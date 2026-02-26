Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

ТЭО технико-экономическое обоснование


СОБЫТИЯ


26.02.2026 «Софтлайн Решения» внедрила САПР-платформу для проектирования и моделирования объектов nanoCAD на промышленном предприятии 1
02.12.2025 Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века 1
Market.CNews. Экономическая целесообразность миграции в IaaS 2024 2
30.07.2025 Власти продадут 5G-частоты с молотка по цене от 21 миллиардов 1
24.04.2025 5G-частоты в России пойдут с молотка по цене от 20 миллиардов 1
09.04.2025 Власти проведут аукцион 5G-частот, но покупатели могут не заинтересоваться 1
04.07.2024 Market.CNews опубликовал ТЭО при выборе между IaaS, частным облаком и on-prem 2
16.04.2024 Промежуточные итоги импортозамещения в IaaS. Как выбрать провайдера в новых реалиях? Проблемы миграции 1
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
13.02.2023 Market.CNews опубликовал первое в России технико-экономическое обоснование IaaS 2023 1
16.01.2023 Сергей Михайлов, Гардиум: Мы снизили совокупные затраты на ИТ-инфраструктуру в 2-3 раза благодаря миграции в облако Selectel 1
17.11.2022 ЦОДы вынесут на орбиту, чтобы спасти экологию Земли 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
02.11.2020 ИРС «Перевозки» стала платформой для независимой разработки 1
21.02.2020 Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем? 1
25.11.2019 Александр Переведенцев, INLINE Technologies -

К применению решений с высокой энергоэффективностью надо подходить прагматично

 1
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 1
23.07.2019 «А+С транспроект» поставил в НИПИ ТРТИ программный комплекс для транспортного моделирования 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
23.08.2018 Как Минфин наводит порядок в данных о населении и юрлицах 1
31.05.2018 Игорь Евдокимов -

Теперь мы знаем точно, где и когда был куплен каждый билет на пригородную электричку

 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
21.09.2015 «Азбука Вкуса» модернизовала процессы бюджетного управления с помощью «Корус Консалтинга» 1
12.03.2015 «Форс» автоматизировал управление строительными проектами в Пересвет-Инвест» 1
01.08.2013 3D технологии Autodesk ускоряют освоение Эльгинского угольного месторождения 1
07.03.2013 Термин дня: Бизнес-кейс 1
15.10.2012 Что должна уметь система поддержки продаж 1
18.04.2012 Банк "ТРАСТ" централизует ИТ 1
03.02.2012 Продажи РНТ в Тюмени в 2011 г. выросли на 22% 1
12.09.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Экономии топлива электростанций быть не может 1
31.08.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Порочный энергоаудит электростанций 1
16.08.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Неверие в перерасход топлива электростанций 1
07.09.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: август 2010 года 1
06.08.2010 Новое в ИКТ- законодательстве: июль 2010 года 1
30.09.2009 Leta IT-company защитила от вирусов СУЭК 1
12.12.2008 Новые поправки в закон "Об особо охраняемых природных территориях" грозят бедой 1
22.10.2008 ИТ-сервис: Бизнес соскучился по результату 1
28.08.2008 Департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы выбирает ИТ-подрядчика 1
09.01.2008 «1С:Предприятие 8» помогает управлять бизнесом «Фабрике Фаворит» 1

