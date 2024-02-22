«Системный софт» и Qtech заключили соглашение о партнерстве

Компания «Системный софт» объявила о начале сотрудничества с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования Qtech. В рамках партнерства компании предложат заказчикам решения для создания импортонезависимой инфраструктуры.

Компания Qtech основана в 2006 г. За годы работы под брендом Qtech на рынок выведено более 200 линеек оборудования. Сегодня каталог Qtech включает более 2 тыс. единиц телекоммуникационного и ИТ-оборудования мирового уровня. Компания является резидентом «Сколково» и имеет собственные R&D-центры в России.

Решения Qtech могут быть предоставлены для тестирования с уже имеющимся аппаратным комплексом и ПО заказчика. Оборудование Qtech внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ (ТОРП Минпромторг России), а также получило сертификат транспортной безопасности №969. Программные решения Qtech внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

«Системный софт» является одним из лидеров на рынке инженерной и ИТ-инфраструктуры и входит в топ-15 крупнейших поставщиков физической ИТ-инфраструктуры за 2022 по версии CNews. Заключение партнерского договора с Qtech позволит компании предложить своим клиентам широкую линейку сетевого оборудования, IP-телефонии, средств для видеонаблюдения, серверов и СХД, источников бесперебойного питания и другого оборудования производства Qtech. Партнеры также планируют реализацию совместных проектов по созданию отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры в российских компаниях.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с Qtech, – отметила Валерия Вишневская, руководитель департамента аппаратных решений «Системный софт». – Теперь мы готовы предложить нашим заказчикам достойную альтернативу иностранным аналогам. Широкая линейка решений Qtech позволяет нам подобрать оптимальные решения, точно подходящие под потребности и бюджет наших заказчиков».

«Мы ожидаем, что комплексные решения Qtech будут широко востребованы среди клиентов компании «Системный софт», включая организации госсектора, предприятия КИИ и коммерческие компании, – сказал директор по развитию бизнеса Qtech Илья Бишкиревич. – В нашем каталоге представлено свыше 200 линеек оборудования, в котором заказчики компании «Системный софт» найдут подходящее оборудование для решения задач».