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LanCloud ЛанКлауд

LanCloud - ЛанКлауд
Обзор «LanCloud» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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19.01.2023 «Борисхоф» перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud

Компания «Борисхоф», российский автомобильный дилер премиальных автомобилей, перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. В связи со сложной геополитической ситуацией автодилер столкнулся с отключением российской компании от западных ИТ-сервисов M
04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных»

«Кард cек» завершила аудит системы защиты персональных данных ИСПДн облачной инфраструктуры Lancloud. «Кард cек» действует на основании лицензии ФСТЭК России №3099 на деятельность по ТЗ
03.09.2021 Сеть магазинов Offprice перенесла ERP-систему в облако Lancloud

Сеть магазинов Offprice разместила систему «1С:Управление предприятием» в облаке Lancloud. Сеть Offprice состоит из более 30 аутлетов, в которой представлены более 400 брендов одежды и обуви со скидкой. Компания достаточно динамично развивается, расширяется сеть присутствия
07.07.2020 Lancloud и Zextras запустили сервис корпоративной почты и совместной работы на базе Zimbra

Российский провайдер корпоративных облачных сервисов Lancloud и разработчик приложений для СПО Zextras, объявили о запуске новой услуги – корпорат
03.07.2020 Palfinger Rus перенесла кластер «1С Предприятие» в облако Lancloud

Palfinger Rus перенесла кластер «1С Предприятие» в облако Lancloud. «Палфингер Кран Рус» является эксклюзивным представителем на территории России и стран СНГ производителя кранов-манипуляторов Palfinger. Компания последние пять лет размещала «1С» в о
18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS

включается только как отдельная платная услуга. Ерин Сергей, директор по развитию облачных сервисов LanCloud В рамках данной статьи мы подробно и обстоятельно разберемся со всеми тонкостями SLA
30.07.2019 Онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в облаке LanCloud

change. «Изучив более 20 имеющихся на рынке предложений, как среди российских, так и среди иностранных провайдеров, по совокупности характеристик был выбран облачный сервис Cloud Exchange от компании LanCloud. Компания LanCloud предложила самую современную версию Exchange 2019, объём ящиков 100 ГБ на пользователя при практически той же самой цене, антивирусную защиту Kaspersky, а так
13.09.2018 Moscowtimes перенес корпоративную почту в облако LanCloud

зку на ИТ-поддержку. В результате было принято решение о смене облачного провайдера. Рассмотрев имеющиеся на рынке предложения, был выбран облачный сервис электронной почты Cloud Exchange от компании LanCloud, который оказался оптимален по стоимости и техническим характеристикам. Cloud Exchange – это готовый облачный SaaS сервис корпоративной электронной почты на базе Microsoft Exchange Ser
04.09.2018 LanCloud запустил облачный сервис аварийного восстановления серверов

ого восстановления ИТ-инфраструктуры с минимальной потерей данных. Cloud DRaaS – это облачный сервис быстрого аварийного восстановления работы виртуальных серверов в резервном центре обработки данных LanCloud в случае частичного или полного отказа основного ЦОД Заказчика. Сервис Cloud DRaaS обеспечивает постоянную асинхронную репликацию всех виртуальных серверов из основного ЦОД клиента в р
14.08.2018 «ДЛЛ Лизинг» выполнила требования российского законодательства с помощью облака LanCloud

установкой серверов на территории РФ, имело преимущества по затратам и обслуживанию. Из имеющихся на российском рынке предложений был выбран готовый облачный SааS-сервис Cloud SharePoint от компании LanCloud.» – омтетила Юлия Кулага, руководитель направления оптимизации и автоматизации процессов «ДЛЛ Лизинг». DLL — это глобальная партнерская финансовая компания с капиталом более 30 млрд ев
26.07.2018 LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц

рых суперкомпьютеров. Он включал в себя 104 серверных стойки, 7264 вычислительных узла и потреблял около 1 МВт электроэнергии. А теперь любой заказчик может получить такую производительность в облаке LanCloud за небольшую ежемесячную плату. Сравнение быстродействия виртуальных серверов на новой облачной платформе на базе Xeon Scalable с предыдущим поколением Xeon E5/E7 показывает прирост пр
13.06.2018 LanCloud запустила облачную АТС для Microsoft Teams

