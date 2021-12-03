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Commvault Complete Data Protection Commvault Data Governance Commvault Compliance Apps Commvault Ransomware Protection Commvault Ransomware Protect and Recover Commvault Endpoint Protection

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.12.2021 Что ждет отрасль управления данными в 2022 году? 1
09.09.2021 Commvault представляет новые сервисы защиты от вирусов-вымогателей 6
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 1
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании 1
28.10.2020 Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA 1
10.09.2020 Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными 1
22.07.2020 Commvault представила новые решения для управления данными 2
09.04.2020 Инновации Commvault помогают предприятиям ускорить переход в облако 1
14.06.2018 Commvault расширяет возможности управления данными в Microsoft Office 365 1
18.04.2018 Commvault расширяет интеграцию с Microsoft Azure Stack 1

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Commvault Complete Data Protection и организации, системы, технологии, персоны:

Commvault 187 10
Microsoft Corporation 25775 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Broadcom - VMware 2610 4
Dell EMC 5180 3
Oracle Corporation 7074 3
Rubrik 8 2
SAP SE 5601 2
Veeam Software 345 2
Salesforce 498 2
NetApp - Network Appliance 667 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
Acronis - Акронис 489 1
Citrix Systems 868 1
Комплит - Complete 114 1
Red Hat 1378 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
ServiceNow 111 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
CBHS Health Fund 1 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 48 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 3
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 235 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 2
Data Governance - Руководство данными - data-культура 179 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 312 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 173 1
PII - Personally Identifiable Information - Персональная идентифицируемая информация 7 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 130 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Microsoft Azure 1526 8
Microsoft Office 365 1042 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 25 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Commvault Activate 10 2
Commvault Data Platform 35 2
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 18 2
Microsoft Azure Storage - Microsoft Azure Blob storage - Microsoft Azure StorSimple - Microsoft Azure Archive Storage - Microsoft Azure File Storage 34 2
Microsoft OneDrive for Business 5 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
Microsoft Exchange Online 113 2
Commvault Disaster Recovery 5 2
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 16 1
Amazon DynamoDB 9 1
Salesforce Service Cloud 8 1
Google Cloud VMware Engine - GCVE 4 1
Commvault Professional Services 3 1
Commvault File Storage Optimization 1 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 10 1938 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Office 4170 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 32 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 23 1
Alibaba AliCloud ECS - Alibaba Cloud Elastic Compute Service - Alibaba Cloud Intelligence 4 1
Commvault Software 4 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 2
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 2
Nair Manoj - Наир Манодж 6 1
Venkatraman Archana - Венкатраман Арчана 4 1
Засохлин Иван 9 1
Brockway Tad - Броквей Тед 6 1
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 1
Ammerlaan Mike - Аммерлан Майк 1 1
Maleshyn Martin Phillip - Малешин Мартин Филипп 1 1
Venkatraman Archana - Венкатраман Архана 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Испания - Королевство 3840 1
Новая Зеландия 737 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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