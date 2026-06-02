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Qtech Кьютэк

Qtech - Кьютэк

Qtech российский разработчик и производитель телекоммуникационного и IT-оборудования. Компания была основана в России в 2006 году. За годы работы под брендом QTECH на рынок выведено более 200 линеек оборудования.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 144 дела, на cумму 3 264 962 755 ₽*

Судебные дела (144) на сумму 3 264 962 755 ₽*
в качестве истца (69) на сумму 471 223 502 ₽*
в качестве ответчика (66) на сумму 702 756 599 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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02.06.2026 «Кросстех» и Qtech объявили о стратегическом партнерстве

«Кросстех», российский провайдер услуг в области кибербезопасности, объявил о расширении своего портфеля решений за счет интеграции продуктов Qtech, российского производителя телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Продуктовая линейка вендора включает в себя широкий спектр оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, серверное
28.11.2025 Ferrum IT Group оснастила ЦОД уровня Tier 3 оборудованием Qtech

Cистемный интегратор Ferrum IT Group осуществил комплексную поставку коммутаторов и SPF-модулей бренда Qtech для построения центра обработки данных (ЦОД). Проект реализован для ЦОД уровня надежности Tier 3, что предъявляет повышенные требования к отказоустойчивости и производительности сетевого

22.09.2025 Компания Qtech подтвердила совместимость серверов с СДЗ SafeNode System Loader

Qtech совместно с компанией «Газинформсервис» провела тестирование работы средства доверенной загрузки SafeNode System Loader на серверах Qtech на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения. Испытания показали, что программное обеспечение корректно функционирует на оборудовании Qtech. Во время испытаний специа
06.05.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» с серверным оборудованием Qtech

ОС», являющийся подразделением ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline), и производитель ИТ-оборудования Qtech успешно протестировали на совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9.5» и сервер Qtech

18.04.2025 «Кит-системс» расширяет сотрудничество с Qtech

Системный интегратор «Кит-системс» подтвердил партнерскую авторизацию российского производителя телекоммуникационного и серверного оборудования – компании Qtech на 2025 г. Продуктовый портфель «Кит-системс» включает весь ассортимент оборудования Qtech: Ethernet-коммутаторы, серверные платформы и системы хранения данных, источники бесперебо
01.04.2025 Nauka Lab завершила тестирование сервера Qtech QSRV-171012-P-R и программного обеспечения РОСА

и программных продуктов РОСА в ИТ-инфраструктуру, ранее построенную на зарубежных аналогах. Сервер Qtech QSRV-171012-P-R выпускается на базе процессоров Intel® Xeon Scalable 3rd в 1U-исполнени
27.03.2025 Подтверждена совместимость серверов Qtech с системой мониторинга UDV ITM

Компания Qtech провела тестовые испытания совместимости серверов третьего поколения с программным комп
25.03.2025 Коммутаторы Qtech серии QSW-3750 подтвердили статус ТОРП

Компания Qtech продолжает расширять перечень российского оборудования, внесенного в реестр промышленно
13.01.2025 X-Com продлевает партнерство с российским производителем Qtech

Группа компаний X-Com объявляет о продлении сотрудничества с компанией Qtech, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного и серверного оборудования. ГК X-Com имеет статус авторизованного партнера. Об этом CNews сообщили представители X-Com. В а
25.12.2024 Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Первая партия цифровых новинок Отгрузка первой партии цифровых видеокамер, произведенных на заводе «ЦТС» в Калининградской области по заказу компании QTECH, состоялась 19 декабря 2024 г. В январе 2025 г. на «ЦТС» запланирована отгрузка второй части из 3,2 тыс. IP-видеокамер. Помимо цифровых видеокамер, «ЦТС» отгрузил 2 тыс. собранных на прои
25.11.2024 Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech и платформы виртуализации «Горизонт-ВС» компании ИЦ «Баррикады»

