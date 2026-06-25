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Системный софт SysSoft Сиссофт
«Системный софт» (также известен как «Сиссофт») — российская ИТ-компания, основанная в 2008 году, специализирующаяся на поставке, внедрении и сопровождении программного и аппаратного обеспечения. Компания позиционирует себя как технологический партнер, системный интегратор и консультант, работающий с более чем 30 тыс. клиентов по всей России.
Компания участвует в проектах импортозамещения, предлагая отечественные аналоги зарубежных решений в различных сегментах: от СУБД и BPM-платформ до оборудования и систем кибербезопасности. Среди ключевых направлений деятельности — внедрение корпоративных ИТ-систем, управление ИТ-инфраструктурой, цифровая трансформация, облачные и гиперконвергентные решения, а также поддержка государственных и коммерческих заказчиков.
«Системный софт» сотрудничает с рядом российских и международных вендоров. Среди внедряемых продуктов — taskITnow, Okdesk (on-premise), SimpleOne ITAM/ITSM/SDLC, Comindware Platform, Minerva Knowledge, «Платформа Сфера» («Нота», холдинг «Т1»), Адванта, Slider AI, Compass, Arenadata, tangl, RuSIEM, Gelarm, «Турбо трекинг», vStack, Angie Pro, Zodiac IT Management, Pro32 Getscreen, а также оборудование от Gagar>n, Qtech, ICL, F+ tech, RDW Computers, HIPER и Yealink.
Технологический стек компании включает low-code-платформы, AIOps-решения (например, Artimate от «Пруфтек ИТ»), BIM-системы, SIEM, ETL-инструменты, гиперконвергентную виртуализацию, российские СУБД, системы электронного документооборота (например, «Этлас») и корпоративные коммуникационные платформы, включая «Яндекс 360 для бизнеса».
В 2024 году выручка компании снизилась на 25,1% — до 8,9 млрд руб., прибыль составила 409,6 млн руб. (на 16,8% меньше, чем в 2023 г.). Руководство заявило, что выручка не является ключевым показателем, а компания выполнила запланированную прибыль. В ответ на рыночную турбулентность были введены меры: перевод заказов на предоплату, ускорение взыскания задолженности, оптимизация расходов на персонал.
Компания участвует в госзакупках: с 2019 по 2024 год она получила контрактов на сумму около 23 млрд руб., включая поставки оборудования для ЦОД ФНС на 3,211 млрд руб. в 2024 году.
Конкурирующие компании на российском рынке системной интеграции и ИТ-услуг:
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 42 дела, на cумму 528 891 847 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.06.2026
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«Биорг» и «Системный софт» заключили договор о поставке решений для распознавания и анализа данных
Четыре продукта и сервиса «Биорг» на базе машинного обучения для оцифровки документов, распознавания изображений и анализа данных вошли в портфель компании «Системный софт». ПО «Биорг», резидента «Сколково», позволяет сэкономить до 30% топливных и других ресурсов при управлении транспортным парком, в четыре-пять раз ускорить кредитный конвейер, за
|22.04.2026
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«Системный софт»: объем рынка офисного ПО до 2030 года будет расти со среднегодовым темпом 9%
значительное ускорение, увеличившись по сравнению с 2024 г. более чем на 25%. По оценкам экспертов «Системного софта», объем рынка превысил 100 млрд руб., а структура распределилась следующим о
|30.03.2026
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«Системный софт»: рынок NGFW в России достиг 54 млрд рублей
Российский рынок межсетевых экранов нового поколения (NGFW) по итогам 2025 г. увеличился на 17%, достигнув отметки в 54 млрд руб. Такие данные приводит компания «Системный софт». К настоящему моменту рынок уже вошел в фазу зрелости, поэтому в 2026-2027 гг. эксперты ожидают схожей динамики роста (18%) и обострения конкуренции между производителями. Об эт
|25.02.2026
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«Грависофт» и «Системный софт» заключили партнерское соглашение
Компания «Грависофт» и системный интегратор «Системный софт» объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на п
|17.02.2026
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«Системный софт»: объем российского рынка СУБД превысил 61 млрд рублей
По оценке экспертов компании «Системный софт», объем российского рынка ПО класса систем управления базами данных (СУБД) в 2025 г. составил более 61 млрд руб. Рынок продемонстрировал высокие темпы роста, увеличившись более ч
|12.02.2026
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Okdesk заключила партнерское соглашение с интегратором «Системный софт»
планирование выездных работ и управление мобильными сотрудниками. В рамках сотрудничества клиентам «Системного софта» будет доступна on-premise-версия Okdesk. Сотрудничество ориентировано на ор
|28.01.2026
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«Системный софт»: рынок инженерного ПО в России вырос на 20%
много обеспечения (ПО) составил порядка 50–55 млрд руб., показав рост примерно на 20%. Наилучшая динамика была отмечена в сегментах САПР, PLM/PDM и BIM. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт». В 2026–2027 гг. положительная динамика рынка сохранится при условии относительной макроэкономической стабилизации и восстановления инвестиционной активности. Основной рост прид
|08.12.2025
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«Системный Софт» и «Пруфтек ИТ» заключили партнерское соглашение в области интеллектуального ИТ-мониторинга
Компания «Системный Софт», технологический партнер и интегратор, и «Пруфтек ИТ», разработчик российской
|24.07.2025
