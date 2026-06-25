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Системный софт SysSoft Сиссофт

Системный софт - SysSoft - Сиссофт

«Системный софт» (также известен как «Сиссофт») — российская ИТ-компания, основанная в 2008 году, специализирующаяся на поставке, внедрении и сопровождении программного и аппаратного обеспечения. Компания позиционирует себя как технологический партнер, системный интегратор и консультант, работающий с более чем 30 тыс. клиентов по всей России

Компания участвует в проектах импортозамещения, предлагая отечественные аналоги зарубежных решений в различных сегментах: от СУБД и BPM-платформ до оборудования и систем кибербезопасности. Среди ключевых направлений деятельности — внедрение корпоративных ИТ-систем, управление ИТ-инфраструктурой, цифровая трансформация, облачные и гиперконвергентные решения, а также поддержка государственных и коммерческих заказчиков.

«Системный софт» сотрудничает с рядом российских и международных вендоров. Среди внедряемых продуктов — taskITnow, Okdesk (on-premise), SimpleOne ITAM/ITSM/SDLC, Comindware Platform, Minerva Knowledge, «Платформа Сфера»Нота», холдинг «Т1»), Адванта, Slider AI, Compass, Arenadata, tangl, RuSIEM, Gelarm, «Турбо трекинг», vStack, Angie Pro, Zodiac IT Management, Pro32 Getscreen, а также оборудование от Gagar>n, Qtech, ICL, F+ tech, RDW Computers, HIPER и Yealink.

Технологический стек компании включает low-code-платформы, AIOps-решения (например, Artimate от «Пруфтек ИТ»), BIM-системы, SIEM, ETL-инструменты, гиперконвергентную виртуализацию, российские СУБД, системы электронного документооборота (например, «Этлас») и корпоративные коммуникационные платформы, включая «Яндекс 360 для бизнеса».

В 2024 году выручка компании снизилась на 25,1% — до 8,9 млрд руб., прибыль составила 409,6 млн руб. (на 16,8% меньше, чем в 2023 г.). Руководство заявило, что выручка не является ключевым показателем, а компания выполнила запланированную прибыль. В ответ на рыночную турбулентность были введены меры: перевод заказов на предоплату, ускорение взыскания задолженности, оптимизация расходов на персонал.

Компания участвует в госзакупках: с 2019 по 2024 год она получила контрактов на сумму около 23 млрд руб., включая поставки оборудования для ЦОД ФНС на 3,211 млрд руб. в 2024 году.

Конкурирующие компании на российском рынке системной интеграции и ИТ-услуг:

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 42 дела, на cумму 528 891 847 ₽*

Судебные дела (42) на сумму 528 891 847 ₽*
в качестве истца (28) на сумму 413 580 970 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 113 857 653 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 «Биорг» и «Системный софт» заключили договор о поставке решений для распознавания и анализа данных

Четыре продукта и сервиса «Биорг» на базе машинного обучения для оцифровки документов, распознавания изображений и анализа данных вошли в портфель компании «Системный софт». ПО «Биорг», резидента «Сколково», позволяет сэкономить до 30% топливных и других ресурсов при управлении транспортным парком, в четыре-пять раз ускорить кредитный конвейер, за

22.04.2026 «Системный софт»: объем рынка офисного ПО до 2030 года будет расти со среднегодовым темпом 9%

значительное ускорение, увеличившись по сравнению с 2024 г. более чем на 25%. По оценкам экспертов «Системного софта», объем рынка превысил 100 млрд руб., а структура распределилась следующим о
30.03.2026 «Системный софт»: рынок NGFW в России достиг 54 млрд рублей

Российский рынок межсетевых экранов нового поколения (NGFW) по итогам 2025 г. увеличился на 17%, достигнув отметки в 54 млрд руб. Такие данные приводит компания «Системный софт». К настоящему моменту рынок уже вошел в фазу зрелости, поэтому в 2026-2027 гг. эксперты ожидают схожей динамики роста (18%) и обострения конкуренции между производителями. Об эт
25.02.2026 «Грависофт» и «Системный софт» заключили партнерское соглашение

Компания «Грависофт» и системный интегратор «Системный софт» объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на п
17.02.2026 «Системный софт»: объем российского рынка СУБД превысил 61 млрд рублей

По оценке экспертов компании «Системный софт», объем российского рынка ПО класса систем управления базами данных (СУБД) в 2025 г. составил более 61 млрд руб. Рынок продемонстрировал высокие темпы роста, увеличившись более ч
12.02.2026 Okdesk заключила партнерское соглашение с интегратором «Системный софт»

планирование выездных работ и управление мобильными сотрудниками. В рамках сотрудничества клиентам «Системного софта» будет доступна on-premise-версия Okdesk. Сотрудничество ориентировано на ор
28.01.2026 «Системный софт»: рынок инженерного ПО в России вырос на 20%

много обеспечения (ПО) составил порядка 50–55 млрд руб., показав рост примерно на 20%. Наилучшая динамика была отмечена в сегментах САПР, PLM/PDM и BIM. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт». В 2026–2027 гг. положительная динамика рынка сохранится при условии относительной макроэкономической стабилизации и восстановления инвестиционной активности. Основной рост прид
08.12.2025 «Системный Софт» и «Пруфтек ИТ» заключили партнерское соглашение в области интеллектуального ИТ-мониторинга

Компания «Системный Софт», технологический партнер и интегратор, и «Пруфтек ИТ», разработчик российской
24.07.2025 StormWall и «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве

Провайдер решений по защите бизнеса от кибератак и российская ИТ-компания «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве. По условиям сотрудничества StormWall обеспечит защиту клиентов компании «Системный софт» от DDoS-атак на уровнях L3-L7 в России. Заказ
02.07.2025 «Системный софт» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области решений по управлению ИТ-активами

ne ITSM и решение для управления жизненным циклом разработки SimpleOne SDLC. В 2025 г. специалисты «Системного софта» прошли обучение по продукту SimpleOne ITAM и готовы предоставлять полный ко
03.06.2025 «Системный софт» помог компании Neoflex перейти в виртуальный офис «Яндекс 360»

что стало причиной обращения в «Системный софт» для подбора и внедрения новой платформы. Эксперты «Системного софта» предложили рассмотреть облачные сервисы как более гибкий и масштабируемый в
14.04.2025 Minervasoft и «Системный софт» заключили партнерское соглашение

Разработчик решений для управления знаниями и обучением Minervasoft и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит компаниям предлож
02.04.2025 Выручка российского ИТ-интегратора рухнула на 3 миллиарда

19,7% (больше, чем по итогам 2022 г. на 338,4 млн руб.). © valphoto / Фотобанк Фотодженика Выручка «Системного софта» упала на 3 млрд рублей В 2024 г. руководство «Системного софта» пред
20.01.2025 Comindware и «Системный софт» помогут российским компаниям управлять бизнес-процессами без программирования

зработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, объявляет о партнерстве с компанией «Системный софт», поставщиком программного обеспечения. Сотрудничество направлено на расширени
09.09.2024 «Нота» и «Системный софт» объединяют усилия для импортозамещения продуктов Atlassian

Вендор «Нота» (холдинг «Т1») и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства компании предложат рынку инструменты «Платформы Сфера», а также их внедрение и сопровождение. «Системный софт»
27.08.2024 «Системный софт» и разработчик информационных систем «Адванта» заключили соглашение о партнерстве

«Адванта», разработчиком российской информационной системы Advanta. Партнерство расширит портфель «Системного софта» в области систем управления проектами. Об этом CNews сообщили представители
05.08.2024 «Системный Софт» и международный разработчик решений для управления устройствами Scalefusion объявляют о партнерстве

«Системный софт» подписал соглашение о партнерстве с международной компанией-разработчиком решений по управлению устройствами Scalefusion. Благодаря партнерству со Scalefusion интегратор расшири
22.07.2024 Getmobit и «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве

Getmobit и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Системный софт» получил статус Business Partner Getmobit. Портфель решений интегратора пополнился перспективн
20.06.2024 Группа «Самолет» и интегратор «Системный софт» будут развивать технологическое взаимодействие в сфере цифрового девелопмента

Группа «Самолет» и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации строительства. Документ подписали CEO «Самолет 10D» Дмитрий Самоходкин и коммерческий директор компании «Системный

