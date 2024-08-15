Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап

M1Cloud представляет BaaS для защиты от программ-шифровальщиков Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет Backup as a Service для защиты бизнеса от программ-шифровальщиков: создание независимых резервных копий на удаленных площадках обеспечивают максимальный уровень защиты от вирусов, случайного уд

Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных мационной безопасности. «Газинформсервис» и «Киберпротект» объединили свои усилия, чтобы обеспечить резервное копирование и быстрое восстановление данных в случае киберинцидентов. Сертификат со

Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить Делиться с Microsoft информацией Корпорация Microsoft сделала обязательным автоматическое резервное копирование данных с компьютера пользователя в облако OneDrive, пишет портал Neowin. Официально об этом Microsoft не предупреждала об этом – не было ни предварительных анонсов, ни зая

Дата-центр Миран врывается в мир аббревиатур: IaaS, PaaS, BaaS и другие новые услуги в Северной столице на рынок облачной инфраструктуры, предлагая клиентам новые возможности: облако на базе платформы виртуализации корпоративного уровня vStack (включено в реестр российского ПО), облако на базе VMware, Backup-as-a-Service, хранилище S3, стыки с российскими CDN-провайдерами и многое другое. Облачная инфраструктура упрощает администрирование и эксплуатацию сервисов, покрывает потребность малого

Что «под капотом»? Как провайдеры BaaS-услуг внедряют отечественные решения Резервное копирование по модели BaaS — развитие и особенности рынка Стремительное развитие облачных сервисов — это тенденция

Рейтинг провайдеров BaaS 2023 Рейтинг провайдеров BaaS 2023 Как говорится, или вы делаете резервное копирование информации, или вы уже делаете его. Варианта «не делать» просто нет. Поэтому многие провайдеры автоматически делают бэкапы всей обл

Linx Cloud в топе провайдеров резервного копирования в облаке по версии CNews Linx Cloud занял 6 место в рейтинге провайдеров резервного копирования в облаке BaaS (Backup as a Service) 2023 от CNews. Облачный бэкап Linx Cloud BaaS получил высок

Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware BaaS и S3: сходства и различия Market.CNews: Дмитрий, добрый день! Давайте начнем с обзора услуги BaaS и ее отличий от обычного Объектного Хранилища S3. В чем заключается эта разница? Дмитрий

Market.CNews обновил рейтинг провайдеров облачного резервного копирования BaaS 2023 , включающую более 15 критериев и наиболее точно отвечающую потребностям рынка. Рейтинг провайдеров BaaS 2023 Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям: Гипервизоры на стороне кл

Обзор рынка резервного копирования в облаке (BaaS), движущих и сдерживающих факторов По данным Business Research Insights, объем глобального рынка резервного копирования как услуги (BaaS) в 2021 году составил $11580 млн, по итогам 2022 года — более $14000 млн. Согласно иссле

Краткий гайд по услуге BaaS: только важное Когда бэкапы не помогут Для организаций, которые обрабатывают огромные объемы данных, BaaS необходим, поскольку он снижает затраты на ИТ и обеспечивает надежную защиту от любых сб

Рынок решений резервного копирования 2022 цев. Переход на удаленную работу, вызванный коронавирусом, существенно расширил ИТ-периметр предприятий, а, стало быть сделал его гораздо более уязвимым перед атаками вирусов-шифровальщиков. Облачное резервное копирование, популярность которого растет вместе с ростом уровня использования облаков «в целом» позволяет хранить данные в географически отдаленном ЦОД, что бывает полезно в неспокой

Рынок решений для резервного копирования 2023 тейнеры Kubernetes, искусственный интеллект и машинное обучение • Резервное копирование как услуга (BaaS, Backup as a Service) • Резервное копирование в гибридном облаке Импортозамещение • Суще

Sharp доверила резервное копирование корпоративных данных Beeline cloud Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») обеспечил компании Sharp резервное хранение корпоративных данных с помощью услуги Cloud backup. Это позволит исключить финансовые потери из-за вынужденных простоев, когда клиенты не получают доступа к информации и не м

Аналитики Market.CNews рассказали, как выбрать поставщика по резервному копированию в облаке и на что обратить внимание Чтобы выбрать хорошего поставщика BaaS, нужно в первую очередь определить собственные потребности — без этого любые сравнения б

Market.CNews изучил резервное копирование в облаке: подробный обзор услуги BaaS Что такое BaaS и как появилась эта услуга Резервное копирование в той или иной мере применялось всегда,

ActiveCloud заняла второе место среди поставщиков BaaS в России по версии CNews одним из лидеров рейтинга провайдеров резервного копирования от Market.CNews. Компания заняла второе место в топе с результатом в 335 баллов. В России впервые представлен рейтинг компаний-провайдеров BaaS. Анализ экспертов ИТ-маркетплейса CNews проводился на основе 8 критериев, включая количество дата-центров, ширину каналов связи, цену услуг, варианты гипервизоров и т.д. Аналитики высоко о

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров резервного копирования BaaS 2022 ланомерно уходит. На помощь приходят облачные сервисы, и в части резервного копирования речь идет о BaaS — Backup-as-a-Service. Для сравнения решений разного уровня редакция ИТ-маркетплейса Mar

«T1 Cloud» запустил резервное копирование на базе решения «Кибер бэкап облачный» Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске инструмента для облачного резервного копирования данных на базе решения «Кибер бэкап облачный» компании «Киберпротект». Новый сервис формата Backup as a Service позволяет сервис-провайдерам обеспечивать надежную защиту данных пользователей и предоставлять услуги по резервному копированию. Решение «Кибер бэкап облачный» доступно для