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StormWall и «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве
Провайдер решений по защите бизнеса от кибератак и российская ИТ-компания «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве. По условиям сотрудничества StormWall обеспечит защиту клиентов компании «Системный софт» от DDoS-атак на уровнях L3-L7 в России. Заказ
|02.07.2025
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«Системный софт» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области решений по управлению ИТ-активами
ne ITSM и решение для управления жизненным циклом разработки SimpleOne SDLC. В 2025 г. специалисты «Системного софта» прошли обучение по продукту SimpleOne ITAM и готовы предоставлять полный ко
|03.06.2025
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«Системный софт» помог компании Neoflex перейти в виртуальный офис «Яндекс 360»
что стало причиной обращения в «Системный софт» для подбора и внедрения новой платформы. Эксперты «Системного софта» предложили рассмотреть облачные сервисы как более гибкий и масштабируемый в
|14.04.2025
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Minervasoft и «Системный софт» заключили партнерское соглашение
Разработчик решений для управления знаниями и обучением Minervasoft и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит компаниям предлож
|02.04.2025
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Выручка российского ИТ-интегратора рухнула на 3 миллиарда
19,7% (больше, чем по итогам 2022 г. на 338,4 млн руб.). © valphoto / Фотобанк Фотодженика Выручка «Системного софта» упала на 3 млрд рублей В 2024 г. руководство «Системного софта» пред
|20.01.2025
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Comindware и «Системный софт» помогут российским компаниям управлять бизнес-процессами без программирования
зработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, объявляет о партнерстве с компанией «Системный софт», поставщиком программного обеспечения. Сотрудничество направлено на расширени
|09.09.2024
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«Нота» и «Системный софт» объединяют усилия для импортозамещения продуктов Atlassian
Вендор «Нота» (холдинг «Т1») и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства компании предложат рынку инструменты «Платформы Сфера», а также их внедрение и сопровождение. «Системный софт»
|27.08.2024
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«Системный софт» и разработчик информационных систем «Адванта» заключили соглашение о партнерстве
«Адванта», разработчиком российской информационной системы Advanta. Партнерство расширит портфель «Системного софта» в области систем управления проектами. Об этом CNews сообщили представители
|05.08.2024
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«Системный Софт» и международный разработчик решений для управления устройствами Scalefusion объявляют о партнерстве
«Системный софт» подписал соглашение о партнерстве с международной компанией-разработчиком решений по управлению устройствами Scalefusion. Благодаря партнерству со Scalefusion интегратор расшири
|22.07.2024
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Getmobit и «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве
Getmobit и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Системный софт» получил статус Business Partner Getmobit. Портфель решений интегратора пополнился перспективн
|20.06.2024
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Группа «Самолет» и интегратор «Системный софт» будут развивать технологическое взаимодействие в сфере цифрового девелопмента
Группа «Самолет» и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации строительства. Документ подписали CEO «Самолет 10D» Дмитрий Самоходкин и коммерческий директор компании «Системный
|18.06.2024
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«Системный софт» и Gagar>n подписали соглашение о партнерстве
спользовать оборудование и программное обеспечение Gagar>n в рамках собственных проектов. Клиентам «Системного софта» станут доступны серверы Gagar>n Оракул Gen 1 и Gen 2, дисковые массивы, сер
|23.04.2024
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Разработчик гиперконвергентной платформы vStack и «Системный софт» подписали соглашение о партнерстве
«Системный софт» подписал соглашение о партнерстве с компанией-разработчиком гиперконвергентно
|16.04.2024
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«Системный софт» и производитель low-code платформы Scalaxi заключили соглашение о партнерстве
место в рейтинге CNews «Крупнейшие игроки российского рынка BPMS 2021». В настоящее время эксперты «Системного софта», опираясь на свою многолетнею экспертизу, тестируют российские BPM-решения
|04.04.2024
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«Системный софт» будет поставлять бизнесу корпоративный мессенджер Compass
ние с компанией «Бизнес Решения», разработчиком корпоративного мессенджера Compass. Теперь клиенты «Системного софта» получат доступ как к облачной, так и on-premise версии сервиса коммуникации
|22.02.2024
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«Системный софт» и Qtech заключили соглашение о партнерстве
Компания «Системный софт» объявила о начале сотрудничества с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования Qtech. В рамках партнерства компании предложат заказчикам решения для создан
|12.02.2024
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Системный интегратор «Сиссофт» получил статус Astra Professional Services
Компания «Сиссофт» получила статус APS-партнера (Astra Professional Services) от «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра»). Это позволяет экспертам интегратора предоставлять своим клиентам максимальны
