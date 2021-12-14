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Qtech выпустила новые онлайн-ИБП

Qtech представила новые модели онлайн источников бесперебойного питания серии Sky M. Модульные трехфазные ИБП предназначены для поддержания непрерывной работы сетевого, серверного и телекоммуникационного оборудования в серверных и ЦОДах компаний, предприятий, провайдеров и операторов связи.

Технология двойного преобразования обеспечивает мгновенный переход (0 секунд) на резервное питание от аккумуляторных батарей. Использование модульной архитектуры позволяет выполнять масштабирование системы за счет добавления силовых модулей, а также осуществлять резервирование и наращивание мощности.

Особенности ИБП серии Sky M: резервирование N+X (до 30 модулей); гибкое конфигурирование подключаемых аккумуляторов (36-40 шт.); поддержка совместной работы с дизель- или бензогенератором; функционирование в рабочих режимах 3:3, 3:1 и 1:1; возможность «горячей» замены силовых модулей; опция «холодного» старта – включения ИБП при отсутствии внешнего электропитания; интеллектуальное управление процессом зарядки АКБ с тремя циклами и температурной компенсацией, увеличивающее период службы батарей; удобный русскоязычный интерфейс для проверки и настройки параметров, просмотра журнала событий и аварийных сигналов; комплектация цветным сенсорным дисплеем с диагональю 7 дюймов; возможность установки дополнительного зарядного модуля с током зарядки 10А, обеспечивающего зарядку аккумуляторов большой емкости в случае длительного времени автономной работы; высокий коэффициент входной мощности (PF=1); низкий показатель THDi (суммарное значение коэффициента нелинейных искажений); возможность работы с любыми типами нагрузок; универсальный форм-фактор; установка в стандартные 19-дюймовые шкафы или специализированные аккумуляторные шкафы вместе с батареями; независимое управление каждым модулем.

QPS-OLX-RT-90-SKM. Силовой модуль мощностью 15 кВА/15 кВт и высотой 2U. Размещение в силовом шкафу, позволяющем установить 6 модулей с увеличением мощности до 90 кВА.

QPS-OLX-RT-45-SKM. Силовой модуль мощностью 15 кВА/15 кВт и высотой 2U. Размещение в силовом шкафу, позволяющем установить 3 модуля с расширением мощности до 45 кВА.

QPS-OLX-RT-20-SKM. Силовой модуль мощностью 10 кВА/10 кВт и высотой 2U. Размещение в силовом шкафу, позволяющем установить 2 модуля с повышением мощности до 20 кВА.

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