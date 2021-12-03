Индексная книга (каталог) CNews*
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Commvault Complete Data Protection Commvault Data Governance Commvault Compliance Apps Commvault Ransomware Protection Commvault Ransomware Protect and Recover Commvault Endpoint Protection
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 18
Commvault Complete Data Protection и организации, системы, технологии, персоны:
|Commvault 187 10
|Microsoft Corporation 25775 6
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
|Broadcom - VMware 2610 4
|Dell EMC 5180 3
|Oracle Corporation 7074 3
|Rubrik 8 2
|SAP SE 5601 2
|Veeam Software 345 2
|Salesforce 498 2
|NetApp - Network Appliance 667 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
|IBM - International Business Machines Corp 9699 1
|Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
|Acronis - Акронис 489 1
|Citrix Systems 868 1
|Комплит - Complete 114 1
|Red Hat 1378 1
|Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
|ServiceNow 111 1
|ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.