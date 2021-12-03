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Системный софт
SysSoft
Сиссофт

Системный софт - SysSoft - Сиссофт


03.12.2021 Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk
02.11.2021 Syssoft будет поставлять российский компаниям отечественный почтовый сервер Tegu
31.08.2021 Назначен руководитель департамента информационной безопасности Syssoft
27.08.2021 Syssoft стала эксклюзивным партнером Perkinelmer
23.08.2021 Syssoft поможет разработчикам создавать более качественные продукты
17.08.2021 В Syssoft появилось подразделение рекуррентного бизнеса
13.07.2021 В Syssoft назначен генеральный директор
10.06.2021 В Syssoft назначен директор по маркетингу
07.06.2021 Syssoft заняла 33 место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews
31.05.2021 Syssoft оснастил «Акселболт Девелопмент» решениями Atlassian
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан»
21.05.2021 Syssoft начала сотрудничество с Webinar Group
14.04.2021 Выручка Syssoft по итогам 2020 года увеличилась на 27%
13.04.2021 Syssoft стала эксклюзивным партнером Marvelous designer в России
24.03.2021 Syssoft предложит клиентам решения Nutanix
23.03.2021 Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group
02.03.2021 Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai
01.03.2021 Облачные ИБ-решения Cloudflare пополнили портфель Syssoft
01.02.2021 Syssoft и Craft Animations заключили партнерское соглашение
12.01.2021 Cisco и Syssoft помогают участникам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» оставаться на связи
23.12.2020 Эксперты Syssoft подвели итоги 2020 года на рынке ПО
21.12.2020 Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс»
17.12.2020 Syssoft расширила ассортимент решений для Devops
14.12.2020 Syssoft усиливает портфель средств для совместной работы
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру
16.11.2020 Syssoft предложит клиентам решения для разработчиков Test IT
29.10.2020 Syssoft предложит клиентам решения NiceLabel
21.10.2020 Syssoft и Runecast объявили о заключении стратегического партнерства
19.10.2020 Клиенты Syssoft смогут приобрести лицензии AnyDesk без НДС
06.10.2020 Syssoft поставила решения Adobe для творчества в Dataduck
30.09.2020 Флагманским партнером Yva.ai стала компания Syssoft
18.09.2020 Syssoft обеспечила компанию «Цезарь Сателлит» инструментами аудита ИТ-инфраструктуры
15.09.2020 Syssoft стала VAR-партнером компании «Аскон»
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk
13.08.2020 «Промышленные инновации» и «Системный софт» договорились о совместном развитии технологий
23.07.2020 «Системный софт» помог Подольскому машиностроительному заводу перевести сотрудников на «удаленку»
27.05.2020 «Системный софт» выделил в своей структуре проектный офис
19.05.2020 «Системный софт» и Visiology сообщили о стратегическом партнерстве
13.05.2020 Максим Тикуркин, «Системный софт» - Из-за ослабления рубля российские ИТ-продукты стали более привлекательными за рубежом
24.04.2020 «Системный софт» поставил лицензии для развертывания мобильных рабочих мест в «Фудплексе»

