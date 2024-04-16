«Системный софт» и производитель low-code платформы Scalaxi заключили соглашение о партнерстве

«Системный софт» объявляет о начале сотрудничества с компанией «Айготта», разработчиком low-code платформы Scalaxi. Партнерство позволит компании «Системный софт» предоставить своим клиентам простой и доступный способ разработки приложений, порталов и систем автоматизации. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт».

Low-code платформа Scalaxi дает возможность создавать высокопроизводительные ИТ-решения, включая кроссплатформенные приложения, порталы и системы автоматизации любой сложности. Продукт предназначен для широкого круга пользователей, начиная от ИТ-специалистов и разработчиков до бизнес-аналитиков и менеджеров проектов как в стартапах, так и в крупных корпорациях. С его помощью компании смогут оптимизировать бизнес-процессы, а также нанимать начинающих специалистов в условиях дефицита высококвалифицированных сотрудников.

«Системный софт» является одним из крупнейших игроков российского рынка BPM по оценке CNews Analytics и занимает первое место в рейтинге CNews «Крупнейшие игроки российского рынка BPMS 2021». В настоящее время эксперты «Системного софта», опираясь на свою многолетнею экспертизу, тестируют российские BPM-решения и формируют рекомендации для заказчиков по импортозамещению продуктов данного класса.

«Системный софт» получил статус авторизованного партнера компании «Айготта» и будет выступать технологическим экспертом по платформе Scalaxi.

«Мы стремимся сделать наши решения более конкурентоспособными и эффективными, внедряя передовые технологии для разработки ИТ-сервисов, систем и приложений, а также привнося новую парадигму автоматизации бизнес-процессов. Начало сотрудничества с компанией “Системным софт” — воплощение нашей миссии», — сказала Корсун Ольга, генеральный директор «Айготта».

«″Системный софт″ тщательно отбирает продукты, которые ответят высоким требованиям наших заказчиков. Low-code решения сейчас особенно востребованы за счет простоты их эксплуатации и возможности быстрого обучения работе с ними. Платформа Scalaxi от компании ″Айготта″ позволит клиентам быстро разрабатывать приложения, используя широкий инструментарий», — сказала Татьяна Литвинова, менеджер по развитию бизнеса «Системный софт».

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«Системный софт» — это технологический партнер, интегратор и консультант, осуществляет поставку и установку программного и аппаратного обеспечения, оказывает услуги внедрения и сопровождения, а также экспертные и консультационные услуги. «Системный софт» входит в топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2022); «Крупнейшие игроки рынка BPMS» (CNews, 2022); в топ-21 крупнейших поставщиков решений для видеоконференцсвязи (CNews, 2022).

Компания «Айготта» разрабатывает low‑code‑платформу Scalaxi, постоянно обновляет и расширяет ее функциональность. Основная задача — дать рынку современный, эффективный и понятный инструмент построения бизнес‑систем и приложений высокого уровня. Scalaxi популярна среди компаний из сферы логистики, FMCG, HoReCa, торговли, производства и коммуникаций. Кроме того, Scalaxi формирует новый класс low‑code разработчиков.