Компания Qtech и ИЦ «Баррикады» – российский разработчик программного обеспечения провели тестирование
22.11.2024 Новые модели серверов Qtech 3-го поколения внесены в реестр Минпромторга

Компания Qtech продолжает расширять перечень телекоммуникационного оборудования российского происхожде
02.10.2024 Серверы QTech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock

Компании QTECH и «Конфидент» провели успешное тестирование совместной работы серверов серии QSRV со средствами доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) и базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ
30.09.2024 Серверы Qtech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock

Компании Qtech и «Конфидент» провели тестирование совместной работы серверов серии QSRV со средствами доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) и базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas

05.06.2024 Российский разработчик телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech поменял хозяев

дования новые владельцы Собственник российский разработчика телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech продал бизнес, выяснило издание RB.ru. Пять последних лет единственным владельцем ООО «
22.02.2024 «Системный софт» и Qtech заключили соглашение о партнерстве

бъявила о начале сотрудничества с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования Qtech. В рамках партнерства компании предложат заказчикам решения для создания импортонезавис
23.11.2023 «Т1 интеграция» внедрит серверное и сетевое оборудование Qtech

Компания «Т1 интеграция», российский системный интегратор, заключила соглашение о сотрудничестве с отечественным разработчиком и производителем ИТ- и телекоммуникационного оборудования Qtech. Партнерство позволит расширить портфель решений «Т1 интеграция» и откроет возможности для внедрения серверного и сетевого оборудования Qtech в инфраструктуру заказчиков «Т1 интегр
17.10.2023 Landata заключила партнерское соглашение с Qtech

Компания Landata объявляет о начале сотрудничества с Qtech, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования.

30.08.2023 В России создан ПАК, который не позволит взломать и остановить работу критической инфраструктуры

тный комплекс (ПАК) Industrial Diode успешно прошел тестирование на безопасную передачу данных в сетях объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews рассказали представители Qtech. В тестировании принимали участие производители телеком-оборудования Qtech и «Т-ком», ИБ-компании «Код безопасности» и «Хэлф», а также интегратор «Инкома». ПАК разработала ИБ-компа
30.08.2023 Отечественный комплекс безопасной передачи данных прошел тестирование

паратный комплекс (ПАК), который обеспечивает безопасную передачу данных в сетях объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В проекте приняли участие производители телеком-оборудования Qtech и «Т-ком», ИБ-вендоры «Код безопасности» и «Хэлф», а также ИТ и ИБ-интегратор «Инкома». Об этом CNews сообщили представители Qtech. ПАК работает по принципу однонаправленной переда
01.08.2023 «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании Qtech

Компания «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании российского производителя, компании Qtech, увеличив пропускную способность сети в 10 раз. В связи с выросшими объемами передаваемой информации в компании, текущая сетевая инфраструктура перестала соответствовать требованиям орган
14.06.2023 «Ростелеком» начал производство аналогов телеком-оборудования Cisco, Huawei, Nokia

Запуск телеком-производства «Ростелеком» в партнерстве с группой «Авангард» и компанией «Кьютек» запустил в Санкт-Петербурге производственную линию по выпуску телеком-оборудования. П
27.04.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер 10» с серверами Qtech серии QSRV

оты операционной системы «Альт Сервер 10» с реестровыми серверными платформами серии QSRV (компания Qtech). «Базальт СПО» сотрудничает с российскими производителями серверов, входящих в реестр

03.03.2023 Подтверждена совместимость операционных систем РОСА с серверными платформами Qtech

Компания Qtech и НТЦ ИТ РОСА завершили испытания на совместимость операционных систем РОСА «Кобальт» 7
07.12.2022 Qtech разрабатывает отечественные маршрутизаторы на процессорах «Байкал»

держку стандарта IEEE802.3bz и использование в качестве CPU процессора Baikal. Новые маршрутизаторы Qtech обеспечат защиту сети от неавторизованного доступа или вредоносного ПО при помощи много
19.10.2022 Линейка внешних точек доступа QTECH пополнилась новинкой

