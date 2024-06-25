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Market.CNews опубликовал ТЭО при выборе между IaaS, частным облаком и on-prem

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал технико-экономическое обоснование, подготовленное для одного из клиентов провайдера Softline. Аналитики Market.CNews провели сравнение капитальных и операционных затрат на облако IaaS, частное облако и собственную инфраструктуру.

Прошлогодний расчет экономической целесообразности миграции в IaaS (доступен по ссылке) привлек большое внимание аудитории и принес большую пользу ИТ-сообществу в целом. Спустя год аналитики Market.CNews решили повторить данный эксперимент.

На этот раз в фокусе внимания — технико-экономическое обоснование выбора между IaaS, арендой частного облака и построением собственного частного облака на примере одного из реальных кейсов провайдера Softline.

Полная версия ТЭО доступна на странице обзора

Выбор между публичным IaaS, частным облаком как услугой и созданием собственного частного облака будет зависеть от множества факторов, включая бюджет, технические требования, потребности в безопасности и конфиденциальности данных. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки, и окончательный выбор должен базироваться на конкретных нуждах и целях организации.

Краткие итоги

По итогам сравнения выяснилось: наиболее выгодной для заказчика с точки зрения затрат является вариант «частное облако как услуга». Собственная инфраструктура потребует слишком больших затрат на начальном этапе, которые на горизонте пяти лет не отобьются несмотря на более низкую стоимость эксплуатации. А в случае обычного облака IaaS затраты на старте сопоставимы, но ежегодные платежи выше.

ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 год

Подробнее: Обзор экономической целесообразности миграции в IaaS 2024

Кроме того, для частного облака как услуги характерно улучшение таких показателей, как отсутствие увеличения долга в балансе, сохранение соотношения собственных и заемных средств. В связи с этим сохраняются возможности заказчика по привлечению дополнительных займов и использованию сохраненных денежных активов на реализацию других проектов или направлению сэкономленных на первоначальном этапе проекта денежных средств в оборот.

Статья с полным перечнем затрат и анализом каждого из трех вариантов доступна на странице обзора экономической целесообразности миграции в IaaS.

Рейтинг провайдеров IaaS по уровню цен 2024

Провайдером с самыми низкими ценами на облачную инфраструктуру IaaS признан Linx Cloud (тариф Virtual Servers), более чем на 10% обогнавший ближайшего преследователя. Инфраструктура Linx Cloud базируется в трех дата-центрах, бесплатный тестовый период составляет 30 дней.

На втором месте — MTS Web Services (тариф Virtual Infrastructure), у которого около 30 дата-центров, расположенных по всей стране. Тестовый период также составляет 30 дней.

Таблица 1. Топ-5 провайдеров IaaS по уровню цен 2024

Место Провайдер Тариф Стоимость сервера*
1 Linx Cloud Virtual Servers р.43 225
2 MTS Web Services Virtual Infrastructure р.48 564
3 VK Cloud Intel Ice Lake р.62 640
4 CorpSoft24 Гибкий р.69 640
5 Softline Softline vCloud PAYG р.71 800

* Конфигурация сервера: 8 vCPU + 32 Gb RAM + 5 000 Gb SATA + 2 000 Gb SSD

Источник: Market.CNews. Полная версия

Стоимость аренды облачного сервера у разных провайдеров IaaS, руб/мес.

Подробнее: Обзор экономической целесообразности миграции в IaaS 2024

43 225
48 564

62 640
69 640
71 800
71 856

72 489
72 747
77 600
96 933
103 268
147 224
227 088

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

На третьем месте — VK Cloud (тариф Intel Ice Lake), работающий на базе двух ЦОД, имеющих полный комплект сертификатов, подтверждающих уровень надежности Tier III. Демо-период для новых клиентов составляет 60 дней.

Соотношение цен на ресурсы

Помимо стоимости конкретного сервера аналитиками были собраны и цены на основные виды облачных ресурсов: vCPU, RAM, хранилище SSD.

Что касается vCPU, то наименьшие цены дают провайдеры Айтеко.Cloud, mClouds и CorpSoft24:

Стоимость аренды процессоров vCPU у разных провайдеров IaaS, руб/мес.

Подробнее: Обзор экономической целесообразности миграции в IaaS 2024

336
349
390
401,25
405
500

655,25
688
739,16
756

765
800
1150,5

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Цены на оперативную память от провайдера к провайдеру отличаются в 5 раз. Наиболее выгодные предложения у LanCloud, Linx Cloud, VK Cloud:

Стоимость памяти RAM у разных провайдеров IaaS, руб/мес.

Подробнее: Обзор экономической целесообразности миграции в IaaS 2024

150
181,2

200
201,6

238,27
240
270
337
369,79
400
450
615
780

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Разброс цен на аренду SSD в IaaS достигает четырехкратной разницы. Наиболее дешевые хранилища — у Linx Cloud, MTS Web Services, Selectel:

Стоимость хранилища SDD у разных провайдеров IaaS, руб/мес.

Подробнее: Обзор экономической целесообразности миграции в IaaS 2024

7,3

8,99
9,9
11,24

12
17
18
18
19
19,8
20
22,4
27

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Сравнить цены на различные конфигурации IaaS можно на ИТ-маркетплейсе Market.CNews, выбрав IaaS в разделе «Услуги».

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Бизнес

Обратную связь по рейтингу и обзору просим направлять по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ТЭО» в теме письма.

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