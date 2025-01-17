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SDLC Systems development life cycle Жизненный цикл разработки ПО


SDLC - Systems development life cycle - структурированный подход к созданию программных продуктов, охватывающий все этапы от зарождения идеи до вывода на рынок и дальнейшей поддержки.


17.01.2025 «Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM 1
25.12.2024 Как автоматизировать бизнес-процессы с помощью ИИ? 1
12.12.2024 SimpleOne тестирует REM-подход в качестве фундамента для SDLC и HRMS 1
20.11.2024 «К2Тех» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области бизнес-решений для разработки программных продуктов на основе гибких методологий 1
14.11.2024 SimpleOne дополнил ESM-платформу новым визуальным инструментом «Светофорные карты показателей» 1
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
08.10.2024 Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве 1
12.09.2024 SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве 1
10.09.2024 GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве 1
05.08.2024 Fossa-IT и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
18.07.2024 SimpleOne упрощает управление спринтами в новой версии SDLC 1
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne 1
24.05.2024 «Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne 1
22.05.2024 «DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
20.05.2024 Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne 1
25.04.2024 Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce 1
22.04.2024 ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group) 1
11.04.2024 В SimpleOne SDLC улучшили релизное управление 1
22.03.2024 SimpleOne мигрировали с Confluence на собственный портал документации 1
21.02.2024 Тренд внедрения ИИ в бизнес: SimpleOne интегрировала ИИ-инструменты Ainergy в свои решения 1
26.01.2024 ITglobal.com автоматизировала корпоративные продажи с помощью SimpleOne B2B CRM 1
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne 1
25.12.2023 SimpleOne анонсировала выход ITAM: нового продукта для учета и управления активами в организации 1
22.11.2023 Новый облик департамента науки «Группы Астра» 1
26.09.2023 8 обязательных ИБ-решений для безопасной разработки сложного ПО: что они делают, зачем нужны 1
23.03.2023 «РТК-Солар» и SolidLab объединяют компетенции в области внедрения процессов безопасной разработки 1
20.12.2022 Эксперты SolidLab обнаружили критические уязвимости в TrueConf Server 1
13.09.2022 Состоялся первый релиз российской платформы управления качеством Test IT PRO 1
02.09.2022 УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1
27.01.2022 T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России 1
29.07.2021 «Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
23.11.2020 Фонд «Сколково» поможет найти работу в инновационных компаниях 1
22.08.2019 SoftClub – первый в Республике Беларусь заказчик анализатора защищенности приложений Solar appScreener 1
16.04.2019 Что скрывается за безопасной разработкой софта 1
21.12.2018 Решение для аудита исходного кода приложений InfoWatch Appercut получило сертификат ФСТЭК России 1
19.04.2018 Solar Security выпустила новую версию inCode с расширенной поддержкой безопасной разработки приложений 1
27.02.2018 Solar inCode контролирует защищенность приложений для каршеринга 1
28.11.2017 Игорь Ляпунов -

При всем многообразии ИБ-угроз основной остаются люди

 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

SDLC и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 19
ServiceNow 88 14
OpenText - Micro Focus 108 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 9
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 17 5
Microsoft Corporation 24623 4
Oracle Corporation 6687 4
SolidLab - СолидЛаб 18 4
Telegram Group 1983 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 3
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 3
SAP SE 5276 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
SolidSoft - СолидСофт 20 2
Ростелеком 9699 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Salesforce.com 427 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Outsorsa - Аутсорса 3 2
Inline Group - Инлайн Груп 99 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
8213 1
Google LLC 11775 1
Irdeto Access B.V. 38 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Accenture plc 682 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 185 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
GitHub 814 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 1
TrueConf - ТруКонф 396 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Profiscope - CodeScoring 8 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
CarTrek 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Сбер - СберАвто 30 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Балтика АКБ 9 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 23
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 19
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C/C++ - Язык программирования 755 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
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InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 1
InfoWatch Appercut Security 34 1
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Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Azure 1408 1
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
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Чернов Даниил 79 8
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Потапов Владимир 41 1
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Носеевич Георгий 3 1
Хафизов Евгений 7 1
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Zavery Amit - Завери Амит 10 1
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Миронов Никита 1 1
Кислов Максим 1 1
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Андриевский Сергей 13 1
Романов Дмитрий 66 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144186 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Беларусь - Белоруссия 5637 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Казахстан - Республика 5525 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Беларусь - Минск 631 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 13
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 6
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
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Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
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Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant Mobile Application Development Platforms 2 1
Research and Markets 24 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Infosecurity - выставка 63 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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