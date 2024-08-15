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Backup and Recovery BaaS Backup as a service резервное копирование как услуга резервное копирования в облако облачный бэкап

Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап


15.08.2024 M1Cloud представляет BaaS для защиты от программ-шифровальщиков

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет Backup as a Service для защиты бизнеса от программ-шифровальщиков: создание независимых резервных копий на удаленных площадках обеспечивают максимальный уровень защиты от вирусов, случайного уд
23.07.2024 Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных

мационной безопасности. «Газинформсервис» и «Киберпротект» объединили свои усилия, чтобы обеспечить резервное копирование и быстрое восстановление данных в случае киберинцидентов. Сертификат со
25.06.2024 Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить

Делиться с Microsoft информацией Корпорация Microsoft сделала обязательным автоматическое резервное копирование данных с компьютера пользователя в облако OneDrive, пишет портал Neowin. Официально об этом Microsoft не предупреждала об этом – не было ни предварительных анонсов, ни зая
05.04.2024 Дата-центр Миран врывается в мир аббревиатур: IaaS, PaaS, BaaS и другие новые услуги в Северной столице

на рынок облачной инфраструктуры, предлагая клиентам новые возможности: облако на базе платформы виртуализации корпоративного уровня vStack (включено в реестр российского ПО), облако на базе VMware, Backup-as-a-Service, хранилище S3, стыки с российскими CDN-провайдерами и многое другое. Облачная инфраструктура упрощает администрирование и эксплуатацию сервисов, покрывает потребность малого
28.12.2023 Что «под капотом»? Как провайдеры BaaS-услуг внедряют отечественные решения

Резервное копирование по модели BaaS — развитие и особенности рынка Стремительное развитие облачных сервисов — это тенденция

Рейтинг провайдеров BaaS 2023

Рейтинг провайдеров BaaS 2023 Как говорится, или вы делаете резервное копирование информации, или вы уже делаете его. Варианта «не делать» просто нет. Поэтому многие провайдеры автоматически делают бэкапы всей обл
18.12.2023 Linx Cloud в топе провайдеров резервного копирования в облаке по версии CNews

Linx Cloud занял 6 место в рейтинге провайдеров резервного копирования в облаке BaaS (Backup as a Service) 2023 от CNews. Облачный бэкап Linx Cloud BaaS получил высок
07.12.2023 Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware

BaaS и S3: сходства и различия Market.CNews: Дмитрий, добрый день! Давайте начнем с обзора услуги BaaS и ее отличий от обычного Объектного Хранилища S3. В чем заключается эта разница? Дмитрий
07.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров облачного резервного копирования BaaS 2023

, включающую более 15 критериев и наиболее точно отвечающую потребностям рынка. Рейтинг провайдеров BaaS 2023 Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям: Гипервизоры на стороне кл
07.12.2023 Обзор рынка резервного копирования в облаке (BaaS), движущих и сдерживающих факторов

По данным Business Research Insights, объем глобального рынка резервного копирования как услуги (BaaS) в 2021 году составил $11580 млн, по итогам 2022 года — более $14000 млн. Согласно иссле
07.12.2023 Краткий гайд по услуге BaaS: только важное

Когда бэкапы не помогут Для организаций, которые обрабатывают огромные объемы данных, BaaS необходим, поскольку он снижает затраты на ИТ и обеспечивает надежную защиту от любых сб
Рынок решений резервного копирования 2022

цев. Переход на удаленную работу, вызванный коронавирусом, существенно расширил ИТ-периметр предприятий, а, стало быть сделал его гораздо более уязвимым перед атаками вирусов-шифровальщиков. Облачное резервное копирование, популярность которого растет вместе с ростом уровня использования облаков «в целом» позволяет хранить данные в географически отдаленном ЦОД, что бывает полезно в неспокой
28.06.2023 Рынок решений для резервного копирования 2023

тейнеры Kubernetes, искусственный интеллект и машинное обучение • Резервное копирование как услуга (BaaS, Backup as a Service) • Резервное копирование в гибридном облаке Импортозамещение • Суще
21.04.2023 Sharp доверила резервное копирование корпоративных данных Beeline cloud

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») обеспечил компании Sharp резервное хранение корпоративных данных с помощью услуги Cloud backup. Это позволит исключить финансовые потери из-за вынужденных простоев, когда клиенты не получают доступа к информации и не м
21.07.2022 Аналитики Market.CNews рассказали, как выбрать поставщика по резервному копированию в облаке и на что обратить внимание

Чтобы выбрать хорошего поставщика BaaS, нужно в первую очередь определить собственные потребности — без этого любые сравнения б
07.07.2022 Market.CNews изучил резервное копирование в облаке: подробный обзор услуги BaaS

