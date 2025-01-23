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ITG ITglobal.com SimpleOne SDLC SimpleOne Systems development life cycl


SimpleOne SDLC обеспечит прозрачный процесс разработки c помощью таких инструментов как портфель продуктов, типизация задач и продуктовая отчетность. Возможности платформы, на базе которой реализовано решение, обеспечат  настройку процессов, а также бесшовную интеграцию практик разработки (SDLC) с процессами управления ИТ-услугами (ITSM). Внедрение SimpleOne SDLC позволит ИТ-командам заказчика более эффективно планировать работы и управлять задачами.

 


23.01.2025 SimpleOne обновил продукт для управления жизненным циклом разработки SDLC 1
20.11.2024 «К2Тех» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области бизнес-решений для разработки программных продуктов на основе гибких методологий 1
18.07.2024 SimpleOne упрощает управление спринтами в новой версии SDLC 1
11.04.2024 В SimpleOne SDLC улучшили релизное управление 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 112 3
К2Тех 131 1
ServiceNow 88 1
OpenText - Micro Focus 108 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 47 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5418 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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