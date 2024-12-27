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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Мещерякова Анна



27.12.2024 В российских реанимациях будут внедрять цифровой комплекс с интеллектуальным видеонаблюдением 1
23.07.2024 Альянс в сфере ИИ запускает бенчмарки для оценки ML-моделей в медицине 1
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 1
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
26.01.2023 В АРПП «Отечественный софт» создан комитет по информатизации здравоохранения 1
19.03.2021 Дмитрий Чернышенко: более 60 инициатив вошли в пакет мер поддержки ИТ-отрасли 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
28.07.2016 Российских чиновников на местах пересаживают на GosLinux 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Мещерякова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
8213 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 65 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
Открытые технологии 701 1
Microsoft Corporation 24625 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ростелеком 9701 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Red Hat 1305 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Diasoft - Диасофт 870 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
РТСофт - RTSoft 91 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
Санаториум 2 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 12 1
Системы документооборота 498 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Сайберия 4 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Neurotrend - Нейротренд 5 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Нейроспутник - Neurosputnik 3 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
КонсультантПлюс 134 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Газпром нефть 618 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Genotek - Генотек 14 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 7 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 2
Международная академия связи - МАС 41 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Benchmarking - Бенчмаркинг 229 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 225 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
Эмулятор - Emulation 264 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 23 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 50 1
Linux OS 9937 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Нуралиев Борис 289 2
Лашин Ренат 69 2
Массух Илья 231 2
Смирнов Антон 9 2
Бокова Людмила 82 1
Касперская Наталья 291 1
Соколов Алексей 134 1
Носков Константин 236 1
Матвеева Татьяна 104 1
Никифоров Николай 1136 1
Рубанов Владимир 75 1
Дырмовский Дмитрий 129 1
Пущаков Сергей 10 1
Кудрявцев Максим 41 1
Чернякова Елена 29 1
Новиков Павел 97 1
Паршин Константин 63 1
Мигранов Салават 9 1
Хилов Павел 16 1
Василенко Евгения 23 1
Ломоносов Александр 23 1
Каталов Александр 11 1
Варов Константин 24 1
Бец Максим 1 1
Макаревич Николай 13 1
Курочкин Владимир 4 1
Баласанян Владимир 45 1
Синенко Ольга 1 1
Мамлин Сергей 1 1
Кузьменко Иван 3 1
Болотин Павел 1 1
Давыдова Анна 5 1
Гольдштейн Борис 5 1
Клементьев Андрей 18 1
Солнцева Екатерина 58 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Ковнир Евгений 75 1
Сидорюк Алексей 11 1
Бырдин Алексей 29 1
Шадаев Максут 1008 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 49 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Экономический эффект 1067 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 3 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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