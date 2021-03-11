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Qtech
Кьютэк


11.03.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с сервером Qsrv 2
24.09.2020 Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
14.05.2019 Выбраны производители смартфонов на российской ОС для чиновников 1
11.03.2019 QTECH расскажет о новых продуктах и решениях 12-14 марта 5
27.02.2019 Онлайн-конференция QTECH состоится 28 февраля 2019 года 3
12.11.2018 Qtech представил контроллеры Wi-Fi на базе своих серверных платформ 3
18.10.2018 QTECH обновил серию коммутаторов для систем видеонаблюдения 1
20.08.2018 Qtech выпустил линейку серверных решений на базе Intel Xeon 1
15.08.2018 QTECH проводит специальную акцию на оборудование CCTV 1
13.08.2018 Продукция QTECH получила от Минпромторга статус произведенной в России 3
23.07.2018 Qtech расширил линейку оборудования для видеонаблюдения 1
23.04.2018 QTECH представила новое оборудование спектрального уплотнения для банковского сектора 1
25.04.2017 OCS Distribution стала официальным дистрибьютором QTECH 4
19.01.2017 «Эльбрусы» станут основой антишпионского ИКТ-решения «Ростеха» 2
24.06.2016 «Газпром» закупает компьютерный «зоопарк» почти на полмиллиарда 1
10.06.2016 В России создали собственную СХД 1
12.05.2016 «Ростех» и «Ростелеком» начинают производить отечественное «железо» 1
28.01.2016 Qtech внедрила систему «умный дом» в одном из ТСЖ г. Дзержинский Московской области 5
03.11.2015 Развитие производства коммутаторов марки Qtech для нужд госсектора поддерживает Агентство стратегических инициатив 8
16.09.2015 Qtech представил новую серию гигабитных оптических роутеров 2
08.09.2015 Сеть партнеров Qtech охватила территорию от Мурманска до Владивостока 1
27.08.2015 Qtech обновила линейку беспроводных контроллеров 3
19.08.2015 Qtech расширил линейку Wi-Fi точек доступа 3
05.08.2015 Qtech начал производство новой серии коммутаторов для сегментов Enterprise/SOHO 4
30.07.2015 Мурманский медцентр внедрил IP-телефонию на базе оборудования Qtech 3
22.07.2015 Связь по электросети: кому и зачем это нужно 1
17.07.2015 Медиаконвертеры Qtech теперь поддерживают PoE 1
08.07.2015 Qtech представил 2 модели профессиональных видеопанелей 3
08.07.2015 Как и когда системы MU-MIMO изменят Wi-Fi 2
23.06.2015 Qtech расширила модельный ряд коммутаторов QSW-3470 устройствами с поддержкой POE 3
02.06.2015 Qtech представил системы ВКС собственного производства 1
02.06.2015 Qtech поставит оборудование PLC «Ростелекому» 2
25.05.2015 «Дочка» «Т-Платформ» выпустила российский процессор 1
18.05.2015 Qtech представил обновленную модель мультисервисного мультиплексора 1
29.04.2015 Qtech разработал систему видеоконференцсвязи 1
21.04.2015 Qtech расширил линейку коммутаторов для операторов связи и сетей MAN 1
08.04.2015 Qtech расширил линейку транспондеров 4
18.02.2015 «Ростелеком» в Сибири предпочитает российское оборудование 1
10.02.2015 В Сколково открывается инженерный центр в области телекоммуникаций «Лаборатория Qtech» 4

Публикаций - 96, упоминаний - 225

Qtech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 22
Samsung Electronics 5677 3
Nokia Corporation 2439 2
RDC Group - Mobilidi 16 2
INOI - ИНОЙ 30 2
VVP Group - Центр дистрибьюции 9 2
Jinga 11 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Jolla - Sailfish Holding 58 2
Ситроникс - Sitronics 561 1
ТТК Байкал 2 1
Беркут НПФ 16 1
МФИ Софт 103 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ВолгаТелеком 218 1
Уральские радиостанции 1 1
Астраком - Astracom 1 1
AWG - АртВеб Групп 5 1
Sigfox 6 1
Рикор ИТ 4 1
Ростелеком Сибирьтелеком 305 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 9 1
Intel Corporation 4180 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Микрон - Micron 365 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
Т8 НТЦ 58 1
Eltex - Элтекс 71 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
Lenovo Group 1637 1
Вотрон 16 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 22
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 9
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
3G - Стандарт мобильной связи 3736 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 2
PoE - Power over Ethernet 275 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Gigabit Ethernet 358 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 217 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
DDR - Double data rate 1069 1
RRU - радиомодули 8 1
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 28 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 1
Безопасный город 347 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 212 1
Google Android 10751 3
Qtech QSW - серия коммутаторов 3 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows 853 2
Qtech QSRV - серия СХД 2 2
QTECH QDSL - серия маршрутизаторов 2 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 1
Jinga Joy 2 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 1
Qtech QMO - серия роутеров 1 1
Qtech Dewarping 1 1
Sony Starvis 1 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 5 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
Intel Xeon E 43 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Linux OS 4260 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 1
INOI R - Серия смартфонов 19 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 504 1
Apple Mac 1458 1
Путин Владимир 1826 1
Осеевский Михаил 221 1
Шадаев Максут 384 1
Березкин Григорий 28 1
Беляков Алексей 14 1
Смирнов Павел 35 1
Черфас Денис 4 1
Шипулин Александр 29 1
Чернюк Александр 1 1
Юрченко Евгений 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Украина 3372 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Европа 3759 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Европа Западная 614 1
Россия - Махачкала 115 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - Рязань 354 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Известия ИД 59 1
CNews Analytics 1990 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763061, в очереди разбора - 666749.
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