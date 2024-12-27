Мещерякова Анна
Мещерякова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 2
|Международная академия связи - МАС 41 1
|Нуралиев Борис 289 2
|Лашин Ренат 69 2
|Массух Илья 231 2
|Смирнов Антон 9 2
|Бокова Людмила 82 1
|Касперская Наталья 291 1
|Соколов Алексей 134 1
|Носков Константин 236 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Пущаков Сергей 10 1
|Кудрявцев Максим 41 1
|Чернякова Елена 29 1
|Новиков Павел 97 1
|Паршин Константин 63 1
|Мигранов Салават 9 1
|Хилов Павел 16 1
|Василенко Евгения 23 1
|Ломоносов Александр 23 1
|Каталов Александр 11 1
|Варов Константин 24 1
|Бец Максим 1 1
|Макаревич Николай 13 1
|Курочкин Владимир 4 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Синенко Ольга 1 1
|Мамлин Сергей 1 1
|Кузьменко Иван 3 1
|Болотин Павел 1 1
|Давыдова Анна 5 1
|Гольдштейн Борис 5 1
|Клементьев Андрей 18 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Шадаев Максут 1008 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.