|18.12.2023
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В портфеле «Сиссофт» появился новый SaaS-сервис для корпоративных презентаций
Компания «Сиссофт» официально объявляет о начале сотрудничества с компанией «Слайдер презентации», российским разработчиком SaaS-платформы и дополнения к офисным приложениям для автоматизации создания пр
|14.12.2023
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«Сиссофт» поможет компаниям организовать виртуальное рабочее место в экосистеме сервисов «Яндекс 360 для бизнеса»
Компания «Сиссофт» официально подтвердила статус авторизованного дистрибьютора «Яндекс 360 для бизнеса». В рамках сотрудничества клиенты смогут воспользоваться экспертизой технологического партнера и при
|10.08.2023
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«Сиссофт» и «ICL Техно» помогут российским компаниям перейти на отечественное оборудование
«Сиссофт» и группа компаний ICL заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества партнеры оснастят компании заказчиков оборудованием российского производителя: мобильной и настольной
|15.06.2023
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«Сиссофт» предложит рынку отечественные системы управления инфраструктурой
«Сиссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак айтиэм» (Zodiac IT Management), компанией «Референс пойнт». Партнерство п
|25.05.2023
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«Сиссофт» предложит заказчикам масштабируемый отечественный веб-сервер Angie Pro
«Сиссофт» заключила партнерское соглашение с компанией «Веб-сервер», российским разработчиком веб-сервера Angie Pro. В рамках нового сотрудничества «Сиссофт» предложит своим заказчикам вы
|24.05.2023
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«Сиссофт» оснастит российские компании отечественной платформой для работы с большими данными
Компания «Сиссофт» подписала партнерское соглашение с производителем ПО для хранения и обработки данных Arenadata. Сотрудничество позволит предложить российским компаниям технологии для эффективной работ
|23.05.2023
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«Сиссофт» поможет строительным компаниям перейти на российскую облачную платформу tangl для работы с BIM
«Сиссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Тангл» — российским разработчиком облачной платформы для анализа, обработки и хранения данных цифровых информационных моделей зданий
|18.04.2023
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«Сиссофт» и HIPER оснастят российские компании ноутбуками-трансформерами
Компания «Сиссофт» заключила партнерское соглашение с производителем потребительской электроники из Кит
|12.04.2023
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«Сиссофт» поможет бизнесу упростить удаленное администрирование вместе с Fortis и Pro32
«Сиссофт» объявила о начале сотрудничества с российским дистрибьютором ИТ-решений Fortis и поставщиком программного обеспечения Pro32. В рамках партнерства компании предложат заказчикам отечеств
|10.02.2023
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Оборудование F+ tech стало доступно в «Сиссофте»
«Сиссофт», центр экспертизы в области программного и аппаратного обеспечения, заключил соглаше
|09.02.2023
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«Сиссофт» расширит возможности UI/UX дизайнеров с помощью Pixso
Компания «Сиссофт», центр экспертизы в области подбора и поставки программных продуктов, заключила соглашение о сотрудничестве с китайским производителем программного обеспечения Shenzhen Pixso Technolog
|05.12.2022
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«Сиссофт» оснастит российские компании зарубежными решениями для IP-телефонии и ВКС
«Сиссофт» стала сертифицированным авторизованным партнером по видеоконференцсвязи и IP-телефон
|29.11.2022
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«Сиссофт» будет внедрять «Турбо трекинг»
«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения и аппаратных решений, и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений «Турбо», заключили соглашение
|18.11.2022
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«Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы
«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения и аппаратных решений, и Gelarm,
|27.10.2022
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«Сиссофт» защитит ИТ-системы клиентов SIEM-системой отечественной разработки
«Сиссофт» усиливает сотрудничество с вендором RuSIEM и наращивает объем поставок коммерческой
Системный софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Тикуркин Максим 38 37
|Трифонов Владимир 12 12
|Завирюха Дмитрий 12 11
|Литвинова Татьяна 11 10
|Вишневская Валерия 7 7
|Гродзенский Яков 11 6
|Дмитриев Александр 56 6
|Мартиросян Шушаник 6 6
|Трисеев Егор 5 5
|Бадретдинов Тимур 5 5
|Пантелеев Илья 25 5
|Ковалева Ирина 5 4
|Гуревич Александр 7 4
|Ковалев Дмитрий 40 4
|Булдыменко Павел 4 4
|Касеев Тайфур 4 4
|Калинин Александр 189 3
|Березкин Григорий 42 3
|Горелов Дмитрий 61 3
|Платов Алексей 3 3
|Фадеев Андрей 31 3
|Иодковский Станислав 104 3
|Шарапов Константин 5 3
|Самохин Павел 3 3
|Василенко Сергей 6 3
|Ледовской Валерий 10 3
|Кривенко Денис 3 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Михалев Евгений 98 2
|Макаров Валентин 251 2
|Андреев Владимир 101 2
|Востриков Юрий 86 2
|Гольцов Александр 84 2
|Добкин Аркадий 82 2
|Артемьев Тимур 34 2
|Заикин Андрей 36 2
|Савченко Константин 16 2
|Минчакова Мария 2 2
|Новиков Дмитрий 41 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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