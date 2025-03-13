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БорисХоф BorisHof

БорисХоф -  один из старейших автомобильных холдингов в России (с 1992 г.). До 2021 года входили в международный холдинг Inchcape со штаб квартирой в Лондоне,  работали с такими брендами как: BMW, Mini, Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover, Volvo, Genesis, Toyota и пр. 


13.03.2025 Ozon запускает продажу автомобилей с пробегом 1
21.08.2023 BMW отключила россиян от своего ПО 1
26.04.2023 ГК «Борисхоф» в четыре раза ускорила проведение сделок с ИИ-технологией Smart Engines 2
19.01.2023 «Борисхоф» перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud 1
30.04.2020 CARL совместно с Cloudpayments запустили полную оплату автомобиля с пониженной ставкой эквайринга 1
22.09.2005 RAZR V3 и BMW ушли "с молотка" за €130 тыс. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

БорисХоф и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 373 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Lenovo Motorola 3503 1
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