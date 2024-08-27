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«Системный софт» и разработчик информационных систем «Адванта» заключили соглашение о партнерстве

«Системный софт» объявляет о начале сотрудничества с компанией «Адванта», разработчиком российской информационной системы Advanta. Партнерство расширит портфель «Системного софта» в области систем управления проектами. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт».

«Системный софт» – один из игроков на рынке управления бизнес-процессами в России, занимающий первое место в рейтинге «Крупнейшие игроки российского рынка BPMS 2021» по оценке CNews Analytics. Согласно заключенному соглашению, «Системный софт» получает Серебряный статус, что дает возможность не только поставлять систему Advanta, но и помогать заказчикам с ее внедрением, настройкой и администрированием.

Компания «Адванта» 20 лет развивает отечественную информационную систему Advanta. Она позволяет эффективно управлять проектами, объединяя все необходимые инструменты цифровой трансформации. Решение признано лучшей российской системой управления проектами по результатам конкурса «Лучшие информационно-аналитические инструменты — 2016» Аналитического Центра при правительстве России.

Advanta обеспечивает быстрый доступ к информации о проекте, представленной в понятной форме. Встроенные инструменты аналитики и отчетности, позволяют видеть состояние проекта: время исполнения задач, связи, ресурсы, трудозатраты, согласование документации, загруженность сотрудников и многое другое. Интуитивно понятный интерфейс потребует минимум усилий для обучения сотрудников.

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«Мы уделяем особое внимание выбору продуктов, которые соответствуют высоким стандартам наших клиентов. Уверены, что наше сотрудничество с компанией “Адванта” поможет заказчикам не только эффективно автоматизировать свои бизнес-процессы, но и успешно реализовывать проекты», – сказала Татьяна Литвинова, менеджер по развитию бизнеса «Системный софт».

«За два десятилетия развития Advanta стала не просто системой управления проектами, а надежным партнером для компаний, стремящихся к успешной цифровой трансформации. Каждый успех наших клиентов – это подтверждение того, что мы на правильном пути. Сотрудничество с “Системным софтом” позволит объединить наши усилия и экспертизу для обеспечения наших клиентов лучшими инструментами и решениями», – сказал Дмитрий Мазеин, генеральный директор «Адванта».

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