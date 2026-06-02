Qtech - Кьютэк

«Кросстех» и Qtech объявили о стратегическом партнерстве «Кросстех», российский провайдер услуг в области кибербезопасности, объявил о расширении своего портфеля решений за счет интеграции продуктов Qtech, российского производителя телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Продуктовая линейка вендора включает в себя широкий спектр оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, серверное

Ferrum IT Group оснастила ЦОД уровня Tier 3 оборудованием Qtech Cистемный интегратор Ferrum IT Group осуществил комплексную поставку коммутаторов и SPF-модулей бренда Qtech для построения центра обработки данных (ЦОД). Проект реализован для ЦОД уровня надежности Tier 3, что предъявляет повышенные требования к отказоустойчивости и производительности сетевого

Компания Qtech подтвердила совместимость серверов с СДЗ SafeNode System Loader Qtech совместно с компанией «Газинформсервис» провела тестирование работы средства доверенной загрузки SafeNode System Loader на серверах Qtech на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения. Испытания показали, что программное обеспечение корректно функционирует на оборудовании Qtech. Во время испытаний специа

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» с серверным оборудованием Qtech ОС», являющийся подразделением ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline), и производитель ИТ-оборудования Qtech успешно протестировали на совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9.5» и сервер Qtech

«Кит-системс» расширяет сотрудничество с Qtech Системный интегратор «Кит-системс» подтвердил партнерскую авторизацию российского производителя телекоммуникационного и серверного оборудования – компании Qtech на 2025 г. Продуктовый портфель «Кит-системс» включает весь ассортимент оборудования Qtech: Ethernet-коммутаторы, серверные платформы и системы хранения данных, источники бесперебо

Nauka Lab завершила тестирование сервера Qtech QSRV-171012-P-R и программного обеспечения РОСА и программных продуктов РОСА в ИТ-инфраструктуру, ранее построенную на зарубежных аналогах. Сервер Qtech QSRV-171012-P-R выпускается на базе процессоров Intel® Xeon Scalable 3rd в 1U-исполнени

Подтверждена совместимость серверов Qtech с системой мониторинга UDV ITM Компания Qtech провела тестовые испытания совместимости серверов третьего поколения с программным комп

Коммутаторы Qtech серии QSW-3750 подтвердили статус ТОРП Компания Qtech продолжает расширять перечень российского оборудования, внесенного в реестр промышленно

X-Com продлевает партнерство с российским производителем Qtech Группа компаний X-Com объявляет о продлении сотрудничества с компанией Qtech, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного и серверного оборудования. ГК X-Com имеет статус авторизованного партнера. Об этом CNews сообщили представители X-Com. В а

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год Первая партия цифровых новинок Отгрузка первой партии цифровых видеокамер, произведенных на заводе «ЦТС» в Калининградской области по заказу компании QTECH, состоялась 19 декабря 2024 г. В январе 2025 г. на «ЦТС» запланирована отгрузка второй части из 3,2 тыс. IP-видеокамер. Помимо цифровых видеокамер, «ЦТС» отгрузил 2 тыс. собранных на прои

Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech и платформы виртуализации «Горизонт-ВС» компании ИЦ «Баррикады» Компания Qtech и ИЦ «Баррикады» – российский разработчик программного обеспечения провели тестирование

Новые модели серверов Qtech 3-го поколения внесены в реестр Минпромторга Компания Qtech продолжает расширять перечень телекоммуникационного оборудования российского происхожде

Серверы QTech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock Компании QTECH и «Конфидент» провели успешное тестирование совместной работы серверов серии QSRV со средствами доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) и базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ

Серверы Qtech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock Компании Qtech и «Конфидент» провели тестирование совместной работы серверов серии QSRV со средствами доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) и базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas

Российский разработчик телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech поменял хозяев дования новые владельцы Собственник российский разработчика телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech продал бизнес, выяснило издание RB.ru. Пять последних лет единственным владельцем ООО «

«Системный софт» и Qtech заключили соглашение о партнерстве бъявила о начале сотрудничества с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования Qtech. В рамках партнерства компании предложат заказчикам решения для создания импортонезавис

«Т1 интеграция» внедрит серверное и сетевое оборудование Qtech Компания «Т1 интеграция», российский системный интегратор, заключила соглашение о сотрудничестве с отечественным разработчиком и производителем ИТ- и телекоммуникационного оборудования Qtech. Партнерство позволит расширить портфель решений «Т1 интеграция» и откроет возможности для внедрения серверного и сетевого оборудования Qtech в инфраструктуру заказчиков «Т1 интегр

Landata заключила партнерское соглашение с Qtech Компания Landata объявляет о начале сотрудничества с Qtech, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования.

