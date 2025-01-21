Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar appScreener Solar inCode
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Даниил 79 21
|Ляпунов Игорь 121 5
|Назаренко Денис 10 4
|Прокофьев Антон 11 3
|Слободчиков Александр 1 1
|Трошин Сергей 3 1
|Твердохлебов Иван 3 1
|Замалиев Айдар 1 1
|Goldsmith Murray - Голдсмит Мюррей 1 1
|Марков Антон 13 1
|Михайлов Алексей 71 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Данилин Дмитрий 16 1
|Никульшин Андрей 2 1
|Высоцкий Владимир 21 1
|Басин Виктор 3 1
|Ажмухамедов Искандар 1 1
|Огнев Игорь 1 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 6
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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