ь этот шлюз у себя в офисе или в арендованном ЦОД, а также обеспечивать его дальнейшее сопровождение. Альтернативным вариантом является использование готового облачного сервиса Cloud PBX-365 компании LanCloud. Cloud PBX-365 – это готовый облачный сервис, позволяющий подключать свои телефонные номера в Office 365 и использовать их в сервисах Microsoft Teams или Skype for Business Online. Под
31.05.2018 «Аско-Жизнь» внедрила Cloud Office от LanCloud

тношении персональных данных, что в особенности критично для бизнеса, связанного со страхованием жизни людей. Рассмотрев доступные на рынке предложения, «Аско-Жизнь» обратилась к облачному провайдеру LanCloud, который предложил рассмотреть сервис Cloud Office. Cloud Office – это готовый SaaS-сервис, который является российским аналогом Office 365, он также построен на технологиях Microsoft,
21.05.2018 LanCloud запустил облачный бэкап на базе технологии Veeam Cloud Connect

сте с остальными серверами, рискуя потерять всю информацию одновременно. В целях обеспечения клиентов надёжным сервисом резервного копирования, позволяющим хранить бэкапы за пределами офиса компании, LanCloud выпустил на рынок сервис Cloud Backup. Cloud Backup – это облачный сервис от компании LanCloud, который позволяет выполнять резервное копирование физических и виртуальных сервер
14.05.2018 Shiseido Rus перенесла почту в облако LanCloud

матривала несколько поставщиков облачных сервисов, в т.ч. и приобретение почтового сервиса напрямую от Microsoft. Но в результате был выбран облачный сервис Cloud Exchange от LanСloud. Во-первых, ЦОД LanCloud расположен в РФ, в соответствие с ФЗ-242 в отношении персональных данных, и, во-вторых, LanCloud единственный предложил уникальное решение с учетом требований бизнеса компании.

28.07.2017 LanCloud защитила сервис Cloud Exchange антивирусом Касперского

я. Мы достаточно долго вели переговоры с различными разработчиками антивирусных продуктов и в итоге остановили свой выбор на антивирусе Касперского, - сказал Сергей Ерин, директор по развитию бизнеса LanCloud. - После внедрения антивируса Касперского мы собрали статистику и провели анализ эффективности его работы по сравнению с двумя уже имеющимися антивирусными решениями. В результате выяс
19.07.2017 LanCloud перенесла облачную инфраструктуру в крупнейший в Восточной Европе ЦОД

ервисов и сохранность информации клиентов является для нас ключевым приоритетом. Облачная платформа LanCloud обеспечивает трёхкратное дублирование и резервирование всей информации заказчиков, ч
10.04.2017 Облачные сервисы LanCloud позволили «Эгмонт Россия» снизить затраты на ИТ в 8 раз

«ЛанКей» объявила об успешном завершении проекта миграции данных «Эгмонт Россия» из европейских серверов в облако LanCloud, после чего было выполнено переключение пользователей на работу с новыми сервисами. «Эгмонт Россия» - российская издательская компания, входит в топ-5 крупнейших издательств страны, за
07.02.2017 Торговая сеть inФормат перенесла электронную почту в облако LanCloud

Всероссийская торговая сеть inФормат («Фарм») объявила о переносе электронной почты в облачный сервис провайдера LanCloud. inФормат – один из крупнейших производителей и поставщиков канцелярской продукции в России и странах СНГ. Компания работает на рынке с 1991 г. и в насчитывает 26 региональных представ
30.08.2016 «Дальневосточный ипотечный центр» перевел 33 представительства в «облако» LanCloud

«Дальневосточный ипотечный центр» (ДВИЦ) перевел 33 представительства по всей России в «облако» LanCloud, благодаря чему смог снизить операционные расходы. Об этом CNews сообщили в российском провайдере облачных сервисов LanCloud. Как отмечается, облачные сервисы LanCloud за
22.08.2016 LanCloud запустил услугу «Облачная IP-АТС» для Office 365 с подключением российских телефонных номеров

к Office 365. Но, к сожалению, для российских заказчиков полноценная телефония не была доступна, т.к. не было возможности подключать российские номера в облако Microsoft напрямую, отмечают в компании LanCloud. Единственным доступным российским заказчикам вариантом было использование так называемого «Skype for Business Cloud Connector Edition» – это несколько серверов Skype for Business, кот
05.04.2016 LanCloud и Microsoft проведут совместную конференцию по облачным сервисам

12 апреля 2016 г. состоится совместная конференция корпорации Microsoft и российского облачного провайдера LanCloud по облачным сервисам, построенным на технологиях Microsoft, с учётом реалий российского бизнеса. Облачные сервисы LanCloud размещены в российских центрах обработки данных и пред
25.03.2016 «Акрос» перешел на облачные сервисы LanCloud

