Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

В Японии завершается создание собственной системы глобального позиционирования. На 7 декабря 2025 г. запланирован запуск на орбиту шестого спутника «Митибики», а на 1 февраля — седьмого. Последний обеспечит системе независимость от иностранных спутников. Японская система глобального позиционирования строится с 2010 г., когда был выведен на орбиту первый спутник.

Завершение крупного проекта

1 февраля 2026 г. на орбиту будет запущен последний по счету японский спутник «Митибики» системы регионального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), пишет ТАСС. Японская система глобального позиционирования предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств.

По информации Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), JAXA планирует 7 декабря 2025 г. и 1 февраля 2026 г. запустить на орбиту спутники «Митибики», обеспечивающие работу системы глобального позиционирования QZSS, которую называют японской global positioning system (GPS) или Глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС). Для запуска спутников используется крупнейшая японская ракета-носитель H3, работающая на жидком топливе. Нахождение после 1 февраля на орбите семи «Митибики» позволит Японии стабильно эксплуатировать QZSS, больше не полагаясь на иностранные спутники.

Японская система глобального позиционирования QZSS предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещений о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом. Погрешность QZSS для гражданских пользователей в определении местоположения объектов на поверхности Земли составляет всего несколько сантиметров, в то время как американская GPS — несколько метров, а ГЛОНАСС — 2-5 м.

Unsplash -David Edelstein Япония намерена в 2026 г. завершить создание собственного аналога ГЛОНАСС и GPS, работа велась почти четверть века

Главной особенность японской системы позиционирования заключается в высокой степени шифрования сигналов. Это дает возможность, как утверждается, надежно защитить их от помех, которые могут создавать враждебные государства или террористические организации. Помимо гражданских пользователей, на «Митибики» предполагается полностью переключить вооруженные силы и специальные службы Японии.

История создания

QZSS предназначенная для обслуживания потребителей в Тихоокеанско-Азиатском регионе. Работы по созданию QZSS начались в 2003 г. у с разработки концепции, затем в период 2004-2005 г., было выполнено проектирование и технико-экономическое обоснование проекта. Разработка рабочей документации на составные части QZSS началась в 2006 г., а к их изготовлению японские специалисты приступили в 2008 г.

Первый «Митибики» был успешно запущен на околоземную орбиту в сентябре 2010 г. Успешное завершение летных испытаний позволило ввести QZSS в опытную эксплуатацию 22 июня 2011 г., с предоставлением услуг посредством навигационных радиосигналов L1C/A и L2C GPS, а 11 июля 2011 г. – услуг с помощью радиосигналов L1C и L5.

Unsplash - Aleksey Cherenkevich Автомобильная навигационная система

Системы QZSS предполагает группировку из 4 КА, 3 из которых (КА QZS-1,-2,-3) на квазизенитных орбитах (наклонение 43° ± 4° к экватору) в трех орбитальных плоскостях. При этом орбитальные плоскости разнесены на 120°. Таким образом, каждый из космический аппарат находится над территорией Японии в течение восьми часов каждые сутки (угол места составляет минимум 60°).

Бизнес ожидает

Как считают японские эксперты, развитие этого японского аналога GPS и ГЛОНАСС в будущем может открыть рынок, общие объемы которого будут достигать около $18,2 млрд.

Большое внимание к будущей японской системе позиционирования QZSS проявляют и представители бизнеса. В первую очередь они собираются использовать ее для улучшения работы ИТ-систем автомобильной навигации, для чего критически важна точность определения местоположения. Кроме того, эта система позволит использовать ее возможности при разработке беспилотных автомобилей.