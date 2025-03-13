БорисХоф - один из старейших автомобильных холдингов в России (с 1992 г.). До 2021 года входили в международный холдинг Inchcape со штаб квартирой в Лондоне, работали с такими брендами как: BMW, Mini, Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover, Volvo, Genesis, Toyota и пр.