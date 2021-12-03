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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Системный софт
SysSoft
Сиссофт
Публикаций - 134, упоминаний - 284
Системный софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тикуркин Максим 36 34
|Завирюха Дмитрий 11 11
|Гродзенский Яков 9 6
|Мартиросян Шушаник 6 6
|Трифонов Владимир 6 6
|Бадретдинов Тимур 4 4
|Ковалева Ирина 5 4
|Горелов Дмитрий 54 3
|Платов Алексей 3 3
|Самохин Павел 3 3
|Фадеев Андрей 14 3
|Гуревич Александр 6 3
|Булдыменко Павел 3 3
|Трисеев Егор 3 3
|Шарапов Константин 5 3
|Адушев Дмитрий 9 2
|Добкин Аркадий 58 2
|Витоженц Александр 7 2
|Бухтияров Владимир 2 2
|Заикин Андрей 20 2
|Минчакова Мария 2 2
|Пискунов Владимир 10 2
|Литвинова Татьяна 2 2
|Флоринский Алексей 7 2
|Дворянский Александр 5 2
|Шилина Мила 8 2
|Дмитриев Александр 23 2
|Ян Давид 56 2
|Головачев Михаил 17 2
|Михалев Евгений 42 2
|Пантелеев Илья 23 2
|Новиков Дмитрий 38 2
|Калинин Александр 119 2
|Богданов Валентин 8 2
|Савкин Владимир 39 1
|Главчев Владимир 21 1
|Машурин Сергей 18 1
|Оганесян Артак 31 1
|Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
|Мылицын Роман 82 1
|Forbes - Форбс 564 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
|ComputerWorld 136 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru