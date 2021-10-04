Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LanCloud
ЛанКлауд
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Публикаций - 36, упоминаний - 78
LanCloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Альфа-Банк 1128 3
|ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
|Shiseido 5 1
|Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
|Ерин Сергей 14 13
|Малафеев Алексей 9 3
|Носов Николай 12 2
|Новиков Юрий 6 2
|Аниканова Мария 3 1
|Параманов Александр 1 1
|Парамонов Александр 2 1
|Ефанова Мария 1 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Зайцев Николай 28 1
|Беляков Денис 5 1
|Тюрина Мария 39 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Коновалов Олег 11 1
|Триандафилиди Екатерина 5 1
|Соколов Андрей 15 1
|Россинский Евгений 6 1
|Козловский Андрей 10 1
|Обухов Александр 17 1
|Хала Илья 21 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Бойко Андрей 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru