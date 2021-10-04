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LanCloud
ЛанКлауд


04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» 2
03.09.2021 Сеть магазинов Offprice перенесла ERP-систему в облако Lancloud 3
25.09.2020 Запущен ИТ-маркетплейс Market.CNews 2.0. с расширенной функциональностью 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
07.07.2020 Lancloud и Zextras запустили сервис корпоративной почты и совместной работы на базе Zimbra 2
03.07.2020 Palfinger Rus перенесла кластер «1С Предприятие» в облако Lancloud 2
30.06.2020 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров 1
18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS 1
30.07.2019 Онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в облаке LanCloud 2
22.07.2019 Подготовьте цифровой фундамент 1
13.09.2018 Moscowtimes перенес корпоративную почту в облако LanCloud 1
04.09.2018 LanCloud запустил облачный сервис аварийного восстановления серверов 6
14.08.2018 «ДЛЛ Лизинг» выполнила требования российского законодательства с помощью облака LanCloud 1
26.07.2018 LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц 2
18.06.2018 «Аквион» снизил затраты на документооборот SharePoint на 40% 2
13.06.2018 LanCloud запустила облачную АТС для Microsoft Teams 1
31.05.2018 «Аско-Жизнь» внедрила Cloud Office от LanCloud 3
21.05.2018 LanCloud запустил облачный бэкап на базе технологии Veeam Cloud Connect 1
14.05.2018 Shiseido Rus перенесла почту в облако LanCloud 1
28.07.2017 LanCloud защитила сервис Cloud Exchange антивирусом Касперского 2
19.07.2017 LanCloud перенесла облачную инфраструктуру в крупнейший в Восточной Европе ЦОД 3
10.04.2017 Облачные сервисы LanCloud позволили «Эгмонт Россия» снизить затраты на ИТ в 8 раз 4
03.04.2017 «Грейн Холдинг» перенесла электронную почту в Cloud Exchange 4
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 1
07.02.2017 Торговая сеть inФормат перенесла электронную почту в облако LanCloud 6
26.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
12.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
01.12.2016 Поставки SaaS/IaaS: рост двузначными темпами 2
20.09.2016 Тренды российских облаков: экономия не главное, уникальный сервис, рост финансовой ответственности провайдеров 3
09.09.2016 Российским «облакам» не хватает западных стандартов 1
30.08.2016 «Дальневосточный ипотечный центр» перевел 33 представительства в «облако» LanCloud 6
22.08.2016 LanCloud запустил услугу «Облачная IP-АТС» для Office 365 с подключением российских телефонных номеров 1
05.04.2016 LanCloud и Microsoft проведут совместную конференцию по облачным сервисам 2
25.03.2016 «Акрос» перешел на облачные сервисы LanCloud 4
23.03.2016 Microsoft и LanCloud проведут в Москве совместную конференцию по облачным сервисам 2

Публикаций - 36, упоминаний - 78

LanCloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 17
Крок 1223 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 4
3806 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 3
VMware 1832 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
Онланта 75 2
Selectel - Селектел 137 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
SAP SE 3230 2
VK - Mail.ru Group 2492 2
Google LLC 7210 2
Softline - Софтлайн 1482 2
LanKey - ЛанКей ИТ 23 2
Timeweb - ТаймВэб 13 1
Roistat 6 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
RetailCRM 21 1
iiko - айко 17 1
Zimbra 26 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
Тензор 44 1
SBCloud - СБКлауд 31 1
DataHouse - Датахаус - Ситителеком 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Mindbox 11 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
MikroTik 14 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
Red Hat 670 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
Yandex - Яндекс 4107 1
Huawei 2736 1
Альфа-Банк 1128 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Shiseido 5 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 220 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 169 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 14 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 147 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 51 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 22 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 30 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 141 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
OpenStack 347 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Microsoft Exchange 685 11
Microsoft Office 365 769 11
Microsoft Azure 1171 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 5
Microsoft SQL Server 799 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 833 4
LanCloud Cloud Exchange 10 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 795 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 4
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 3
VK - Mail.ru Cloud 1C 3 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Microsoft Teams 214 2
Microsoft Office 1959 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 511 2
LanCloud Cloud SharePoint 5 2
Veeam Cloud Connect 34 2
Microsoft SharePoint Server 103 2
Linux OS 4296 2
SAP Ariba 71 1
Caravan Aero 9 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
Huawei 3data Cloud 7 1
LanCloud Cloud DRaaS - Disaster Recovery as a Service 2 1
LanCloud Cloud PBX 3 1
Microsoft Exchange Server 211 1
LanCloud Cloud Office 11 1
Microsoft Azure Backup 8 1
Zextras Backup 2 1
Cisco Talos ClamAV 2 1
Microsoft SharePoint 2007 61 1
Zextras Team 2 1
Naumen ITSM365 9 1
CPU-Z 15 1
Softline Cloud 10 1
LanCloud Cloud Zimbra 2 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
Ерин Сергей 14 13
Малафеев Алексей 9 3
Носов Николай 12 2
Новиков Юрий 6 2
Аниканова Мария 3 1
Параманов Александр 1 1
Парамонов Александр 2 1
Ефанова Мария 1 1
Пашенцев Виталий 11 1
Зайцев Николай 28 1
Беляков Денис 5 1
Тюрина Мария 39 1
Кириченко Игорь 41 1
Коновалов Олег 11 1
Триандафилиди Екатерина 5 1
Соколов Андрей 15 1
Россинский Евгений 6 1
Козловский Андрей 10 1
Обухов Александр 17 1
Хала Илья 21 1
Соколов Дмитрий 45 1
Бойко Андрей 37 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Нидерланды 986 1
Россия - Тверская область 251 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Восточная Европа 1701 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Россия - Нижневартовск 112 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Федеральное законодательство 254 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 66 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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