Среди новых разработок компании QTECH появилась высокопроизводительная внешняя точка доступа QWO-820, рассчитанная на использование вне помещений при температуре -40°C~+70°C. В связи с этим корпус устройства обеспечивает степ
07.10.2022 Qtech выпускает коммутаторы c оптическими портами

Компания Qtech выпускает широкую линейку управляемых гигабитных Ethernet- коммутаторов, оснащенных опт
30.08.2022 Инженеры OCS смоделировали прототип корпоративной сети на основе Qtech и Eltex

нжиниринга и проектной реализации OCS в рамках тестирования российских решений в сегменте Wi-Fi смоделировали прототип беспроводной корпоративной сети на основе продукции отечественных производителей Qtech и Eltex. Об этом CNews сообщили представители OCS. Уход с российского рынка западных производителей простимулировал интерес к российским аналогам. Вместе с этим перед партнерами и заказчи
15.08.2022 Qtech представила новые модели высокопроизводительных точек доступа Wi-Fi

точки доступа имеют следующие параметры: одновременная работа в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц; возможность подачи питания по линии Ethernet 802.3at (PoE+); централизованное управление через контроллер Qtech или автономная работа (QWO-420E, QWO-880, QWO-880E).
28.07.2022 «Инфосистемы джет» и QTECH объявляют о партнерстве

ИТ-компания «Инфосистемы джет» стала сертифицированным партнером QTECH ― российского разработчика и производителя сетевого, телеком- и ИТ-оборудования. Теперь заказчики «Инфосистемы джет» получат доступ к демонстрационному фонду российского производителя и с
27.05.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Qtech

Merlion и Qtech, российский производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования, подписали дистрибьюторское соглашение. Соглашение вступило в силу в мае 2022 г., срок действия – до конца текущего года

05.05.2022 InfoWatch ARMA продолжает работу над интеграционными возможностями

Компании InfoWatch ARMA (в составе ГК InfoWatch) и Qtech провели функциональное тестирование на совместимость программного комплекса InfoWatch I
20.04.2022 Российский разработчик Qtech – новый вендор RRC Group

писании партнерского соглашения с российским производителем ИТ и телекоммуникационного оборудования Qtech. По условиям договора, RRC будет продвигать на российском рынке комплекс решений для оп
11.04.2022 Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech с ОС Astra Linux Special Edition

Qtech объявила о получении сертификата совместимости серверов Qtech QSRV-262402R, QSRV-261602R, QSRV-261202R, QSRV-260802R с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректность совместного функционирования данной линейки серверов и ОС была под
11.02.2022 Новая модель в серии коммутаторов доступа Qtech QSW-3420
10.02.2022 Новинки Qtech: GEPON OLT серии QSW-9011-xxXB

Компания Qtech продолжает развивать линейку оборудования GEPON и представляет новые GEPON-терминалы се
26.01.2022 Qtech представила коммутатор доступа QSW-3420

видео и голосового трафика. Коммутаторы оснащены мощными средствами защиты: IP source guard, DHCP snooping и ARP inspection, которые обнаруживают и блокируют сетевые атаки злоумышленников. Коммутатор Qtech QSW-3420 Устройство поддерживает функцию Dying GASP – мгновенное и гарантированное уведомление администратора сети о внештатном прекращении подачи электропитания. Поддержка OAM Ethernet (
29.12.2021 Евгений Завизион, QTECH: Еще недавно невозможно было представить, что будут выпускаться серверы и смартфоны на отечественных процессорах

ажите о вашей компании, как все начиналось и каких добились результатов? Евгений Завизион: Компания QTECH появилась на отечественном рынке уже более 14 лет назад. Первая продукция изготавливала
14.12.2021 Qtech выпустила новые онлайн-ИБП
22.11.2021 Новые внутренние точки доступа Qtech: QWP-84 и QWP-88

Компания Qtech представляет новинки – высокопроизводительные точки доступа, предназначенные для размещ

Публикаций - 211, упоминаний - 336

Qtech и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 66
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 27
Eltex - Предприятие Элтекс 273 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Cisco Systems 5372 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 14
Т8 НТЦ 120 13
Huawei 4676 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 13
Ростелеком - Булат НИЦ 52 12
МегаФон 10742 12
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 10
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Intel Corporation 12811 9
Jolla - Sailfish Holding 85 9
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 8
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 7
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 7
Ростелеком - РТТ НПО - Российские телекоммуникационные технологии НПО 13 7
ИКС 538 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 7
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 6
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 6
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 6
Элтекс Коммуникации 29 6
INOI - ИНОЙ 51 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
Код Безопасности 812 6
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
OngNet - Онгнет 3 2
Теплоком НПФ 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Вотрон 21 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минздрав РФ - РЦСМЭ ФГБУ - Российский центр судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Электронная Москва АО 30 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 92
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 71
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 59
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 49
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 46
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 43
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 42
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 36
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 33
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 30
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 27
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 24
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 20
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 19
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 19
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 18
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 16
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 15
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 15
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 44
Qtech QSRV - серия СХД 18 18
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 18
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 15
Qtech QSW - серия коммутаторов 13 12
Google Android 15243 12
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Qtech QMO - Qtech QFR - Qtech QDSL - серия маршрутизаторов 10 9
Linux OS 11533 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 9
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 7
Apple iOS 8583 7
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 6
FreePik 1841 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 5
Qtech QWO - серия точек доступа 5 5
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
Microsoft Windows 16882 5
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 5
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 4
Qtech QMP - серия смартфонов 4 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 4
INOI R - Серия смартфонов 25 4
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 3
INOI T - Серия смартфонов 9 3
S8 Capital - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 3
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 3
НТР - Новые телеком-решения 37 3
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 3
Актив - Рутокен Guardant 70 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 3
Qtech QXR - серия гибридных мультисервисных радиорелейных систем 3 3
Qtech NMS - Qtech QNMS - система сетевого менеджмента 3 3
Шубин Сергей 25 8
Комаров Александр 24 7
Бишкиревич Илья 6 6
Комиссарук Лев 6 6
Завизион Евгений 6 6
Осеевский Михаил 350 6
Березкин Григорий 42 5
Шитиков Иван 5 5
Гавриленко Владимир 5 4
Конторер Станислав 4 4
Ерошок Иван 4 4
Рейман Леонид 1065 3
Андронов Сергей 32 2
Шипулин Александр 29 2
Литвинов Дмитрий 10 2
Бондаренко Павел 3 2
Хозин Леонид 11 2
Пак Виктор 3 2
Матузко Андрей 2 2
Марьюшкин Павел 2 2
Серебряков Константин 2 2
Порошин Михаил 4 2
Дышлевич Денис 2 2
Сиволобов Александр 18 2
Кимяшова Екатерина 2 2
Яцун Михаил 2 2
Головкин Денис 3 2
Гапонцев Валентин 13 2
Шадаев Максут 1210 2
Калинин Алексей 77 2
Круглов Алексей 30 1
Кудрявцев Максим 43 1
Мельникова Алиса 100 1
Массух Илья 239 1
Калугин Сергей 169 1
Майстренко Игорь 46 1
Лукошков Дмитрий 61 1
Янкин Андрей 52 1
Вайсблюм Игорь 20 1
Игнатова Людмила 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 172
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Украина 7928 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 7
Казахстан - Республика 6048 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Европа Восточная 3138 6
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 5
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 4
Китай - Тайвань 4245 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Европа 24964 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Грузия 1332 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 89
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Всероссийская перепись населения 189 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 5
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 73 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
Ведомости 1466 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
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Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Forbes - Форбс 1002 1
N+1 - Издание 188 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
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Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
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Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 14 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 12 1
Минобороны РФ - ЕкСВУ - Екатеринбургское суворовское военное училище 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 18 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
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