Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Qtech
Кьютэк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 225
Qtech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вотрон 16 2
|Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
|Путин Владимир 1826 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Шадаев Максут 384 1
|Березкин Григорий 28 1
|Беляков Алексей 14 1
|Смирнов Павел 35 1
|Черфас Денис 4 1
|Шипулин Александр 29 1
|Чернюк Александр 1 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Известия ИД 59 1
|CNews Analytics 1990 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763061, в очереди разбора - 666749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763061, в очереди разбора - 666749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru