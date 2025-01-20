Литвинова Татьяна
Литвинова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 7
|Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
|Компас 20 1
|Эремекс - Eremex 12 1
|Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
|Ларина Юлия 10 1
|Ольга Корсун 1 1
|Захаров Владимир 22 1
|Нечипоренко Максим 10 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
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