«Санаториум» — это ИТ-среда, которая делает проще работу линейного персонала и управленцев санаторно-курортной отрасли. Помогает улучшить экономические результаты: оптимизировать бизнес-процессы, увеличить загрузку и средний чек. Обеспечивает полный цикл обслуживания гостей: от брони и поселения до выписного эпикриза и повторных продаж. Решение работает на 178 частных, ведомственных и корпоративных объектах России, СНГ и Европы.

МИС «Санаториум» предназначена для автоматизации санаториев, реабилитационных центров и отелей формата «Medical SPA». Решение оптимизирует работу врачей, менеджеров и управленцев санаторно-курортной отрасли, помогает отладить бизнес-процессы, увеличить загрузку номерного фонда и средний чек на услуги. Совмещает в себе медицинскую часть (истории болезни, назначения, диспетчеризация и контроль отпуска), PMS-систему (управление номерным фондом, динамическими тарифами/бронями, модуль для хаускипинга) и мобильное приложение для гостя (расписание, самозапись, напоминания, отзывы и т.д)