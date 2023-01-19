LanCloud - ЛанКлауд

«Борисхоф» перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud Компания «Борисхоф», российский автомобильный дилер премиальных автомобилей, перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. В связи со сложной геополитической ситуацией автодилер столкнулся с отключением российской компании от западных ИТ-сервисов M

Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» «Кард cек» завершила аудит системы защиты персональных данных ИСПДн облачной инфраструктуры Lancloud. «Кард cек» действует на основании лицензии ФСТЭК России №3099 на деятельность по ТЗ

Сеть магазинов Offprice перенесла ERP-систему в облако Lancloud Сеть магазинов Offprice разместила систему «1С:Управление предприятием» в облаке Lancloud. Сеть Offprice состоит из более 30 аутлетов, в которой представлены более 400 брендов одежды и обуви со скидкой. Компания достаточно динамично развивается, расширяется сеть присутствия

Lancloud и Zextras запустили сервис корпоративной почты и совместной работы на базе Zimbra Российский провайдер корпоративных облачных сервисов Lancloud и разработчик приложений для СПО Zextras, объявили о запуске новой услуги – корпорат

Palfinger Rus перенесла кластер «1С Предприятие» в облако Lancloud Palfinger Rus перенесла кластер «1С Предприятие» в облако Lancloud. «Палфингер Кран Рус» является эксклюзивным представителем на территории России и стран СНГ производителя кранов-манипуляторов Palfinger. Компания последние пять лет размещала «1С» в о

Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS включается только как отдельная платная услуга. Ерин Сергей, директор по развитию облачных сервисов LanCloud В рамках данной статьи мы подробно и обстоятельно разберемся со всеми тонкостями SLA

Онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в облаке LanCloud change. «Изучив более 20 имеющихся на рынке предложений, как среди российских, так и среди иностранных провайдеров, по совокупности характеристик был выбран облачный сервис Cloud Exchange от компании LanCloud. Компания LanCloud предложила самую современную версию Exchange 2019, объём ящиков 100 ГБ на пользователя при практически той же самой цене, антивирусную защиту Kaspersky, а так

Moscowtimes перенес корпоративную почту в облако LanCloud зку на ИТ-поддержку. В результате было принято решение о смене облачного провайдера. Рассмотрев имеющиеся на рынке предложения, был выбран облачный сервис электронной почты Cloud Exchange от компании LanCloud, который оказался оптимален по стоимости и техническим характеристикам. Cloud Exchange – это готовый облачный SaaS сервис корпоративной электронной почты на базе Microsoft Exchange Ser

LanCloud запустил облачный сервис аварийного восстановления серверов ого восстановления ИТ-инфраструктуры с минимальной потерей данных. Cloud DRaaS – это облачный сервис быстрого аварийного восстановления работы виртуальных серверов в резервном центре обработки данных LanCloud в случае частичного или полного отказа основного ЦОД Заказчика. Сервис Cloud DRaaS обеспечивает постоянную асинхронную репликацию всех виртуальных серверов из основного ЦОД клиента в р

«ДЛЛ Лизинг» выполнила требования российского законодательства с помощью облака LanCloud установкой серверов на территории РФ, имело преимущества по затратам и обслуживанию. Из имеющихся на российском рынке предложений был выбран готовый облачный SааS-сервис Cloud SharePoint от компании LanCloud.» – омтетила Юлия Кулага, руководитель направления оптимизации и автоматизации процессов «ДЛЛ Лизинг». DLL — это глобальная партнерская финансовая компания с капиталом более 30 млрд ев

LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц рых суперкомпьютеров. Он включал в себя 104 серверных стойки, 7264 вычислительных узла и потреблял около 1 МВт электроэнергии. А теперь любой заказчик может получить такую производительность в облаке LanCloud за небольшую ежемесячную плату. Сравнение быстродействия виртуальных серверов на новой облачной платформе на базе Xeon Scalable с предыдущим поколением Xeon E5/E7 показывает прирост пр

LanCloud запустила облачную АТС для Microsoft Teams ь этот шлюз у себя в офисе или в арендованном ЦОД, а также обеспечивать его дальнейшее сопровождение. Альтернативным вариантом является использование готового облачного сервиса Cloud PBX-365 компании LanCloud. Cloud PBX-365 – это готовый облачный сервис, позволяющий подключать свои телефонные номера в Office 365 и использовать их в сервисах Microsoft Teams или Skype for Business Online. Под