Публикаций - 58, упоминаний - 60

ТЭО и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3353 6
МегаФон 10142 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 4
Selectel - Селектел 463 4
Фирма ИнформСистем 10 3
Ростелеком 10451 3
SAP SE 5469 3
Yandex - Яндекс 8652 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 547 3
IBM - International Business Machines Corp 9568 3
Oracle Corporation 6909 3
Linx - Связь ВСД 160 3
Inform GmbH 55 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3169 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 2
9123 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 681 2
Крок - Croc 1822 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 433 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 457 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 2
Ланит - Comptek - Комптек 200 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 240 2
LanCloud - ЛанКлауд 56 2
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 82 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 2
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 20 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 2
Ростех - Автоматика Концерн 1754 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 1
Nutanix 108 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Dell EMC 5111 1
Транснефть 325 4
РЖД - Российские железные дороги 2021 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 571 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 3
Газпром ПАО 1428 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 294 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1544 2
НЯЦ РК - Национальный ядерный центр Республики Казахстан - Институт ядерной физики Республики Казахстан 8 2
Роскосмос - КБХА - Воронежский механический завод, ВМЗ 8 2
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1005 1
Visa International 1977 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 149 1
Лента - Сеть розничной торговли 2301 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
Газпром нефть 680 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 139 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 519 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 149 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 582 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 436 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 142 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 156 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2021 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 3
Федеральное казначейство России 1880 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1463 2
Мосгордума - Московская городская Дума 147 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 2
Администрация Омска 25 2
Судебная власть - Judicial power 2417 2
Правительство Казахстана - Министерство энергетики Казахстана 7 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5089 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 272 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 186 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74170 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23387 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11534 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9419 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3086 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14979 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10171 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7484 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32212 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11628 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 6
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1571 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 923 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6958 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21857 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1860 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6729 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8977 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5921 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2391 4
Оцифровка - Digitization 4951 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3586 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3581 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6023 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 711 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 336 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 3
FreePik 1540 3
Фирма ИнформСистем - MES-T2 - Инновационная Самонастраиваемая MES-Система 10 3
Linux OS 11062 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 495 2
Apple iPhone 6 4862 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 256 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 121 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3448 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2110 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5145 2
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 13 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
Google Android 14851 1
Apple iOS 8338 1
Apple macOS 2290 1
Новые облачные технологии - МойОфис 911 1
Intel x86 - архитектура процессора 1999 1
Microsoft Windows 16462 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 964 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
IBM Rapid Move 1 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 609 1
Microsoft Office 365 991 1
Microsoft Outlook 1431 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 1
1С:ERP Управление предприятием 740 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 185 1
Шадаев Максут 1161 4
Путин Владимир 3393 2
Валяева Елизавета 72 2
Лаверов Николай 6 2
Вайншток Семен 5 2
Натрусов Артем 312 1
Лубнина Виктория 3 1
Копаев Геннадий 16 1
Чаркин Евгений 314 1
Паршин Максим 323 1
Иванов Алексей 155 1
Слышкин Василий 129 1
Кучугин Илья 42 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Овчинников Павел 7 1
Бадалов Андрей 66 1
Шингарев Павел 20 1
Пугачев Павел 63 1
Швецов Владимир 51 1
Чернякова Елена 30 1
Михайлов Сергей 57 1
Сельский Андрей 23 1
Катамадзе Анна 118 1
Солопов Вячеслав 37 1
Ушаков Анатолий 46 1
Меджитов Тимур 85 1
Касимов Денис 22 1
Шпак Василий 266 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Новиков Сергей 47 1
Зубарев Александр 11 1
Синютин Александр 1 1
Фомичев Александр 2 1
Агапкин Алексей 39 1
Кулешов Алексей 32 1
Карпинский Алексей 42 1
Шевцов Андрей 3 1
Тюнин Андрей 1 1
Ансимов Константин 35 1
Кудашев Константин 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 158922 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 8
Казахстан - Республика 5856 6
Европа 24703 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 4
Япония 13580 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 4
Украина 7822 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 4
Германия - Федеративная Республика 12974 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2716 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3273 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Земля - планета Солнечной системы 10704 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1652 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2726 2
Россия - СФО - Новосибирск 4725 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1934 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3005 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1637 2
Грузия 1293 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 795 2
Россия - УФО - Челябинская область 1425 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1017 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 620 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1462 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 251 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курчатов 16 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Тункинский район - Кырен 15 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8255 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2396 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2817 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 5
Энергетика - Energy - Energetically 5543 5
Аренда 2585 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2987 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2275 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3688 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 4
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 121 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10535 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3813 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6403 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5525 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 4
Казахстан Сегодня 309 4
Ведомости 1310 2
NEWSru.com 229 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 1
The Register - The Register Hardware 1733 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6040 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
9to5Google 58 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
9to5Mac 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 7
Gartner - Гартнер 3623 2
IDC - International Data Corporation 4950 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1308 2
РАН - Российская академия наук 2042 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
НИПИ ТРТИ - Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры 3 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 15 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
CNews AWARDS - награда 557 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще