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Commvault HyperScale Technology Commvault HyperScale Appliance

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.06.2024 Россияне создали мощный ПАК для резервного копирования. В основе – отечественное ПО и современное «железо» 1
24.02.2022 Hitachi Vantara представила новые решения для управления облачным окружением 1
25.05.2021 Commvault представила платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных Intelligent Data Services 1
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 1
06.08.2020 Решения Commvault позволили «Денизбанку» улучшить динамичность бизнеса 2
22.07.2020 Commvault представила новые решения для управления данными 2
17.06.2020 Novartis Pharmaceuticals внедрила решение Commvault для резервного копирования 1
18.12.2018 Представительство Commvault в России и СНГ назначило нового директора 2
30.11.2018 Commvault представила в России расширенную линейку HyperScale Appliance 7
16.10.2018 Commvault представила новые устройства HyperScale Appliance с увеличенной емкостью 7
18.07.2018 Commvault представила новые продукты и партнерскую программу 2
16.05.2018 Commvault заканчивает 2018 финансовый год с пулом новых клиентов 5
18.04.2018 Commvault расширяет интеграцию с Microsoft Azure Stack 1
15.03.2018 Commvault Software присоединяется к программе HPE Complete 2
16.02.2018 Commvault представила в Москве HyperScale Appliance и HyperScale Software 2
01.02.2018 Fujitsu представила решение для защиты данных на серверах Primergy 1
19.10.2017 Commvault представила новые решения для модернизации корпоративных ЦОДов 5

Публикаций - 18, упоминаний - 44

Commvault HyperScale Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Commvault 187 15
Dell EMC 5180 3
Microsoft Corporation 25775 3
Oracle Corporation 7074 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 3
Broadcom - VMware 2610 2
SAP SE 5601 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Fujitsu 2105 2
Комплит - Complete 114 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Salesforce 498 2
Equinix 48 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
H. Kemper GmbH & Co. KG 1 1
Google LLC 12690 1
Tech Data 26 1
Открытые технологии 732 1
Vesuvius 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Rubrik 8 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Lenovo Group 2447 1
Veeam Software 345 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Acronis - Акронис 489 1
Крок - Croc 1964 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Red Hat 1378 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Centric Netherlands B.V. 1 1
Getty Images 29 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos 1 1
Fortescue Metals Group 1 1
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 15 1
DenizBank - Денизбанк 6 1
RACQ Insurance Limited 1 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 6
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 312 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 25 6
Microsoft Azure 1526 5
Commvault Data Platform 35 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Office 365 1042 3
Commvault Activate 10 3
Commvault Software 4 2
Commvault Remote Office Appliance 2 2
Commvault Complete Data Protection - Commvault Data Governance - Commvault Compliance Apps - Commvault Ransomware Protection - Commvault Ransomware Protect and Recover - Commvault Endpoint Protection 11 2
Commvault IntelliSnap 8 2
Linux OS 11533 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
HPE Apollo 15 1
Hitachi Ops Center 19 1
Microsoft Azure Government 10 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Hitachi HIAA - Hitachi Infrastructure Analytics Advisor - Hitachi Infrastructure Orchestration Services 4 1
Microsoft Azure Storage - Microsoft Azure Blob storage - Microsoft Azure StorSimple - Microsoft Azure Archive Storage - Microsoft Azure File Storage 34 1
Microsoft Azure Cloud 9 1
Microsoft Azure Hot 1 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 41 1
Microsoft OneDrive for Business 5 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Cisco Intersight 8 1
HPE Complete 3 1
Commvault Disaster Recovery 5 1
OpenNebula 43 1
Commvault Hedvig Distributed Storage Platform 3 1
Commvault Metallic Cloud Storage Service - Commvault Metallic VM & Kubernetes Backup - Commvault Metallic BaaS для Kubernetes 9 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 1
Hitachi Vantara EverFlex 9 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 34 1
Commvault SaaS - Commvault Software-as-a-Service 1 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 1
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 5
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 5
Вышлов Андрей 23 2
Кузнецов Андрей 115 1
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Степанов Владимир 91 1
Brockway Tad - Броквей Тед 6 1
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 1
Lang Christian - Ланг Кристиан 1 1
Jow Mark - Джо Марк 1 1
Grant Colin - Грант Колин 1 1
Howard Jonathan - Ховард Джонатан 1 1
Hasa Filip - Газа Филипп 1 1
OsbornePatrick - Осборн Патрик 4 1
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 1
Chapelle Oliver de La - Шапель Оливье да Ла 3 1
Nair Manoj - Наир Манодж 6 1
Buffington Jason - Баффингтон Джейсон 6 1
Costantino Vincenzo - Костантино Винчензо 1 1
Neal Cheryl - Нил Черил 1 1
Mirchandani Sanjay - Мирчандани Санджей 9 1
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 1
Засохлин Иван 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Польша - Республика 2031 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Испания - Королевство 3840 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Информатика - computer science - informatique 1195 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 248 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Commvault TechTable 2 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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