«Аско-Жизнь» внедрила Cloud Office от LanCloud тношении персональных данных, что в особенности критично для бизнеса, связанного со страхованием жизни людей. Рассмотрев доступные на рынке предложения, «Аско-Жизнь» обратилась к облачному провайдеру LanCloud, который предложил рассмотреть сервис Cloud Office. Cloud Office – это готовый SaaS-сервис, который является российским аналогом Office 365, он также построен на технологиях Microsoft,

LanCloud запустил облачный бэкап на базе технологии Veeam Cloud Connect сте с остальными серверами, рискуя потерять всю информацию одновременно. В целях обеспечения клиентов надёжным сервисом резервного копирования, позволяющим хранить бэкапы за пределами офиса компании, LanCloud выпустил на рынок сервис Cloud Backup. Cloud Backup – это облачный сервис от компании LanCloud, который позволяет выполнять резервное копирование физических и виртуальных сервер

Shiseido Rus перенесла почту в облако LanCloud матривала несколько поставщиков облачных сервисов, в т.ч. и приобретение почтового сервиса напрямую от Microsoft. Но в результате был выбран облачный сервис Cloud Exchange от LanСloud. Во-первых, ЦОД LanCloud расположен в РФ, в соответствие с ФЗ-242 в отношении персональных данных, и, во-вторых, LanCloud единственный предложил уникальное решение с учетом требований бизнеса компании.

LanCloud защитила сервис Cloud Exchange антивирусом Касперского я. Мы достаточно долго вели переговоры с различными разработчиками антивирусных продуктов и в итоге остановили свой выбор на антивирусе Касперского, - сказал Сергей Ерин, директор по развитию бизнеса LanCloud. - После внедрения антивируса Касперского мы собрали статистику и провели анализ эффективности его работы по сравнению с двумя уже имеющимися антивирусными решениями. В результате выяс

LanCloud перенесла облачную инфраструктуру в крупнейший в Восточной Европе ЦОД ервисов и сохранность информации клиентов является для нас ключевым приоритетом. Облачная платформа LanCloud обеспечивает трёхкратное дублирование и резервирование всей информации заказчиков, ч

Облачные сервисы LanCloud позволили «Эгмонт Россия» снизить затраты на ИТ в 8 раз «ЛанКей» объявила об успешном завершении проекта миграции данных «Эгмонт Россия» из европейских серверов в облако LanCloud, после чего было выполнено переключение пользователей на работу с новыми сервисами. «Эгмонт Россия» - российская издательская компания, входит в топ-5 крупнейших издательств страны, за

Торговая сеть inФормат перенесла электронную почту в облако LanCloud Всероссийская торговая сеть inФормат («Фарм») объявила о переносе электронной почты в облачный сервис провайдера LanCloud. inФормат – один из крупнейших производителей и поставщиков канцелярской продукции в России и странах СНГ. Компания работает на рынке с 1991 г. и в насчитывает 26 региональных представ

«Дальневосточный ипотечный центр» перевел 33 представительства в «облако» LanCloud «Дальневосточный ипотечный центр» (ДВИЦ) перевел 33 представительства по всей России в «облако» LanCloud, благодаря чему смог снизить операционные расходы. Об этом CNews сообщили в российском провайдере облачных сервисов LanCloud. Как отмечается, облачные сервисы LanCloud за

LanCloud запустил услугу «Облачная IP-АТС» для Office 365 с подключением российских телефонных номеров к Office 365. Но, к сожалению, для российских заказчиков полноценная телефония не была доступна, т.к. не было возможности подключать российские номера в облако Microsoft напрямую, отмечают в компании LanCloud. Единственным доступным российским заказчикам вариантом было использование так называемого «Skype for Business Cloud Connector Edition» – это несколько серверов Skype for Business, кот

LanCloud и Microsoft проведут совместную конференцию по облачным сервисам 12 апреля 2016 г. состоится совместная конференция корпорации Microsoft и российского облачного провайдера LanCloud по облачным сервисам, построенным на технологиях Microsoft, с учётом реалий российского бизнеса. Облачные сервисы LanCloud размещены в российских центрах обработки данных и пред

«Акрос» перешел на облачные сервисы LanCloud Компания «Акрос» завершила переход на облачный сервис Cloud Office от LanCloud. Об этом CNews сообщили в компании «ЛанКей». Cloud Office — это пакет облачных сервисов электронной почты на базе Microsoft Exchange, коммуникаций и IP-телефонии на базе Skype for Busi