Что такое BaaS и как появилась эта услуга Резервное копирование в той или иной мере применялось всегда,
04.07.2022 ActiveCloud заняла второе место среди поставщиков BaaS в России по версии CNews

одним из лидеров рейтинга провайдеров резервного копирования от Market.CNews. Компания заняла второе место в топе с результатом в 335 баллов. В России впервые представлен рейтинг компаний-провайдеров BaaS. Анализ экспертов ИТ-маркетплейса CNews проводился на основе 8 критериев, включая количество дата-центров, ширину каналов связи, цену услуг, варианты гипервизоров и т.д. Аналитики высоко о
30.06.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров резервного копирования BaaS 2022

ланомерно уходит. На помощь приходят облачные сервисы, и в части резервного копирования речь идет о BaaS — Backup-as-a-Service. Для сравнения решений разного уровня редакция ИТ-маркетплейса Mar
23.06.2022 Рынок решений резервного копирования 2022
10.06.2022 «T1 Cloud» запустил резервное копирование на базе решения «Кибер бэкап облачный»

Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске инструмента для облачного резервного копирования данных на базе решения «Кибер бэкап облачный» компании «Киберпротект». Новый сервис формата Backup as a Service позволяет сервис-провайдерам обеспечивать надежную защиту данных пользователей и предоставлять услуги по резервному копированию. Решение «Кибер бэкап облачный» доступно для

28.03.2022 Облачное резервное копирование становится все более популярным

чинам. Отдельный сегмент рынка облачного резервного копирования — резервное копирование как услуга (BaaS, Backup as a Service). По оценкам аналитиков Technavio, среднегодовой рост мирового рынк
28.03.2022 Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»?

дится около 80% инсталляций. Однако оставшаяся часть, продукты для копирования данных в облака, будет расти опережающими темпами, более чем на 15% в год. За счет этого, как полагают многие аналитики, резервное копирование привьется в малом и среднем бизнесе, сейчас 90% этого ПО используется в корпоративной сфере. Источник: Gartner, 2021 Магический квадрант «Архивирование и восстановление да
30.11.2021 Market.CNews готовит рейтинг провайдеров по резервному копированию BaaS. Идет сбор данных

мещение в резервном копировании: какие технологии предлагают провайдеры сегодня?Как сэкономить на бэкапах, сохранив надежность ИТ-инфраструктурыНе только «железо», но и софт: какое ПО поможет сделать BaaS более надежнымКакие возможности открывает BaaS для бизнесаКейсы и примеры ИТ-маркетплейс Market.CNews объявляет о старте работ по подготовке первого в России рейтинга провайдеров ре
11.03.2021 Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений

спечить надежную защиту данных преподавателей и учащихся с помощью функционала Backup-as-a-Service (BaaS) корпоративного класса из портфеля сервисов Metallic Software-as-a-Service (SaaS). Учебн
09.03.2021 Важное обновление Windows 10 сломало резервное копирование

test, в общем случае проблема заключается в том, что «История файлов» не видит ранее сохраненные в ходе бэкапа файлы, а после попытки принудительной синхронизации при помощи нажатия кнопки «Выполнить резервное копирование» (Backup Now) выдает сообщение о невозможности скопировать новые данные с пояснением: «Не удалось запустить резервное копирование пользовательских данных (Failed to
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака

Commvault объявила об очередном расширении отмеченного наградами портфеля BaaS-решений Metallic. В Metalliс добавлены новые решения для защиты данных, функционал и под
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS

одходит под их задачи: Veeam Backup for AWS — отдельное решение для резервного копирования и восстановления AWS, обеспечивающее защиту данных в AWS; Veeam Backup & Replication — решение, объединяющее резервное копирование и восстановление AWS с другими облачными, виртуальными и физическими данными, а также обеспечивающее неограниченный перенос (миграцию) данных в облака, из них, а также меж
18.11.2020 Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes

Commvault объявила о доступности сервиса Metallic BaaS для Kubernetes. Этот анонс продолжает серию инновационных возможностей Commvault для Kub
28.10.2020 Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA

явила о доступности в регионе EMEA своих отмеченных наградами решений Metallic Backup-as-a-Service (BaaS) - Metallic Office 365 Backup & Recovery, Metallic Endpoint Backup & Recovery и Metallic
31.08.2020 Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов

Бэкап: смена парадигмы Резервное копирование никогда не было ключевой бизнес-задачей, решение которой способно принести дополнительные прибыли. Но в эпоху всеобщей цифровизации организации приходят к осознанию того,

06.05.2020 M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam

раструктуры и минимизировать риски потери данных для непрерывной работы бизнеса. «Среди преимуществ BaaS возможность осуществлять резервное копирование и репликацию на удаленную площадку. Veeam
27.03.2020 «Акронис инфозащита» отменила плату за облачный бэкап для новых пользователей сервиса

