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Литвинова Татьяна



20.01.2025 Comindware и «Системный софт» помогут российским компаниям управлять бизнес-процессами без программирования 1
09.09.2024 «Нота» и «Системный софт» объединяют усилия для импортозамещения продуктов Atlassian 1
27.08.2024 «Системный софт» и разработчик информационных систем «Адванта» заключили соглашение о партнерстве 1
05.07.2024 Сеченовский университет запустил обновленную образовательную платформу Sech.Online 1
16.04.2024 «Системный софт» и производитель low-code платформы Scalaxi заключили соглашение о партнерстве 1
11.07.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу решения для проектирования печатных плат «Эремекс» 1
15.09.2020 Syssoft стала VAR-партнером компании «Аскон» 1
03.03.2020 «Системный софт» предложит клиентам решения Renga Software 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Литвинова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 7
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Компас 20 1
Эремекс - Eremex 12 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 181 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Atlassian - Confluence 113 1
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 13 1
Renga Architecture 7 1
Renga Structure 4 1
Renga MEP 2 1
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 17 1
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Земля - планета Солнечной системы 10374 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 237 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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