Компания «Акрос» завершила переход на облачный сервис Cloud Office от LanCloud. Об этом CNews сообщили в компании «ЛанКей». Cloud Office — это пакет облачных сервисов электронной почты на базе Microsoft Exchange, коммуникаций и IP-телефонии на базе Skype for Busi
23.03.2016 Microsoft и LanCloud проведут в Москве совместную конференцию по облачным сервисам

12 апреля 2016 г. состоится совместная конференция облачного провайдера LanCloud и корпорации Microsoft. На мероприятии будет рассказано про облачные сервисы, построенные на технологиях Microsoft, с учётом реалий российского бизнеса. В частности, Андрей Бибиков, ру

Публикаций - 58, упоминаний - 68

LanCloud и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 20
Softline - Софтлайн 3743 17
Selectel - Селектел 544 17
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 10
Ростелеком 10948 9
9594 9
Cloud4Y 311 9
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 21 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Крок - Croc 1964 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 7
Linx - Связь ВСД 163 7
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 7
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
МегаФон 10742 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
Ланит - Онланта - Onlanta 135 6
Broadcom - VMware 2610 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 5
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 4
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 4
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 4
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 4
Nubes - Нубес 75 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 4
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Veeam Software 345 3
Oracle Corporation 7074 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 3
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 3
Альфа-Банк 1979 3
Грейн холдинг УК - Grain Holding - Рязаньзернопродукт 6 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Pony Express - Фрейт линк 73 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЯКласс 69 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Level Group - Левел Груп 32 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Shiseido 5 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
Talos Fund I LP 6 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
АСКО ГК - АСКО-Жизнь СК 1 1
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 1
БорисХоф - BorisHof 10 1
Offprice - Оффпрайс - Kupanda - скидочный сервис 6 1
Галамарт - Гала-Центр ГК - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 16 1
Palfinger - Палфингер Кран Рус 1 1
Standard Chartered 10 1
Фарм - inФОРМАТ - schoolФОРМАТ - Каляка-Маляка 5 1
Аквион 2 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Фармстандарт АО 48 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 54
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 30
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 15
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 9
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 167 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 9
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 8
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 114 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 18
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 17
Microsoft Office 365 1042 15
LanCloud Cloud Exchange 16 14
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 11
Microsoft Azure 1526 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 8
LanCloud Cloud Office 16 7
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 6
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 6
LanCloud Cloud SharePoint 5 5
Apple iPhone 6 4861 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 5
Microsoft Exchange Online 113 4
Linx Cloud 92 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Microsoft Outlook 1506 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 4
LanCloud Cloud PBX 3 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Office 4170 3
Google Cloud Platform - GCP 383 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Veeam Cloud Connect 45 3
Qsoft - amoCRM 154 3
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 44 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 2
LanCloud Cloud DRaaS - Disaster Recovery as a Service 2 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
VK Cloud 1C 4 2
LanCloud Cloud Zimbra 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 2
Ерин Сергей 16 15
Малафеев Алексей 9 3
Исанин Антон 31 3
Хала Илья 49 2
Алексин Михаил 18 2
Новиков Юрий 10 2
Новиков Александр 36 2
Анисимов Константин 45 2
Арсентьев Илья 15 2
Носов Николай 13 2
Ефанова Мария 2 2
Наумов Сергей 42 2
Токарев Никита 7 2
Аврамов Роман 3 2
Березин Максим 144 2
Любимов Олег 57 2
Захаров Павел 60 2
Кириченко Игорь 58 2
Шевченко Владимир 153 2
Шарак Андрей 67 1
Обухов Александр 77 1
Козловский Андрей 12 1
Россинский Евгений 9 1
Вагин Алексей 6 1
Соколов Андрей 22 1
Краснов Андрей 3 1
Ансимов Константин 37 1
Фокин Николай 19 1
Триандафилиди Екатерина 5 1
Коновалов Олег 17 1
Горобец Олег 7 1
Бражников Юрий 7 1
Урывская Лидия 7 1
Аниканова Мария 15 1
Тюрина Мария 59 1
Коровко Вадим 17 1
Беляков Денис 7 1
Шурыгин Михаил 8 1
Зварковский Михаил 6 1
Лебедев Павел 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 2
Европа 24964 2
Европа Восточная 3138 2
Нидерланды 3746 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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