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Бырдин Алексей
УПОМИНАНИЯ
Бырдин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Волин Алексей 121 4
|Козлюк Артем 39 3
|Чернышенко Дмитрий 573 3
|Лугов Андрей 32 3
|Шадаев Максут 1077 3
|Кричевский Андрей 19 2
|Мишустин Михаил 702 2
|Левин Леонид 131 2
|Горелкин Антон 101 2
|Казарян Карен 80 2
|Дарбинян Саркис 37 2
|Луговой Андрей 17 2
|Шамсаил Саралиев 7 2
|Мансурова Ольга 2 2
|Мединский Владимир 14 1
|Ивлиев Григорий 6 1
|Михалков Никита 14 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Зубов Юрий 12 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Сидорюк Алексей 12 1
|Калугин Алексей 2 1
|Нуралиев Борис 292 1
|Чаркин Евгений 300 1
|Климарев Михаил 48 1
|Делицын Леонид 131 1
|Каплунов Павел 46 1
|Плуготаренко Сергей 87 1
|Авербах Владимир 126 1
|Габриелян Владимир 28 1
|Акопов Александр 5 1
|Антропов Алексей 7 1
|Иванов Игорь 32 1
|Рябыко Максим 11 1
|Мещерякова Анна 12 1
|Слащева Юлиана 6 1
|Сурыгина Марина 7 1
|Малахов Андрей 7 1
|Михайлов Николай 11 1
|Дедков Евгений 3 1
|SimilarWeb 56 2
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 125 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3369 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1041 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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