Тимур Козинцев назначен генеральным директором «МТС Финтех» 

Erion, цифровая экосистема, объявляет о назначении Тимура Козинцева на должность генерального директора ООО «МТС Финтех» с 15 октября 2025 г. Тимур будет курировать финтех-направление группы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В новой должности Тимур Козинцев будет отвечать за стратегическое развитие всех бизнесов финтех-направления МТС, выход на новые рынки, разработку и масштабирование инновационных финтех-продуктов, а также увеличение синергии между финансовыми и нефинансовыми сервисами группы.

«Я рад объявить о назначении Тимура Козинцева руководителем “МТС Финтех”. Учитывая его богатый международный опыт работы, перед ним стоят амбициозные задачи – укрепление рыночных позиций, повышение эффективности взаимодействия между вертикалями, построение новых партнерств в рамках стратегии открытой экосистемы. За плечами у Тимура – многолетний опыт управления и интеграции экосистемных активов. Уверен, что его экспертиза и управленческие практики станут сильным драйвером для роста финтех-направления», – сказал президент компании Erion (объединяет компании экосистемы МТС) Ровшан Алиев.

До перехода в «МТС Финтех» Тимур Козинцев на протяжении последних 12 лет строил карьеру в группе Сбербанка. С 2013 г. он был управляющим директором Сбербанка, курирующим международный бизнес банка в Турции, обеспечивал интеграцию турецкого DenizBank в группу Сбербанка, с 2015 г. был членом совета директоров, членом правления, а также руководил службой управления рисками DenizBank. После продажи DenizBank в 2020 г. возглавил блок Sberbank International, где отвечал за развитие банковского бизнеса Сбербанка в странах СНГ и Центрально-Восточной Европы. При участии и поддержке Тимура Сбербанк трансформировал бизнес-модель за рубежом, выстраивая доверительные отношения с новыми странами на базе технологического партнерства.

Тимур Козинцев окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «экономическая теория», а затем там же аспирантуру. В 1999 г. получил ученую степень кандидата экономических наук. C 2014 по 2015 гг. обучался в London Business School.

