Санаториум


«Санаториум» — это ИТ-среда, которая делает проще работу линейного персонала и управленцев санаторно-курортной отрасли. Помогает улучшить экономические результаты: оптимизировать бизнес-процессы, увеличить загрузку и средний чек. Обеспечивает полный цикл обслуживания гостей: от брони и поселения до выписного эпикриза и повторных продаж. Решение работает на 178 частных, ведомственных и корпоративных объектах России, СНГ и Европы.

МИС «Санаториум» предназначена для автоматизации санаториев, реабилитационных центров и отелей формата «Medical SPA». Решение оптимизирует работу врачей, менеджеров и управленцев санаторно-курортной отрасли, помогает отладить бизнес-процессы, увеличить загрузку номерного фонда и средний чек на услуги. Совмещает в себе медицинскую часть (истории болезни, назначения, диспетчеризация и контроль отпуска), PMS-систему (управление номерным фондом, динамическими тарифами/бронями, модуль для хаускипинга) и мобильное приложение для гостя (расписание, самозапись, напоминания, отзывы и т.д)

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


01.12.2025 Центр Verba Mayr запускает телемедицинский сервис от N3.Health 1
28.08.2023 МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава 1
26.01.2023 В АРПП «Отечественный софт» создан комитет по информатизации здравоохранения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Санаториум и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 26 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 501 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1246 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 164 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 33 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1724 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22973 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12237 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11531 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21953 1
Стандартизация - Standardization 2236 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 522 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 376 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57130 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17951 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31588 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72912 1
Оцифровка - Digitization 4919 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17078 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11417 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33916 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23044 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 38 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 39 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 1
Новые облачные технологии - МойОфис 885 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5811 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 45 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 581 1
Лашин Ренат 83 1
Мещерякова Анна 16 1
Естенков Дмитрий 1 1
Седов Александр 2 1
Соловьев Владимир 107 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9640 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10719 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25911 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1967 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3710 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 306 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10237 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3091 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5379 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4753 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 773 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
