Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184564
ИКТ 14347
Организации 11129
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26306
Персоны 79308
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

DenizBank Денизбанк

DenizBank - Денизбанк

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.10.2025 Тимур Козинцев назначен генеральным директором «МТС Финтех»  1
06.08.2020 Решения Commvault позволили «Денизбанку» улучшить динамичность бизнеса 5
23.05.2016 Максим Болышев -

На смену пластиковым картам приходят мобильные приложения

 1
28.12.2015 Омниканальный банкинг и переход в цифровую эпоху: взгляд Terrasoft 1
11.09.2013 DenizBank и MoneyGram договорились о стратегическом сотрудничестве 2
04.03.2013 Перемены в Сбербанке: что ждет "Сбертех"? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 11

DenizBank и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12157 2
SAP SE 5411 1
Apple Inc 12529 1
Meta Platforms - Facebook 4512 1
Commvault 178 1
Oracle Corporation 6841 1
Telegram Group 2457 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 675 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 521 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 627 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7982 4
МКБ - Московский кредитный банк 611 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1331 1
Альфа-Банк 1848 1
Совкомбанк ПАО 279 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 534 1
БКС Брокер 11 1
MoneyGram 31 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 15 1
MBank - КБ Кыргызстан - Коммерческий банк Кыргызстан 12 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1167 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12068 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5788 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8839 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25373 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4416 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2425 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28779 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1173 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2252 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3364 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13240 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 793 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2308 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25387 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1079 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9219 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6737 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6169 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30964 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71745 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4120 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11221 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14893 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8414 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56109 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5301 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16602 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1485 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1935 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13210 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3085 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8752 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9571 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1264 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 704 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4438 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 241 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 917 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8186 1
Pega BPM 10 1
Microsoft Azure 1453 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5732 1
Apple Pay 502 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 824 1
Samsung Pay 294 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 303 1
SafeTech - PayControl 45 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 587 1
Commvault Activate 9 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 17 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 24 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5100 1
Орловский Виктор 394 1
Кулик Вадим 190 1
Болышев Максим 16 1
Горьков Сергей 22 1
Калинин Денис 70 1
Турция - Турецкая республика 2470 4
Россия - РФ - Российская федерация 154678 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45272 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18376 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53215 1
Казахстан - Республика 5761 1
Европа 24563 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2392 1
Польша - Республика 1997 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4222 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 629 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1788 1
Россия - СФО - Новосибирск 4595 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 678 1
Беларусь - Минск 669 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50702 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3332 2
Аренда 2558 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6592 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11608 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 348 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2514 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1508 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25607 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6171 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1137 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6263 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14840 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1615 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31404 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17198 1
Паспорт - Паспортные данные 2700 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8452 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 141 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 623 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8175 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1313 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 598 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7210 1
IDC - International Data Corporation 4936 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393660, в очереди разбора - 732330.
Создано именных указателей - 184564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще