 882

Compliance Control Комплаенс Контрол

Compliance Control - Комплаенс Контрол

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.02.2026 Исследование АФТ: как адаптировать лучшие мировые стандарты информационной безопасности для российского финтех-рынка 1
30.10.2025 Компания «Мультифактор» успешно прошла сертификацию PCI DSS версии 4.0.1 1
22.07.2025 Платформа RCloud by 3data прошла ASV-сканирование и подтвердила соответствие стандарту PCI DSS 2
20.09.2024 Cloud4Y получил сертификат соответствия требованиям стандарта PCI DSS 4.0 1
31.01.2024 Компания Linx прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS 2
29.06.2023 MaxPatrol VM 2.0: автоматизированный контроль соответствия стандартам и высокоскоростная доставка данных о трендовых уязвимостях за 12 часов 1
22.10.2021 Linxdatacenter подтвердила выполнение требований стандарта PCI DSS 1
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 1
28.10.2020 Linxdatacenter подтвердила соответствие виртуальной инфраструктуры и дата-центров стандарту PCI DSS 1
31.01.2020 «ИТ-град» обновил сертификат PCI DSS, подтвердив надежность облака 1
03.04.2018 Compliance Control оказывает услуги по аудиту безопасности на базе Solar inCode 1
14.02.2017 Сервис Solar JSOC подтвердил соответствие требованиям PCI DSS 1
14.12.2015 Как обеспечить безопасность платежных сервисов 1
10.12.2015 «Мультикарта» подтвердила соответствие стандарту PCI DSS 2
22.03.2013 Разработчики ПО теряют до 50% выручки из-за отсутствия надлежащих моделей лицензирования и безопасности 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Compliance Control и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1185 2
Linx - Связь ВСД 160 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 81 1
Multifactor - Мультифактор 96 1
Broadcom - VMware 2512 1
Cisco Systems 5238 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14685 1
Intel Corporation 12589 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Oracle Corporation 6908 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2614 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1552 1
G-Core Labs 73 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 1
Cloud4Y 303 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 91 1
3data - 3дата 96 1
AOC 106 1
Visa International 1977 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 5
American Express - Amex 335 2
JCB International 145 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5075 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 4
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 947 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74042 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32150 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23095 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3080 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17225 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12099 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12394 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1229 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7061 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17221 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27211 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4815 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4619 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7754 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 395 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14954 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 349 2
Оцифровка - Digitization 4947 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2810 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5350 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34110 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1391 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12324 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 456 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3016 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1621 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 596 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 499 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 125 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 462 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 288 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4533 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 989 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 871 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17864 1
Data monetization - Монетизация данных 1845 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9411 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2147 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5223 3
Linx Datacenter - Linx ЦОД 56 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Linx Cloud 72 1
3data - RCloud by 3data 17 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 589 1
Multifactor - Multipushed - Pushed 8 1
Linux OS 11049 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3463 1
Apple - App Store 3021 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1381 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 304 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 446 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 174 1
Docker - Платформа распределённых приложений 447 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 53 1
Беляков Георгий 8 3
Твердохлебов Иван 3 2
Бабицкий Евгений 3 2
Коняхин Андрей 2 2
Федоров Михаил 29 1
Рудычева Наталья 95 1
Соколов Валентин 13 1
Аблеков Валерий 6 1
Цыбина Анна 1 1
Шкодин Юрий 1 1
Чернов Даниил 79 1
Вайнер Всеволод 26 1
Свидерский Евгений 60 1
Гузев Иван 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 158736 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46176 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53611 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18837 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 1
Сингапур - Республика 1916 1
Германия - Федеративная Республика 12970 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1258 1
Люксембург Великое Герцогство 439 1
США - Виргиния - Ашберн 10 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 440 1
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
Австралия - Сидней 275 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 388 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 7
Аудит - аудиторский услуги 3126 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6977 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8251 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26083 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5918 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6271 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 162 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 921 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 705 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5344 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7378 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2571 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4948 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1070 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420738, в очереди разбора - 726193.
Создано именных указателей - 190838.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще