Видеосервисы, стриминги и книжные издательства просят Минцифры продлить льготы на зарубежный контент из-за двойного налогообложения

Медиакомпании просят Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России продлить режим, при котором можно не платить налог с доходов от распространения контента иностранных правообладателей. Иначе в стране будет не хватать зарубежных произведений. Так считают представители телеканалов, видеосервисов, музыкальных стримингов, издательств и другие.

Увеличить сроки запрета

Российские медиакомпании просят Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России продлить налоговые льготы на зарубежный контент, пишут «Ведомости». Их отмена приведет к двойному налогообложению и дефициту иностранных произведений.

Медиакомпании, видеосервисы, музыкальные стриминги и книжные издательства в России в октябре 2025 г. обратились в Минцифры с просьбой о продлении режима, позволяющего им не платить налог с доходов от иностранных правообладателей. Этот временный механизм действует благодаря поправке в Налоговый кодекс, которая компенсирует заморозку соглашений для избежания двойного налогообложения с недружественными странами.

Участники рынка считают оправданным продление налоговых льгот до конца 2028 г., чтобы поддержать темпы развития и предотвратить резкое удорожание контента. В противном случае, с 2026 г. медиакомпании столкнутся с налогом в 25% на доходы от контента из этих стран.

Отмена льгот спровоцирует резкий рост затрат российских медиакомпаний и музыкальных сервисов. Это приведет к увеличению цен на контент, а некоторые ИТ-платформы могут исключить часть зарубежных каталогов, что уменьшит легальное предложение и усилит пиратство. По оценкам участников рынка, музыкальный стриминг в России за три года может потерять до 15 млрд руб. выручки, а бюджет недосчитается 3 млрд руб. в виде налога на добавленную стоимость (НДС).

Налоговые эксперты считают, что финансовое ведомство, вероятно, не станет продлевать льготы, полагая, что до конца 2025 г. достаточно времени для адаптации. Альтернативным решением может быть закупка контента через страны с действующими соглашениями об избежании двойного налогообложения, что, однако, создает налоговые риски как в России, так и в посреднических государствах.

Российские лицензиаты ранее, как правило, не платили налог у источника, поэтому непродление норм Налогового кодекса, которые компенсируют заморозку соглашения об избежании двойного налогообложения, будет равносильно введению нового налога, заявил генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры, включая «Иви», Okko, Amediateka, Start и др.) Алексей Бырдин. При таком развитии ситуации налоговая нагрузка составит несколько процентов оборота контентных рынков в России и может привести к замедлению их роста, пояснил он.

Введения запрета

В 2023 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому частично приостановили соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными государствами, в частности с Соединенные Штаты, Канадой, большинством европейских стран (Германия, Франция, Великобритания, Кипр, Швейцария и другие), Австралией, Южной Кореей и Японией.

В этих соглашениях были заморожены те положения, которые позволяли компаниям или гражданам пользоваться теми или иными налоговыми льготами при расчетах с зарубежными контрагентами. В частности, согласно их положениям, авторские вознаграждения и лицензионные платежи обычно не облагались налогом у источника, т.е. в стране, где находится приобретатель контента. Налоги с этих доходов, как правило, уплачивал только зарубежный продавец контента в своей стране.

Рост выручки онлайн-кинотеатров

По оценке аналитиков консалтингового агентства «ТМТ консалтинг», по итогам 2024 г. российские онлайн-кинотеатры увеличили доход на 37% по сравнению с 2023 г., до 128,8 млрд руб., и впервые заработали больше, чем платные телеканалы, доход которых составил 108,4 млрд руб. При этом рынок платного телевидения в России практически не увеличивается, так что разрыв будет расти, прогнозируют аналитики.

По информации CNews, в 2025 г. рост рынка продолжился: например, в январе россияне увеличили расходы на онлайн-кинотеатры на 84% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 г., притом что средний чек остался на прежнем уровне — 350 руб., показало исследование «МТС Банка».

Производство отечественного контента

Несмотря на рост аудитории и доходов, онлайн-кинотеатры пока тратят на производство контента больше, чем зарабатывают на платных просмотрах, предупреждал в конце февраля 2025 г. генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин. Выручка российских кинотеатров от платных просмотров в 2024 г. оценивается в 100 млрд руб., а их затраты на производство «ориджиналсов», по разным данным, в 110-116 млрд руб., поясняет он. Стоимость производства выросла, а рынок перекормлен контентом, отмечают и другие эксперты. По мнению господина Володькина, семь крупных кинотеатров уже производят избыточное количество проектов для существующего объема аудитории и, чтобы привлечь нужное под этот контент количество подписчиков, потребуется несколько лет.

В борьбе за аудиторию важно делать упор не на количество, а на качество проектов, считает сооснователь кинокомпании Gala Production, выпустившей «Слово пацана», Галина Стрижевская: «Количество зрителей и часов в сутках ограничено, и весь производимый контент пользователь не сможет просмотреть, даже если захочет».

По словам генерального продюсера онлайн-кинотеатра Premier Давида Кочарова, сериалы практически не окупаются — кроме хитов. Так, иронический детектив «Подслушано в Рыбинске», произведенный Premier совместно с видеосервисом Start, с 30 января по конец февраля 2025 г. на двух ИТ-платформах посмотрели более 1 млн зрителей, и права на сериал были проданы телеканалам. Онлайн-кинотеатрам нужны хиты, и это накладывает на продюсеров большую ответственность при выборе проектов, говорит Кочаров.