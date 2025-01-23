SimpleOne SDLC обеспечит прозрачный процесс разработки c помощью таких инструментов как портфель продуктов, типизация задач и продуктовая отчетность. Возможности платформы, на базе которой реализовано решение, обеспечат настройку процессов, а также бесшовную интеграцию практик разработки (SDLC) с процессами управления ИТ-услугами (ITSM). Внедрение SimpleOne SDLC позволит ИТ-командам заказчика более эффективно планировать работы и управлять задачами.