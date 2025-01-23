ITG ITglobal.com SimpleOne SDLC SimpleOne Systems development life cycl
SimpleOne SDLC обеспечит прозрачный процесс разработки c помощью таких инструментов как портфель продуктов, типизация задач и продуктовая отчетность. Возможности платформы, на базе которой реализовано решение, обеспечат настройку процессов, а также бесшовную интеграцию практик разработки (SDLC) с процессами управления ИТ-услугами (ITSM). Внедрение SimpleOne SDLC позволит ИТ-командам заказчика более эффективно планировать работы и управлять задачами.
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 112 3
|К2Тех 131 1
|ServiceNow 88 1
|OpenText - Micro Focus 108 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
|Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
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