В России создан ПАК, который не позволит взломать и остановить работу критической инфраструктуры тный комплекс (ПАК) Industrial Diode успешно прошел тестирование на безопасную передачу данных в сетях объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews рассказали представители Qtech. В тестировании принимали участие производители телеком-оборудования Qtech и «Т-ком», ИБ-компании «Код безопасности» и «Хэлф», а также интегратор «Инкома». ПАК разработала ИБ-компа

Отечественный комплекс безопасной передачи данных прошел тестирование паратный комплекс (ПАК), который обеспечивает безопасную передачу данных в сетях объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В проекте приняли участие производители телеком-оборудования Qtech и «Т-ком», ИБ-вендоры «Код безопасности» и «Хэлф», а также ИТ и ИБ-интегратор «Инкома». Об этом CNews сообщили представители Qtech. ПАК работает по принципу однонаправленной переда

«Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании Qtech Компания «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании российского производителя, компании Qtech, увеличив пропускную способность сети в 10 раз. В связи с выросшими объемами передаваемой информации в компании, текущая сетевая инфраструктура перестала соответствовать требованиям орган

«Ростелеком» начал производство аналогов телеком-оборудования Cisco, Huawei, Nokia Запуск телеком-производства «Ростелеком» в партнерстве с группой «Авангард» и компанией «Кьютек» запустил в Санкт-Петербурге производственную линию по выпуску телеком-оборудования. П

Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер 10» с серверами Qtech серии QSRV оты операционной системы «Альт Сервер 10» с реестровыми серверными платформами серии QSRV (компания Qtech). «Базальт СПО» сотрудничает с российскими производителями серверов, входящих в реестр

Подтверждена совместимость операционных систем РОСА с серверными платформами Qtech Компания Qtech и НТЦ ИТ РОСА завершили испытания на совместимость операционных систем РОСА «Кобальт» 7

Qtech разрабатывает отечественные маршрутизаторы на процессорах «Байкал» держку стандарта IEEE802.3bz и использование в качестве CPU процессора Baikal. Новые маршрутизаторы Qtech обеспечат защиту сети от неавторизованного доступа или вредоносного ПО при помощи много

Линейка внешних точек доступа QTECH пополнилась новинкой Среди новых разработок компании QTECH появилась высокопроизводительная внешняя точка доступа QWO-820, рассчитанная на использование вне помещений при температуре -40°C~+70°C. В связи с этим корпус устройства обеспечивает степ

Qtech выпускает коммутаторы c оптическими портами Компания Qtech выпускает широкую линейку управляемых гигабитных Ethernet- коммутаторов, оснащенных опт

Инженеры OCS смоделировали прототип корпоративной сети на основе Qtech и Eltex нжиниринга и проектной реализации OCS в рамках тестирования российских решений в сегменте Wi-Fi смоделировали прототип беспроводной корпоративной сети на основе продукции отечественных производителей Qtech и Eltex. Об этом CNews сообщили представители OCS. Уход с российского рынка западных производителей простимулировал интерес к российским аналогам. Вместе с этим перед партнерами и заказчи

Qtech представила новые модели высокопроизводительных точек доступа Wi-Fi точки доступа имеют следующие параметры: одновременная работа в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц; возможность подачи питания по линии Ethernet 802.3at (PoE+); централизованное управление через контроллер Qtech или автономная работа (QWO-420E, QWO-880, QWO-880E).

«Инфосистемы джет» и QTECH объявляют о партнерстве ИТ-компания «Инфосистемы джет» стала сертифицированным партнером QTECH ― российского разработчика и производителя сетевого, телеком- и ИТ-оборудования. Теперь заказчики «Инфосистемы джет» получат доступ к демонстрационному фонду российского производителя и с

Merlion стала официальным дистрибьютором Qtech Merlion и Qtech, российский производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования, подписали дистрибьюторское соглашение. Соглашение вступило в силу в мае 2022 г., срок действия – до конца текущего года

InfoWatch ARMA продолжает работу над интеграционными возможностями Компании InfoWatch ARMA (в составе ГК InfoWatch) и Qtech провели функциональное тестирование на совместимость программного комплекса InfoWatch I

Российский разработчик Qtech – новый вендор RRC Group писании партнерского соглашения с российским производителем ИТ и телекоммуникационного оборудования Qtech. По условиям договора, RRC будет продвигать на российском рынке комплекс решений для оп

Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech с ОС Astra Linux Special Edition Qtech объявила о получении сертификата совместимости серверов Qtech QSRV-262402R, QSRV-261602R, QSRV-261202R, QSRV-260802R с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректность совместного функционирования данной линейки серверов и ОС была под

Новинки Qtech: GEPON OLT серии QSW-9011-xxXB Компания Qtech продолжает развивать линейку оборудования GEPON и представляет новые GEPON-терминалы се

Qtech представила коммутатор доступа QSW-3420 видео и голосового трафика. Коммутаторы оснащены мощными средствами защиты: IP source guard, DHCP snooping и ARP inspection, которые обнаруживают и блокируют сетевые атаки злоумышленников. Коммутатор Qtech QSW-3420 Устройство поддерживает функцию Dying GASP – мгновенное и гарантированное уведомление администратора сети о внештатном прекращении подачи электропитания. Поддержка OAM Ethernet (

Евгений Завизион, QTECH: Еще недавно невозможно было представить, что будут выпускаться серверы и смартфоны на отечественных процессорах ажите о вашей компании, как все начиналось и каких добились результатов? Евгений Завизион: Компания QTECH появилась на отечественном рынке уже более 14 лет назад. Первая продукция изготавливала