18.06.2024 «Системный софт» и Gagar>n подписали соглашение о партнерстве

спользовать оборудование и программное обеспечение Gagar>n в рамках собственных проектов. Клиентам «Системного софта» станут доступны серверы Gagar>n Оракул Gen 1 и Gen 2, дисковые массивы, сер
23.04.2024 Разработчик гиперконвергентной платформы vStack и «Системный софт» подписали соглашение о партнерстве

«Системный софт» подписал соглашение о партнерстве с компанией-разработчиком гиперконвергентно
16.04.2024 «Системный софт» и производитель low-code платформы Scalaxi заключили соглашение о партнерстве

место в рейтинге CNews «Крупнейшие игроки российского рынка BPMS 2021». В настоящее время эксперты «Системного софта», опираясь на свою многолетнею экспертизу, тестируют российские BPM-решения

04.04.2024 «Системный софт» будет поставлять бизнесу корпоративный мессенджер Compass

ние с компанией «Бизнес Решения», разработчиком корпоративного мессенджера Compass. Теперь клиенты «Системного софта» получат доступ как к облачной, так и on-premise версии сервиса коммуникации
22.02.2024 «Системный софт» и Qtech заключили соглашение о партнерстве

Компания «Системный софт» объявила о начале сотрудничества с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования Qtech. В рамках партнерства компании предложат заказчикам решения для создан
12.02.2024 Системный интегратор «Сиссофт» получил статус Astra Professional Services

Компания «Сиссофт» получила статус APS-партнера (Astra Professional Services) от «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра»). Это позволяет экспертам интегратора предоставлять своим клиентам максимальны
18.12.2023 В портфеле «Сиссофт» появился новый SaaS-сервис для корпоративных презентаций

Компания «Сиссофт» официально объявляет о начале сотрудничества с компанией «Слайдер презентации», российским разработчиком SaaS-платформы и дополнения к офисным приложениям для автоматизации создания пр
14.12.2023 «Сиссофт» поможет компаниям организовать виртуальное рабочее место в экосистеме сервисов «Яндекс 360 для бизнеса»

Компания «Сиссофт» официально подтвердила статус авторизованного дистрибьютора «Яндекс 360 для бизнеса». В рамках сотрудничества клиенты смогут воспользоваться экспертизой технологического партнера и при
10.08.2023 «Сиссофт» и «ICL Техно» помогут российским компаниям перейти на отечественное оборудование

«Сиссофт» и группа компаний ICL заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества партнеры оснастят компании заказчиков оборудованием российского производителя: мобильной и настольной

15.06.2023 «Сиссофт» предложит рынку отечественные системы управления инфраструктурой

«Сиссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак айтиэм» (Zodiac IT Management), компанией «Референс пойнт». Партнерство п
25.05.2023 «Сиссофт» предложит заказчикам масштабируемый отечественный веб-сервер Angie Pro

«Сиссофт» заключила партнерское соглашение с компанией «Веб-сервер», российским разработчиком веб-сервера Angie Pro. В рамках нового сотрудничества «Сиссофт» предложит своим заказчикам вы
24.05.2023 «Сиссофт» оснастит российские компании отечественной платформой для работы с большими данными

Компания «Сиссофт» подписала партнерское соглашение с производителем ПО для хранения и обработки данных Arenadata. Сотрудничество позволит предложить российским компаниям технологии для эффективной работ
23.05.2023 «Сиссофт» поможет строительным компаниям перейти на российскую облачную платформу tangl для работы с BIM

«Сиссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Тангл» — российским разработчиком облачной платформы для анализа, обработки и хранения данных цифровых информационных моделей зданий

18.04.2023 «Сиссофт» и HIPER оснастят российские компании ноутбуками-трансформерами

Компания «Сиссофт» заключила партнерское соглашение с производителем потребительской электроники из Кит
12.04.2023 «Сиссофт» поможет бизнесу упростить удаленное администрирование вместе с Fortis и Pro32

«Сиссофт» объявила о начале сотрудничества с российским дистрибьютором ИТ-решений Fortis и поставщиком программного обеспечения Pro32. В рамках партнерства компании предложат заказчикам отечеств
10.02.2023 Оборудование F+ tech стало доступно в «Сиссофте»

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного и аппаратного обеспечения, заключил соглаше
09.02.2023 «Сиссофт» расширит возможности UI/UX дизайнеров с помощью Pixso

