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Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Commvault объявила об очередном расширении отмеченного наградами портфеля BaaS-решений Metallic. В Metalliс добавлены новые решения для защиты данных, функционал и поддержка рабочих нагрузок корпоративного класса, в том числе: улучшена защита приложений SaaS за счет реализации резервного копирования данных Salesforce и усовершенствования восстановления данных Microsoft Teams; реализовано резервное копирование баз данных Oracle и Active Directory с помощью Metallic Database Backup; и расширен функционал для защиты данных гибридного облака за счет добавления в Metallic поддержки полностью интегрированного специализированного устройства резервного копирования HyperScale X.

Кроме того, решение Metallic в регионе EMEA теперь доступно еще в девяти странах (Австрии, Германии, Испании, Норвегии, Польше, Португалии, Франции, Швейцарии и ЮАР), и в результате сейчас его могут использовать заказчики из 23 стран мира. Для российских заказчиков решение Metallic станет доступным в ближайшее время.

«По мере того, как мы продолжаем выводить Metallic на рынки разных стран, заказчики по всему миру получают возможность оценить все преимущества и простоту применения, которые эти сервисы защиты данных обеспечивают для их инфраструктур, - заявил Манодж Наир (Manoj Nair), генеральный менеджер, Metallic. - Благодаря своим возможностям SaaS Plus решение Metallic предлагает заказчикам функционал, которого нет ни у одного другого облачного сервиса резервного копирования: самый обширный портфель решений BaaS, гибкость записи резервных копий из любого источника в оптимальное хранилище – локально, в облако или на HyperScale X для Metallic. Решение сочетает максимальную производительность вместе с простотой BaaS».

«Массовый переход на удаленный режим работы и связанные с ним новые риски безопасности данных создали повышенный спрос на решения защиты данных на основе облаков, с помощью которых заказчики могут получить безопасность, гибкость и функциональность, помогающие не только обеспечить непрерывность ежедневных бизнес-операций, но и во многих случаях значительно улучшить их, - заявил Винни Шонски (Vinny Choinski), старший аналитик по валидации, Enterprise Strategy Group. - Продолжая расширять портфель Metallic SaaS Plus, Commvault строит мощную экосистему для продвижения BaaS, предлагая всю линейку решений, обеспечивающих резервное копирование в масштабе предприятия с записью резервных копий в выбранное хранилище внутри корпоративной инфраструктуры, в облаке или на специализированное устройство HyperScale X».

Metallic хорошо понимает, что сегодня во всем мире компаниям нужна надежная и эффективная защита для приложений SaaS, поэтому крайне важно обеспечить глобальную доступность сервисов Metallic. Теперь число стран, где можно использовать эти сервисы, увеличилось в три раза, и в два раза выросло число продуктов, предлагаемых Metallic Сегодня вместе с гибридными облачными решениями для SAP HANA и Kubernetes представлены следующие усовершенствования портфеля продуктов Metallic.

Metallic Salesforce Backup предоставляет заказчикам масштабируемую защиту SaaS корпоративного класса для данных облаков Salesforce Sales, Service и Financial Cloud. Это решение обеспечивает простую защиту для ценных данных Salesforce без ограничений времени хранения и объема резервных копий, вместе с встроенными функционалом усиленной безопасности. С его помощью заказчики смогут удовлетворить самые жесткие требования стандартов хранения информации, гарантировать надежное и быстрое восстановление данных и выполнение соглашений об уровне сервиса (SLA).

Metallic Office 365 & Teams Backup & Recovery является развитием представленного в прошлом году функционала Metallic для Microsoft Teams, который дополнен функцией восстановления in-place restore для «бесед» Teams и других данных. С помощью новой функции системный администратор может быстро и гранулярно с высокой степенью точности восстанавливать данные, хранящиеся в Teams, «каналах» и «беседах» без изменения существующих структур и настроек сайтов. Все новые и существующие пользователи Metallic Office 365 Backup автоматически получат новый функционал Microsoft Teams в рамках своей подписки на сервисы Metallic, которые также обеспечивают защиту данных Microsoft Exchange, SharePoint и OneDrive.

HyperScale X for Metallic предоставляет заказчикам полностью интегрированное специализированное устройство, позволяющее с помощью решения от одного вендора управлять как хранением данных внутри ИТ-инфраструктуры предприятия, так и резервным копированием по модели SaaS. Это позволяет специализированному устройству Commvault HyperScale X выступать в качестве целевого объекта резервного копирования для гибридных облачных сред, защищенных Metallic. Инновационное решение edge является следующим этапом в развитии сервисов Metallic для гибридных облаков и сочетает все преимущества как Metallic BaaS, так и горизонтально-масштабируемой платформы хранения HyperScale X. Заказчики могут использовать Metallic для защиты данных гибридных облаков по любой модели, в том числе с записью резервных копий данных из одного облака в другое (cloud to cloud), записью резервных копий данных, хранящихся внутри ИТ-инфраструктуры предприятия, в облако (on-premises data to cloud) с сохранением локальной копии для быстрого восстановления и записью резервных копий данных облака на HyperScale X.

Поддержка резервного копирования баз данных Oracle и Microsoft Active Directory теперь предлагается как часть решения Metallic™ Database Backup, которое обеспечивает защиту баз данных в гибридной инфраструктуре заказчика. Metallic Database Backup предоставляет системным администраторам бесшовную защиту с полной прозрачностью операций для баз данных SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL и Active Directory, развернутых внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, в облаке и в Azure.

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