Публикаций - 134, упоминаний - 284

Системный софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Softline - Софтлайн 1776 17
Atlassian 41 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 12
Microsoft Corporation 21118 12
VMware 1981 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1523 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3768 10
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 350 8
Крок - Croc 1578 8
Инфосистемы Джет 850 7
ITG - INLINE Technologies Group 131 7
Программный продукт ГК 843 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 311 6
Acronis - Акронис 408 6
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 138 6
5074 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 5
Информзащита 617 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 443 5
Adobe Systems 1352 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7849 5
NVision Group - Энвижн Груп 631 5
Астерос - Asteros 586 5
TeamViewer 81 5
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 531 5
Код Безопасности 394 5
Luxoft - Люксофт 265 4
Компьюлинк ГК - Compulink 321 4
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1064 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация 234 4
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 138 4
Унитех 12 4
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 36 4
РДТЕХ 209 4
Itransition - Итранзишн 9 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1348 4
Эшелон НПО 66 3
Oracle Corporation 5816 3
Корус Консалтинг ГК 989 3
Почта России ПАО 1803 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1961 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4894 4
Газпром автоматизация - Газавтоматика 33 4
Альфа-Банк 1328 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 412 3
ГПБ - Газпромбанк 804 2
ДелоБанк 12 2
A.T.Legal 11 2
Газпром нефть 403 2
HeadHunter Group - HH Group 388 2
Май - Российская торговая компания 67 2
X5 Group 651 2
Ингосстрах СПАО 279 2
КСЭ - Курьер сервис экспресс 9 1
MR Group 7 1
УВН Техника 1 1
АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 15 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 1
Crocus Fashion - Крокус Фэшн 1 1
Global CIO 35 1
Crocus Group - Крокус Групп 12 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр 21 1
Интеко 14 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
Crocus Страхование - Крокус Страхование 1 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 23 1
Цезарь Сателлит 31 1
РЖД Здоровье - Санаторно-курортное объединение 2 1
Liebherr Group 40 1
Крокус Сток 1 1
Крокус Сити Молл 7 1
Крокус Сити Океанариум 1 1
Крокус Логистик - Крокус Интерсервис 1 1
Крокус банк КБ 3 1
KR Properties 3 1
РРК - Русская рыбная компания 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2823 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2361 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1703 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2052 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1255 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2491 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7453 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 959 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1860 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1217 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 938 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 296 1
Президент Российской Федерации 1902 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 11 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 501 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 1
Федеральное казначейство России 945 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 599 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1540 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1147 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1157 1
Правительство РФ 3225 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1205 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2043 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 3
Руссофт - Russoft 346 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2473 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5249 19
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 131 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2848 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4211 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 6
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2063 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1311 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1482 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2523 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1140 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 274 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 931 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1038 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 275 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6693 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 1495 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 345 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом 187 2
Big Data - Большие данные 1685 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 462 2
OpenStack 362 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 264 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1062 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 871 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 230 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 146 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 638 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3048 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 702 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 851 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 715 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 216 1
НИР - Научно-исследовательская работа 175 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 642 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 1
DevOps - Development и Operations 353 1
Microsoft Windows 10 10131 10
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 55 9
Microsoft Exchange 1006 6
Linux OS 7287 6
Google Android 11581 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 972 5
Microsoft Office 365 801 5
VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 43 4
Microsoft Office 3017 4
Apple iOS 6253 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 681 3
VMware vSphere 307 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 104 3
Atlassian Jira Service Desk 5 3
Microsoft Outlook 1209 3
Microsoft Teams 264 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1474 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 127 3
Atlassian Confluence 16 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 394 2
Dropbox - Файловый хостинг 423 2
Autodesk AutoCAD 264 2
Dassault Systemes - SolidWorks 77 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2520 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 111 2
Adobe Photoshop 632 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 678 2
Microsoft Windows 7 1756 2
Microsoft Windows XP 2359 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1282 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 472 2
Cisco Webex 148 2
Autodesk Revit 81 2
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 2
Java - Язык программирования 2447 2
Microsoft Skype 1885 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 181 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 92 2
Kaspersky Security Center - KCS 48 1
Тикуркин Максим 36 34
Завирюха Дмитрий 11 11
Гродзенский Яков 9 6
Мартиросян Шушаник 6 6
Трифонов Владимир 6 6
Бадретдинов Тимур 4 4
Ковалева Ирина 5 4
Горелов Дмитрий 54 3
Платов Алексей 3 3
Самохин Павел 3 3
Фадеев Андрей 14 3
Гуревич Александр 6 3
Булдыменко Павел 3 3
Трисеев Егор 3 3
Шарапов Константин 5 3
Адушев Дмитрий 9 2
Добкин Аркадий 58 2
Витоженц Александр 7 2
Бухтияров Владимир 2 2
Заикин Андрей 20 2
Минчакова Мария 2 2
Пискунов Владимир 10 2
Литвинова Татьяна 2 2
Флоринский Алексей 7 2
Дворянский Александр 5 2
Шилина Мила 8 2
Дмитриев Александр 23 2
Ян Давид 56 2
Головачев Михаил 17 2
Михалев Евгений 42 2
Пантелеев Илья 23 2
Новиков Дмитрий 38 2
Калинин Александр 119 2
Богданов Валентин 8 2
Савкин Владимир 39 1
Главчев Владимир 21 1
Машурин Сергей 18 1
Оганесян Артак 31 1
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
Мылицын Роман 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 86405 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27559 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34757 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11677 6
Россия - ПФО - Казань 1900 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2906 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1628 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1395 3
Германия - Федеративная Республика 7798 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1126 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 547 2
Европа 7418 2
Россия - СФО - Новосибирск 2961 2
Австрия - Австрийская Республика 979 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1022 1
Россия - УФО - Челябинская область 854 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1078 1
Узбекистан - Республика 1259 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 307 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 1
Китай - Тайвань 1591 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 396 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 305 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 1
Прибалтика - Балтия 1200 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 1
Канада - Монреаль 70 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 124 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 104 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 355 1
Африка Северная 178 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 55 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 10 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 20 1
Россия - УФО - ЯНАО - Колвинское месторождение 2 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 2 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 993 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4644 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1217 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2757 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 842 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1986 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1294 4
Торговля розничная 183 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 360 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 292 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 1226 1
Психология 76 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 28 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 74 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 1
Информационное общество - Государственная программа 498 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 1
Закон Мура - Moore's law 184 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 447 1
Федеральное законодательство 593 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 86 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 261 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 79 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 433 1
Trade-in 61 1
Forbes - Форбс 564 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
ComputerWorld 136 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2708 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 11
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 29 7
IDC - International Data Corporation 4540 6
CNews Fast рейтинг 35 4
Gartner 3203 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 906 1
Fortune Global 500 268 1
Markets&Markets Research 92 1
Research and Markets 20 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
Net Applications 114 1
Fortune 1000 49 1
ИТ-тренды 28 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 510 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
РОТОР - премия 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
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