Облачное резервное копирование становится все более популярным чинам. Отдельный сегмент рынка облачного резервного копирования — резервное копирование как услуга (BaaS, Backup as a Service). По оценкам аналитиков Technavio, среднегодовой рост мирового рынк

Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»? дится около 80% инсталляций. Однако оставшаяся часть, продукты для копирования данных в облака, будет расти опережающими темпами, более чем на 15% в год. За счет этого, как полагают многие аналитики, резервное копирование привьется в малом и среднем бизнесе, сейчас 90% этого ПО используется в корпоративной сфере. Источник: Gartner, 2021 Магический квадрант «Архивирование и восстановление да

Market.CNews готовит рейтинг провайдеров по резервному копированию BaaS. Идет сбор данных мещение в резервном копировании: какие технологии предлагают провайдеры сегодня?Как сэкономить на бэкапах, сохранив надежность ИТ-инфраструктурыНе только «железо», но и софт: какое ПО поможет сделать BaaS более надежнымКакие возможности открывает BaaS для бизнесаКейсы и примеры ИТ-маркетплейс Market.CNews объявляет о старте работ по подготовке первого в России рейтинга провайдеров ре

Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений спечить надежную защиту данных преподавателей и учащихся с помощью функционала Backup-as-a-Service (BaaS) корпоративного класса из портфеля сервисов Metallic Software-as-a-Service (SaaS). Учебн

Важное обновление Windows 10 сломало резервное копирование test, в общем случае проблема заключается в том, что «История файлов» не видит ранее сохраненные в ходе бэкапа файлы, а после попытки принудительной синхронизации при помощи нажатия кнопки «Выполнить резервное копирование» (Backup Now) выдает сообщение о невозможности скопировать новые данные с пояснением: «Не удалось запустить резервное копирование пользовательских данных (Failed to

Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака Commvault объявила об очередном расширении отмеченного наградами портфеля BaaS-решений Metallic. В Metalliс добавлены новые решения для защиты данных, функционал и под

Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS одходит под их задачи: Veeam Backup for AWS — отдельное решение для резервного копирования и восстановления AWS, обеспечивающее защиту данных в AWS; Veeam Backup & Replication — решение, объединяющее резервное копирование и восстановление AWS с другими облачными, виртуальными и физическими данными, а также обеспечивающее неограниченный перенос (миграцию) данных в облака, из них, а также меж

Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes Commvault объявила о доступности сервиса Metallic BaaS для Kubernetes. Этот анонс продолжает серию инновационных возможностей Commvault для Kub

Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA явила о доступности в регионе EMEA своих отмеченных наградами решений Metallic Backup-as-a-Service (BaaS) - Metallic Office 365 Backup & Recovery, Metallic Endpoint Backup & Recovery и Metallic

Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов Бэкап: смена парадигмы Резервное копирование никогда не было ключевой бизнес-задачей, решение которой способно принести дополнительные прибыли. Но в эпоху всеобщей цифровизации организации приходят к осознанию того,

M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam раструктуры и минимизировать риски потери данных для непрерывной работы бизнеса. «Среди преимуществ BaaS возможность осуществлять резервное копирование и репликацию на удаленную площадку. Veeam

«Акронис инфозащита» отменила плату за облачный бэкап для новых пользователей сервиса июля 2020 г. Услугу предоставляют партнеры (сервис-провайдеры) компании «Акронис инфозащита». «Acronis защита данных облачная» — это продукт для организации облачного сервиса резервного копирования (BaaS), который подходит для надежной защиты виртуальных, физических и облачных сред предприятий без существенной нагрузки на собственную ИТ-инфраструктуру. Услугу оказывают провайдеры облачных

ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365 ActiveCloud дополнил портфель продуктов безопасности новой услугой: резервное копирование всех клиентских данных, хранящихся в Office365, а также в собственных on-premises инсталляциях Exchange и Sharepoint. Как показала практика, встроенные механизмы защиты да

Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5 рением и скоростью предоставления своим клиентам таких услуг, как резервное копирование как услуга (BaaS) и послеаварийное восстановление как услуга (DRaaS): уровень реселлера: в целях подготов

Acronis обновила свое комплексное решение для защиты данных Acronis Backup Cloud новления своего комплексного решения для защиты данных Acronis Backup Cloud. Продукт, предлагающий «резервное копирование как услугу», был разработан специально для сервис-провайдеров, хостинг-

Новое бесплатное решение Veeam Backup for Linux обеспечит доступность локальных и облачных серверов под управлением Linux Veeam Software, поставщик решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте, представил Veeam Backup for Linux – бесплатное автономное решение, которое обеспечивает резервное копирование и восстановление данных на серверах Linux в публичных облачных средах, а также на локальных физических серверах. Заказчики могут использовать решение для резервного копиро

Банк «Открытие» перешел на резервное копирование как сервис ние «ХМБ Открытие». На всей территории России, за исключением регионов, где узнаваемость бренда Ханты-Мансийский банк исторически высока, банк работает под брендом банк «Открытие». Мы хотели получить резервное копирование как сервис, но при этом, как правило, возникает вопрос, как делить ответственность между той компанией, которая сервис предоставляет, и банком. Решили так: компания IBS Pl

Fujitsu представила программно-аппаратный комплекс для обеспечения сохранности данных в гибридных ИТ-инфраструктурах омпания Fujitsu представила новый программно-аппаратный комплекс Fujitsu Cloud Backup as a Service (BaaS) Rapid Recovery Appliance, который оптимизирует глобально доступное решение Fujitsu Clou

DEAC предложил решение для резервного копирования данных по модели BaaS я удобным пользовательским интерфейсом и эластичностью управления. Услуга предоставляется по модели BaaS (Backup as a Service). Решение позволяет одновременно хранить данные различного формата