SDLC Systems development life cycle Жизненный цикл разработки ПО
SDLC - Systems development life cycle - структурированный подход к созданию программных продуктов, охватывающий все этапы от зарождения идеи до вывода на рынок и дальнейшей поддержки.
SDLC и организации, системы, технологии, персоны:
|Чуканов Сергей 63 16
|Чернов Даниил 79 8
|Лялеко Владимир 9 3
|Лахин Сергей 11 2
|Вишняков Андрей 5 2
|Молодык Владимир 5 2
|Филиппова Ксения 2 2
|Слободчиков Александр 1 1
|Анищенко Владимир 2 1
|Назаренко Денис 10 1
|Потапов Владимир 41 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Матыков Олег 6 1
|Федоров Михаил 24 1
|Данилин Дмитрий 16 1
|Герасимов Сергей 11 1
|Лютиков Виталий 22 1
|Носеевич Георгий 3 1
|Хафизов Евгений 7 1
|Курдюмов Константин 6 1
|Авсеенко Михаил 5 1
|Абрамова Мария 2 1
|Zavery Amit - Завери Амит 10 1
|Эйделанд Павел 5 1
|Блинов Михаил 73 1
|Железняков Вячеслав 13 1
|Плахута Михаил 7 1
|Асосков Евгений 3 1
|Володкович Вячеслав 97 1
|Политов Вадим 2 1
|Миронов Никита 1 1
|Кислов Максим 1 1
|Прокопенко Константин 11 1
|Левчин Константин 3 1
|Андриевский Сергей 13 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Девянин Петр 10 1
|Белов Василий 38 1
|Карпов Роман 59 1
|Лойко Николай 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|Gartner Magic Quadrant Mobile Application Development Platforms 2 1
|Research and Markets 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.