Компания «Сиссофт», центр экспертизы в области подбора и поставки программных продуктов, заключила соглашение о сотрудничестве с китайским производителем программного обеспечения Shenzhen Pixso Technolog
05.12.2022 «Сиссофт» оснастит российские компании зарубежными решениями для IP-телефонии и ВКС

«Сиссофт» стала сертифицированным авторизованным партнером по видеоконференцсвязи и IP-телефон
29.11.2022 «Сиссофт» будет внедрять «Турбо трекинг»

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения и аппаратных решений, и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений «Турбо», заключили соглашение
18.11.2022 «Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения и аппаратных решений, и Gelarm,
27.10.2022 «Сиссофт» защитит ИТ-системы клиентов SIEM-системой отечественной разработки

«Сиссофт» усиливает сотрудничество с вендором RuSIEM и наращивает объем поставок коммерческой


Публикаций - 257, упоминаний - 409

Системный софт и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25775 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 22
Ростелеком 10948 20
Atlassian 156 19
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Autodesk 639 11
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 128
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 100
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 71
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 56
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 33
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 32
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 30
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 29
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 15
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 14
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 13
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 13
Linux OS 11533 20
Microsoft Windows 16882 19
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 13
Google Android 15243 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Apple iOS 8583 8
Microsoft Office 4170 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Apple macOS 2419 6
Microsoft Teams - MS Teams 670 6
Microsoft Office 365 1042 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
Atlassian - Confluence 183 5
Microsoft Outlook 1506 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Autodesk AutoCAD 376 4
Microsoft Exchange Online 113 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 4
PRO32 - Getscreen 11 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 4
Broadcom - Omnissa Workspace ONE - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 79 4
Broadcom - VMware vSphere 614 4
Dassault Systemes - SolidWorks 133 3
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 3
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 84 3
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 3
Тикуркин Максим 38 37
Трифонов Владимир 12 12
Завирюха Дмитрий 12 11
Литвинова Татьяна 11 10
Вишневская Валерия 7 7
Гродзенский Яков 11 6
Дмитриев Александр 56 6
Мартиросян Шушаник 6 6
Трисеев Егор 5 5
Бадретдинов Тимур 5 5
Пантелеев Илья 25 5
Ковалева Ирина 5 4
Гуревич Александр 7 4
Ковалев Дмитрий 40 4
Булдыменко Павел 4 4
Касеев Тайфур 4 4
Калинин Александр 189 3
Березкин Григорий 42 3
Горелов Дмитрий 61 3
Платов Алексей 3 3
Фадеев Андрей 31 3
Иодковский Станислав 104 3
Шарапов Константин 5 3
Самохин Павел 3 3
Василенко Сергей 6 3
Ледовской Валерий 10 3
Кривенко Денис 3 3
Рустамов Рустам 548 3
Шадаев Максут 1210 3
Михалев Евгений 98 2
Макаров Валентин 251 2
Андреев Владимир 101 2
Востриков Юрий 86 2
Гольцов Александр 84 2
Добкин Аркадий 82 2
Артемьев Тимур 34 2
Заикин Андрей 36 2
Савченко Константин 16 2
Минчакова Мария 2 2
Новиков Дмитрий 41 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 211
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Европа 24964 9
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Индия - Bharat 5869 3
Ближний Восток 3154 3
Украина 7928 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Казахстан - Республика 6048 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Сингапур - Республика 1953 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
США - Калифорния 4829 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 2
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 73
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 64
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 56
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 19
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 13
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
Металлы - Платина - Platinum 500 7
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Известия ИД 770 1
ComputerWorld 144 1
Viasat Premium HD 22 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
САПР и графика 11 1
Forbes - Форбс 1002 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
NYT - The New York Times 1100 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 45
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 8
IDC - International Data Corporation 4975 8
CNews Fast рейтинг 55 6
Gartner - Гартнер 3658 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Fortune Global 500 295 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
CNews Инновация года - награда 155 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Net Applications 127 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
Research and Markets 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 14 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
КемГУ - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 6 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 9 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 5 1
Базальт СПО - Альт академия 38 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 1
ШАГ Компьютерная академия 5 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
РОТОР - премия 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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