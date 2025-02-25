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Цифровизация Бизнес-приложения
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SimpleOne выпустила новую версию SDLC с диаграммой сгорания работы по спринту

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) представил обновленную версию системы управления разработкой программных продуктов SimpleOne SDLC 1.4.0. Основным нововведением стал Burndown Chart, который позволяет отслеживать прогресс команд разработки в режиме реального времени.

Диаграмма сгорания работы по спринту наглядно демонстрирует соотношение выполненных и оставшихся задач в текущем спринте. График сравнивает фактический темп работы команды с плановым. Это позволяет оперативно выявлять отклонения и корректировать процесс разработки. Система автоматически учитывает задачи, оцененные в стори-поинтах, и отображает динамику их выполнения.

«Мы продолжаем развивать SimpleOne SDLC, добавляя необходимые инструменты для комфортной работы и управления разработкой в целом. Диаграмма сгорания спринта позволяет руководителям проектов и владельцам продуктов получать актуальную информацию о состоянии работ без дополнительных запросов к команде», – отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

SimpleOne SDLC 1.4.0 уже доступна действующим клиентам компании. Новые пользователи могут запросить демонстрацию продукта на сайте SimpleOne.

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