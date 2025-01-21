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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar appScreener Solar inCode

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode


21.01.2025 Девять ИБ‑решений «Солара» включены в «Банк технологий» Москвы 1
24.09.2024 43% продвинутых кибератак на российский бизнес связаны с уязвимостями в корпоративных веб-приложениях 2
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний 2
05.06.2024 ГК «Солар» и МГТУ им. Н.Э. Баумана объединяют знания и опыт для построения комплексной лаборатории ИБ 1
04.06.2024 Студенты НГТУ НЭТИ используют Solar appScreener для выявления уязвимостей в ПО 2
24.04.2024 По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка 1
15.04.2024 ГК «Солар»: Solar appScreener подтвердил наличие бэкдора в утилите XZ Utils для Linux 2
09.02.2024 Solar appScreener внедрен в образовательный процесс Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева 2
18.01.2024 «ИнтерЭВМ» применяет Solar appScreener для выявления уязвимостей ПО при проведении сертификационных испытаний 2
29.12.2023 Как ИБ справлялась с вызовами 2023 года, и что ее ждет в будущем 1
08.12.2023 ИСП РАН и ГК «Солар» расширяют сотрудничество в областибезопасной разработки 1
04.12.2023 Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений модулем анализа безопасности цепочки поставок ПО 1
01.12.2023 ГК «Солар»: средний ущерб от одной атаки на цепочку поставок ПО в финансовом секторе составил 3,6 млн рублей 1
24.01.2019 «Ростелеком-Solar» обновила анализатор защищенности приложений 1
31.10.2018 Solar inCode обеспечил защиту цифровых технологий «Ак Барс Банка» 1
17.10.2018 Вышла версия анализатора кода Solar inCode c технологией снижения ложных срабатываний 1
20.09.2018 Решение Solar inCode сертифицировано ФСТЭК России 1
14.09.2018 Parasoft начинает продвижение Solar inCode на рынках Юго-Восточной Азии 1
12.09.2018 «Ростелеком-Solar» расширяет присутствие на международном рынке 1
25.06.2018 «Ростелеком-Solar» впустила новую версию Solar inCode с возможностью инкрементального анализа 1
31.05.2018 Solar Security провела исследование защищенности мобильных приложений для каршеринга 1
19.04.2018 Solar Security выпустила новую версию inCode с расширенной поддержкой безопасной разработки приложений 1
03.04.2018 Compliance Control оказывает услуги по аудиту безопасности на базе Solar inCode 1
22.03.2018 Solar Security завершила проект по поставке в «МСП Банк» решения Solar inCode 1
27.02.2018 Solar inCode контролирует защищенность приложений для каршеринга 1
01.02.2018 Вышла новая версия Solar inCode с функцией анализа исполняемых файлов для macOS 1
12.07.2017 Solar Security представила новую версию сканера кода Solar inCode 1
24.04.2017 Solar Security будет продвигать продукты на новых рынках вместе с TerraLink 1
19.04.2017 Solar inCode 2.3 получил интеграцию с JIRA и модуль анализа приложений на С/С++ 1
04.04.2017 Solar Security расширяет присутствие в странах СНГ: партнерство с «Пацификой» 1
30.03.2017 «Всероссийский банк развития регионов» выбрал Solar inCode для контроля защищенности мобильного банка 1
29.03.2017 Solar Security проанализировала уровень защищенности мобильных мессенджеров 1
07.02.2017 Вышла новая версия Solar inCode с модулями динамического и интерактивного анализа 1
02.11.2016 Solar Security и «Элвис-Плюс» договорились о сотрудничестве 1
26.10.2016 Solar inCode для анализа безопасности приложений стал доступен по модели SaaS 1
04.10.2016 «МТС-Банк» внедрил Solar inCode для контроля защищенности мобильных и онлайн-приложений 1
22.09.2016 НТЦ «Вулкан» и Solar Security заключили партнерское соглашение 1
25.08.2016 Вышла новая версия сканера кода Solar inCode 1
23.12.2015 Игорь Ляпунов - За безопасность клиента мы отвечаем своими деньгами 1
02.11.2015 «Инфозащита» и Solar Security объявили о начале совместного продвижения российской системы анализа кодов на наличие уязвимостей 1

Публикаций - 41, упоминаний - 47

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 40
Ростелеком 9703 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Apple Inc 12103 1
Parasoft 2 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Compliance Control - Комплаенс Контрол 11 1
Google LLC 11775 1
SAP SE 5279 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Telegram Group 1984 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
Вулкан НТЦ - научно-технический центр 7 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Microsoft Corporation 24628 1
Yandex - Яндекс 7343 1
БАРС Груп 545 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
ИнтерЭВМ - Международный центр по информатике и электронике 7 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
8213 1
SolarWinds 49 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 2
Балтика АКБ 9 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
Ак Барс Банк 272 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Rentmee - Оператор каршеринга 2 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
CarTrek 1 1
Lifcar - Оператор каршеринга 1 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 1
Фонд Росконгресс 18 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 7
Linux Foundation 185 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 23
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6114 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 19
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 12
Оцифровка - Digitization 4541 11
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3417 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 9
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 76 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12600 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 7
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 48 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 890 6
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 46 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 6
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 6
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 5
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4979 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 312 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 3
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 32
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 10
Oracle Java - язык программирования 3075 8
Google Android 13994 7
JavaScript - JS - язык программирования 1187 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 6
Apple - App Store 2890 5
EPFL - Scala - Язык программирования 142 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 79 5
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 4
C# - C Sharp - Язык программирования 329 4
Apple iOS 7809 3
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 3
C/C++ - Язык программирования 755 3
Python - высокоуровневый язык программирования 930 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 3
Apple macOS 2059 2
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 974 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 2
Linux OS 9940 2
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 52 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Google Go - Golang - Язык программирования 64 1
JetBrains TeamCity 20 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
WhatsApp Messenger 1082 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Microsoft Skype 2067 1
Rakuten Viber 627 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 323 1
Чернов Даниил 79 21
Ляпунов Игорь 121 5
Назаренко Денис 10 4
Прокофьев Антон 11 3
Слободчиков Александр 1 1
Трошин Сергей 3 1
Твердохлебов Иван 3 1
Замалиев Айдар 1 1
Goldsmith Murray - Голдсмит Мюррей 1 1
Марков Антон 13 1
Михайлов Алексей 71 1
Васильев Дмитрий 66 1
Данилин Дмитрий 16 1
Никульшин Андрей 2 1
Высоцкий Владимир 21 1
Басин Виктор 3 1
Ажмухамедов Искандар 1 1
Огнев Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2722 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Казахстан - Республика 5527 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 2
Азия - Азиатский регион 5530 2
Россия - СФО - Новосибирск 4292 2
Сингапур - Республика 1849 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Малайзия 865 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Канада 4882 1
Израиль 2730 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Ближний Восток 2944 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Европа 21770 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 2
Английский язык 6634 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1190 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 682 2
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1946 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 2
РАН - Российская академия наук 1871 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Единый день голосования 129 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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