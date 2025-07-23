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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бырдин Алексей


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Онлайн-кинотеатры и соцсети обязали избавиться от фильмов, отрицающих духовно-нравственные ценности 1
19.08.2024 Импортозамещения не случилось. Россияне распробовали американские и китайские аналоги YouTube и не спешат полностью переходить на российские 1
30.05.2023 У недружественных правообладателей не примут в России иски за нарушение копирайта 1
03.11.2022 В России могут создать «пиратский» реестр для недружественных разработчиков ПО и правообладателей 1
05.07.2022 Власть потребовала у Google не мешать россиянам делать покупки в мобильных приложениях 1
29.04.2022 Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст 1
12.01.2022 Не поделили проценты. «Яндекс» требует от властей наказать Apple 1
29.12.2021 Netflix превратится в телевизор и будет показывать «Спас» и «Первый канал» 1
29.07.2021 Власти отнимут рекламу у зарубежных сайтов и отдадут ее российским 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
19.03.2021 Дмитрий Чернышенко: более 60 инициатив вошли в пакет мер поддержки ИТ-отрасли 1
13.11.2020 Минцифры задумало обнулить «налог на Google» 1
13.08.2020 «Яндекс» обвинили в пиратстве на 3 миллиарда 1
26.03.2020 Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей 1
12.09.2018 Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России 1
19.10.2017 Минкомсвязи натравит на «пиратские» сайты медиа- и кинолоббистов 1
16.06.2017 Минкомсвязи дали право внесудебной расправы с «пиратами» в Рунете 1
20.04.2017 В России иностранцам запретили владеть онлайн-кинотеатрами. Главный кандидат на блокировку - Netflix 1
20.03.2017 Россиянам разрешили обсуждать способы обхода блокировок в интернете 1
13.01.2017 Депутаты запретили иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами и рассказали идеи насчет соцсетей 1
28.11.2016 В Госдуму внесен законопроект, запрещающий работу Netflix в России 1
29.09.2016 Минэкономразвития раскритиковало антипиратский законопроект Минкомсвязи 1
30.08.2016 Правообладатели потребовали заблокировать «Яндекс» 1
23.05.2016 Минкомсвязи заставит «Яндекс» и Google блокировать «зеркала» торрентов 1
14.04.2016 Mail.ru уничтожила «городскую афишу» ради онлайн-кинотеатра 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
26.10.2015 «Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры 1
09.10.2015 Фильм «Беглец» убежал от интернет-пиратов 1
08.10.2015 «Яндекс» открыл собственный онлайн-кинотеатр 1
13.04.2015 «СТС Медиа» открыла «уникальный» бесплатный онлайн-кинотеатр 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Бырдин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7926 10
Google LLC 12025 5
Apple Inc 12337 4
VK - Mail.ru Group 3497 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4266 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 295 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 338 3
Ростелеком 10049 2
Meta Platforms - Facebook 4484 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 2
SPB TV 47 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 2
Fortnite 82 2
Epic Games 156 2
Microsoft Corporation 24962 1
8602 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 323 1
Telegram Group 2314 1
Sony 6583 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13487 1
Huawei 4061 1
SAP SE 5356 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8981 1
Автоматические Радиоэлектронные Системы 2 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2061 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Huawei - HiSilicon Technologies 61 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Eltex - Предприятие Элтекс 167 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
GS Group - S Labs - Цифра ООО 29 1
Almatel - Алмател - Алма Групп - Alma Group 16 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 54 1
Элекард - Elecard 22 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 495 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 4
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 136 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 263 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 131 2
EPIC Telecom Invest 206 2
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1090 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1496 1
ЦИАН - CIAN 151 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 60 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 27 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 116 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Новый век 27 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Walt Disney Company 629 1
Warner Bros. International Television Distribution 279 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Резонанс НПП 375 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
Газпром ПАО 1377 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Sony Pictures Television 18 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 184 1
ACE Markering 1 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2856 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12265 12
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 805 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3464 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2769 5
Судебная власть - Judicial power 2352 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5113 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 263 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 348 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1109 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 431 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3169 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6142 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1428 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 492 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4672 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 300 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5045 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3188 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5626 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1947 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
Интернет-видео - ассоциация 20 16
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 305 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 330 1
Единая Россия - Политическая партия 307 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 711 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 246 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
АЮР - Ассоциация юристов России 47 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3002 26
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2977 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21431 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10962 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54186 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7786 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21356 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9428 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4206 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69550 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9017 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3018 4
