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БорисХоф BorisHof
БорисХоф - один из старейших автомобильных холдингов в России (с 1992 г.). До 2021 года входили в международный холдинг Inchcape со штаб квартирой в Лондоне, работали с такими брендами как: BMW, Mini, Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover, Volvo, Genesis, Toyota и пр.
БорисХоф и организации, системы, технологии, персоны:
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 373 1
|ФОРС - Центр разработки 639 1
|LanCloud - ЛанКлауд 55 1
|Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
|Lenovo Motorola 3503 1
|Microsoft Corporation 24709 1
|Ефимов Павел 1 1
|Свистунов Алексей 3 1
|Бишенов Алим 2 1
|Холодов Александр 4 1
|Гераськин Тимофей 2 1
|Пятницкий Олег 1 1
|Арлазаров Владимир 232 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Павлов Евгений 17 1
|Малыхин Виталий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 4
|Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 816 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
|Ведомости 1034 1
|Известия ИД 636 1
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