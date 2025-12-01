Центр Verba Mayr запускает телемедицинский сервис от N3.Health

Международный медицинский курорт Verba Mayr реализует проект по внедрению нового цифрового сервиса для своих гостей — платформы телемедицинских консультаций (ТМК) для обеспечения возможности получать экспертные консультации врачей курорта в дистанционном формате. В качестве технологической основы используется White Label версия решения MILA от компании «ЭлНетМед», которая позволяет разворачивать брендированный личный кабинет и мобильное приложение пациента с различным набором сервисов, включая онлайн консультации с врачами, обмен сообщениями с лечащим врачом и безопасный доступ к персональным медицинским данным. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Verba Mayr — центр майер-терапии в России. У центра есть собственное мобильное приложение для бронирования программ и записи на прием, однако функционал телемедицинских консультаций в нем отсутствует. Чтобы закрыть потребность гостей в дистанционных консультациях и поддержать лидерские позиции на рынке, компанией было принято решение о создании веб-версии личного кабинета пациента для телемедицины с перспективой интеграции сервиса в мобильное приложение.

При выборе технологического партнера для запуска телемедицинского сервиса приоритетами Verba Mayr были полное соответствие строгим требованиям российского законодательства к телемедицине, идентификации пациентов и работе с персональными и медицинскими данными, а также возможность интеграции фирменного стиля бренда в готовое решение.

Специалисты «ЭлНетМед» развернули на домене заказчика для пациентов Verba Mayr версию брендированного облачного личного кабинета MILA по модели White Label. Авторизация пациентов производится через ЕСИА («Госуслуги»), а оплата консультаций — через встроенный платежный сервис MILA. В личном кабинете пациенты могут выбрать врача, принять необходимые согласия и записаться на телемедицинскую консультацию в формате видеосвязи или чата, оплатить услугу и получить итоговый протокол.

Врачи Verba Mayr получили возможность из своего личного кабинета знакомиться с медкартой и документами пациента, проводить консультации и выгружать медицинские протоколы ТМК в ЕГИСЗ.

«Для нас было принципиально важно предоставить нашим клиентам инструмент удаленной поддержки, который бы полностью соответствовал всем законодательным требованиям и при этом сохранял премиальный уровень нашего сервиса. Личный кабинет на платформе N3.Health позволил нам создать дополнительный канал заботы о пациентах, и оставаться с ними на связи в том числе после завершения основного курса лечения, а также усилить позиции Verba Mayr как лидера в сфере профилактической медицины премиум-класса», — отметила Анна Дульцева, медицинский директор центра Verba Mayr.

В рамках проекта были реализованы специальные доработки под потребности центра, включая видоизменение формы протокола телемедицинской консультации и добавление возможности публикации собственных нормативных документов для пациентов. К сервису подключены 13 штатных врачей Verba Mayr семи специализаций, что обеспечивает комплексную удаленную поддержку клиентов. В дальнейшем планируется интеграция телемедицинского функционала в существующее мобильное приложение заказчика при поддержке МИС «Санаториум».

«Мы развиваем облачный сервис телемедицины, доступный медорганизациям самого разного уровня. А решение White Label на базе Mila, которое позволяет разворачивать брендированные версии кабинета пациента и приложения для отдельных заказчиков, предоставляет дополнительные возможности кастомизации и доработки, что крайне важно для компаний премиального сегмента. Важно также, что архитектура платформы остается целостной и ее обновления, вызываемые изменяющимися нормативными требованиями, появлением новых угроз в сфере информационной безопасности, обновлениями интегрированных систем, все наши клиенты получают по умолчанию без дополнительных затрат и участия ИТ-специалистов со своей стороны», — сказала Ирина Скворцова, руководитель проекта MILA компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).