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 630 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5705 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26337 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16598 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22154 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11690 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4971 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29767 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15792 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11756 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30963 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16443 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9494 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5123 2
Application store - магазин приложений 1286 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17501 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 840 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5206 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 446 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 463 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8704 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3857 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1054 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 216 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1542 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6154 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1014 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12546 1
Google YouTube - Видеохостинг 2836 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 633 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 3
Google Play - Google Store - Android Market 3376 3
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1857 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1062 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 308 2
Apple iOS 8032 2
Apple - App Store 2954 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 233 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 330 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 447 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 142 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Apple iTunes Store 1068 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 23 1
Яндекс.Видео 36 1
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 18 1
Google Android 14392 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7199 1
Apple iPad 3891 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 115 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 108 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 32 1
Viasat Play ViP 5 1
Pixabay 161 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 43 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 194 1
Google YouTube Shorts 17 1
Google Trends 22 1
Yandex Wordstat - Яндекс Вордстат 15 1
VK - Яндекс.Дзен 208 1
VK Video - ВК Видео 14 1
Волин Алексей 121 4
Козлюк Артем 39 3
Чернышенко Дмитрий 573 3
Лугов Андрей 32 3
Шадаев Максут 1077 3
Кричевский Андрей 19 2
Мишустин Михаил 702 2
Левин Леонид 131 2
Горелкин Антон 101 2
Казарян Карен 80 2
Дарбинян Саркис 37 2
Луговой Андрей 17 2
Шамсаил Саралиев 7 2
Мансурова Ольга 2 2
Мединский Владимир 14 1
Ивлиев Григорий 6 1
Михалков Никита 14 1
Солнцева Екатерина 58 1
Зубов Юрий 12 1
Ковнир Евгений 75 1
Сидорюк Алексей 12 1
Калугин Алексей 2 1
Нуралиев Борис 292 1
Чаркин Евгений 300 1
Климарев Михаил 48 1
Делицын Леонид 131 1
Каплунов Павел 46 1
Плуготаренко Сергей 87 1
Авербах Владимир 126 1
Габриелян Владимир 28 1
Акопов Александр 5 1
Антропов Алексей 7 1
Иванов Игорь 32 1
Рябыко Максим 11 1
Мещерякова Анна 12 1
Слащева Юлиана 6 1
Сурыгина Марина 7 1
Малахов Андрей 7 1
Михайлов Николай 11 1
Дедков Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52791 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44606 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17665 2
США - Калифорния 4688 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Япония 13403 1
Италия - Итальянская Республика 4399 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1105 1
Украина 7705 1
Европа 24456 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3063 1
Норвегия - Королевство 1817 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2936 1
Франция - Французская Республика 7926 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3085 16
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4811 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53316 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8324 14
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 717 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8055 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7154 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16907 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4128 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 361 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6451 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6212 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 570 3
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 167 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3467 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9441 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3588 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2196 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 521 2
Импортозамещение - параллельный импорт 530 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49803 2
Лоббизм - Lobbying 95 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4570 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1610 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2847 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1680 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4294 2
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 17 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11223 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1129 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30687 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1412 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10320 1
Английский язык 6789 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1107 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2026 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 2
Ведомости 1110 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1041 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Парламентская газета 28 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Известия ИД 670 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 657 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
РМГ - RU.TV 7 1
Discovery Networks 11 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
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E. W. Scripps Company - Ion Media - Paxson Communications Corporation - Ion Media Networks - Scripps Networks - Katz Broadcasting 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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