июля 2020 г. Услугу предоставляют партнеры (сервис-провайдеры) компании «Акронис инфозащита». «Acronis защита данных облачная» — это продукт для организации облачного сервиса резервного копирования (BaaS), который подходит для надежной защиты виртуальных, физических и облачных сред предприятий без существенной нагрузки на собственную ИТ-инфраструктуру. Услугу оказывают провайдеры облачных

11.09.2019 ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365

ActiveCloud дополнил портфель продуктов безопасности новой услугой: резервное копирование всех клиентских данных, хранящихся в Office365, а также в собственных on-premises инсталляциях Exchange и Sharepoint. Как показала практика, встроенные механизмы защиты да
23.01.2019 Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5

рением и скоростью предоставления своим клиентам таких услуг, как резервное копирование как услуга (BaaS) и послеаварийное восстановление как услуга (DRaaS): уровень реселлера: в целях подготов
17.08.2016 Acronis обновила свое комплексное решение для защиты данных Acronis Backup Cloud

новления своего комплексного решения для защиты данных Acronis Backup Cloud. Продукт, предлагающий «резервное копирование как услугу», был разработан специально для сервис-провайдеров, хостинг-
02.11.2015 Новое бесплатное решение Veeam Backup for Linux обеспечит доступность локальных и облачных серверов под управлением Linux

Veeam Software, поставщик решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте, представил Veeam Backup for Linux – бесплатное автономное решение, которое обеспечивает резервное копирование и восстановление данных на серверах Linux в публичных облачных средах, а также на локальных физических серверах. Заказчики могут использовать решение для резервного копиро
18.09.2015 Банк «Открытие» перешел на резервное копирование как сервис

ние «ХМБ Открытие». На всей территории России, за исключением регионов, где узнаваемость бренда Ханты-Мансийский банк исторически высока, банк работает под брендом банк «Открытие». Мы хотели получить резервное копирование как сервис, но при этом, как правило, возникает вопрос, как делить ответственность между той компанией, которая сервис предоставляет, и банком. Решили так: компания IBS Pl
08.09.2015 Fujitsu представила программно-аппаратный комплекс для обеспечения сохранности данных в гибридных ИТ-инфраструктурах

омпания Fujitsu представила новый программно-аппаратный комплекс Fujitsu Cloud Backup as a Service (BaaS) Rapid Recovery Appliance, который оптимизирует глобально доступное решение Fujitsu Clou
28.05.2015 DEAC предложил решение для резервного копирования данных по модели BaaS

я удобным пользовательским интерфейсом и эластичностью управления. Услуга предоставляется по модели BaaS (Backup as a Service). Решение позволяет одновременно хранить данные различного формата

17.03.2015 «МегаФон» готовит резервное оборудование в преддверии паводка в Алтайском крае и Республике Алтай

В преддверии паводка в Алтайском крае и Республике Алтай «МегаФон» готовит резервное оборудование и инженерные решения, чтобы не допустить перебоев связи. Если потребуется, во время «большой воды» компанией будут развернуты мобильные базовые станции. В прошлом году то

Публикаций - 596, упоминаний - 694

Backup and Recovery и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2358 86
Microsoft Corporation 24611 82
Acronis - Акронис 448 53
Veeam Software 317 46
Oracle Corporation 6684 42
Dell EMC 5025 36
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 184 29
8204 29
Softline - Софтлайн 2802 27
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12511 25
Google LLC 11770 25
Commvault 172 24
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1867 24
IBM - International Business Machines Corp 9438 23
Ростелеком 9683 20
NetApp - Network Appliance 636 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 623 15
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 15
HP Inc. 5683 15
Крок - Croc 1778 14
SAP SE 5272 14
Amazon Inc - Amazon.com 2996 14
ESG - Enterprise Strategy Group 239 12
Selectel - Селектел 383 12
Huawei 3924 12
МегаФон 8778 12
Softline - Инферит - Инферит ОС 52 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 11
Softline - Инферит - Инферит Облако 46 11
Cisco Systems 5112 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 306 10
Apple Inc 12080 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4871 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 335 9
Synology Inc - SLMP PTE 138 9
Netgear 237 9
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 72 9
VK - Mail.ru Group 3454 8
Лента - Сеть розничной торговли 2078 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 10
МКБ - Московский кредитный банк 556 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7289 9
Альфа-Банк 1768 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 657 8
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 959 7
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 7
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 7
Югория - страховая компания 42 7
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 7
UPS 202 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2800 5
Почта России ПАО 2111 4
Газпром нефть 617 4
Visa International 1949 4
Россети Ленэнерго 1700 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1024 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 850 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Газпром ПАО 1342 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 505 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1628 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 454 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 3
ВТБ Лизинг 68 3
Синара ГК - Sinara Group 100 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 3
Uber 329 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2334 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Роснефть НК - нефтяная компания 513 2
Ак Барс Банк 272 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11596 36
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4068 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3129 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3044 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2730 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2788 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4736 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 6
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2883 2
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PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5703 416
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25303 125
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12506 125
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24088 116
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11328 115
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15818 115
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 109
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2767 104
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30637 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19210 95
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3756 85
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12581 68
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10053 66
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1556 64
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13071 63
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2119 57
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 53
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12728 53
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2473 51
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6606 47
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4210 46
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24081 44
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 44
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7341 42
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3823 41
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7526 41
Microsoft Windows 15645 100
Linux OS 9926 83
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 48
Microsoft Azure 1407 44
Microsoft Exchange 1714 40
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1238 35
Microsoft SQL Server - MS SQL 1658 34
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 197 34
Microsoft Office 365 939 33
Google Android 13985 32
Broadcom - VMware vSphere 554 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 28
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 107 27
Apple iPhone 6 4862 26
Apple iOS 7801 24
Apple Mac - Apple Macintosh 2975 24
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 23
Киберпротект - Кибер Бэкап 95 22
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 21
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 494 21
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 681 19
Acronis True Image 94 17
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1520 17
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 969 17
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 91 16
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 16
NVision Барьер 647 15
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 14
Apple macOS 2054 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4421 14
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 13
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 13
Veeam Cloud Connect 43 13
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 196 13
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 13
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 225 13
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 12
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 471 12
Microsoft Windows 7 1976 12
Microsoft Office 3729 12
Белоусов Сергей 241 11
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 9
Крючков Андрей 21 7
Вавра Владимир 23 7
Гатин Виталий 14 7
Меденцев Константин 97 7
Путин Сергей 63 7
Босенко Павел 18 7
Залманов Андрей 37 7
Кабаков Ярослав 59 7
Галкин Николай 102 7
Дружинин Станислав 20 7
Попов Игорь 15 7
Макевнин Борис 44 7
Едренкин Анатолий 13 7
Тимашев Ратмир 69 6
McKay Peter - Маккей Питер 21 6
Кузнецов Андрей 67 6
Кондратьев Дмитрий 32 5
Панченко Иван 137 5
Березин Максим 111 5
Жуковский Дмитрий 7 5
Nair Manoj - Наир Манодж 6 4
Клявин Владимир 47 4
Врацкий Андрей 135 4
Шайхатаров Олег 8 4
Whitehouse Lauren - Уайтхаус Лорен 5 4
Соловьев Дмитрий 73 4
Мотовилов Олег 71 3
Бочерова Елена 30 3
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 3
Заединов Руслан 45 3
Дергилёв Никита 44 3
Исраелян Ара 8 3
Путин Владимир 3167 3
Чаркин Евгений 296 3
Шпак Василий 221 3
Морозов Константин 10 3
Мнев Игорь 17 3
Копысов Виталий 61 3
Россия - РФ - Российская федерация 143992 295
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43112 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52079 46
Европа 21762 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14105 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14185 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17345 26
Германия - Федеративная Республика 12674 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17006 16
Франция - Французская Республика 7841 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13313 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 10
Россия - СФО - Новосибирск 4287 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7407 8
Казахстан - Республика 5517 8
Земля - планета Солнечной системы 10371 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3525 7
Украина 7602 7
Япония 13279 7
Беларусь - Белоруссия 5632 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3937 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2488 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2934 6
Азия - Азиатский регион 5524 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2664 6
Канада 4880 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3091 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1573 5
Нидерланды 3512 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3330 4
Испания - Королевство 3704 4
Польша - Республика 1958 4
Сингапур - Республика 1849 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1352 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1731 4
Грузия 1239 4
Великобритания - Лондон 2386 4
Европа Восточная 3074 4
Индия - Bharat 5427 4
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 92 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47943 114
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14285 92
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50939 88
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10930 83
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13455 75
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8337 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24055 55
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5659 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5402 45
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2322 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28976 37
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6923 32
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2397 30
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3104 28
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5066 19
Аренда 2415 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10945 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6943 17
Аудит - аудиторский услуги 2652 17
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Neowin 138 1
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Vanson Bourne 48 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 135 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1036 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 921 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 184 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
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ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 11 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 9 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Open University - Открытый университет 45 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1508 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2004 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1115 7
VeeamON Forum 10 5
CNews AWARDS - награда 518 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
Microsoft Ignite 42 2
CNews FORUM Кейсы 224 2
Цифровые Вершины - премия 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1213 1
Docflow 147 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
CeBIT 612 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 316 1
Международный женский день - 8 марта 324 1
Ланит - Онланта Tech 2 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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