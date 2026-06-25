Системный софт - SysSoft - Сиссофт

«Системный софт» (также известен как «Сиссофт») — российская ИТ-компания, основанная в 2008 году, специализирующаяся на поставке, внедрении и сопровождении программного и аппаратного обеспечения. Компания позиционирует себя как технологический партнер, системный интегратор и консультант, работающий с более чем 30 тыс. клиентов по всей России.

Компания участвует в проектах импортозамещения, предлагая отечественные аналоги зарубежных решений в различных сегментах: от СУБД и BPM-платформ до оборудования и систем кибербезопасности. Среди ключевых направлений деятельности — внедрение корпоративных ИТ-систем, управление ИТ-инфраструктурой, цифровая трансформация, облачные и гиперконвергентные решения, а также поддержка государственных и коммерческих заказчиков.

«Системный софт» сотрудничает с рядом российских и международных вендоров. Среди внедряемых продуктов — taskITnow, Okdesk (on-premise), SimpleOne ITAM/ITSM/SDLC, Comindware Platform, Minerva Knowledge, «Платформа Сфера» («Нота», холдинг «Т1»), Адванта, Slider AI, Compass, Arenadata, tangl, RuSIEM, Gelarm, «Турбо трекинг», vStack, Angie Pro, Zodiac IT Management, Pro32 Getscreen, а также оборудование от Gagar>n, Qtech, ICL, F+ tech, RDW Computers, HIPER и Yealink.

Технологический стек компании включает low-code-платформы, AIOps-решения (например, Artimate от «Пруфтек ИТ»), BIM-системы, SIEM, ETL-инструменты, гиперконвергентную виртуализацию, российские СУБД, системы электронного документооборота (например, «Этлас») и корпоративные коммуникационные платформы, включая «Яндекс 360 для бизнеса».

В 2024 году выручка компании снизилась на 25,1% — до 8,9 млрд руб., прибыль составила 409,6 млн руб. (на 16,8% меньше, чем в 2023 г.). Руководство заявило, что выручка не является ключевым показателем, а компания выполнила запланированную прибыль. В ответ на рыночную турбулентность были введены меры: перевод заказов на предоплату, ускорение взыскания задолженности, оптимизация расходов на персонал.

Компания участвует в госзакупках: с 2019 по 2024 год она получила контрактов на сумму около 23 млрд руб., включая поставки оборудования для ЦОД ФНС на 3,211 млрд руб. в 2024 году.

Конкурирующие компании на российском рынке системной интеграции и ИТ-услуг: