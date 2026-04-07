Холдинг «БорисХоф» защитил учетные записи сотрудников с помощью ID от «Контур.Эгиды»

ООО «БорисХоф», дилерская сеть с командой более 1300 сотрудников, внедрил ID от «Контур.Эгиды» для защиты учетных записей. Решение позволило выполнить внутренние требования по двухфакторной аутентификации и подобрать более выгодную по стоимости альтернативу прежнему сервису. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Часть сотрудников «БорисХоф» работает удаленно, часть — в гибридном формате. По внутренним ИБ-регламентам для удаленного доступа сотрудников и подключения внешних подрядчиков к корпоративным ресурсам необходимо использовать средства 2ФА.

Среди требований были надежные способы подтверждения второго фактора, наличие адаптеров для подключения к нужным ресурсам и более доступная стоимость по сравнению с конкурентами. В итоге «БорисХоф» выбрал ID от «Контур.Эгиды» и запустил тестирование на сотрудниках ИТ-отдела. Пилот занял две-три недели: в первую неделю команда настраивала техническую часть, затем проверяла работу решения в реальных сценариях.

Павел Ефимов, руководитель ИБ-отдела ООО «БорисХоф»: «Нам важно было убедиться, что мы реализуем вход через 2ФА на все необходимые ресурсы компании: веб-портал, почту, MS Exchange с возможностью входа через веб-интерфейс. Кроме этого, важно было, чтобы сервис взаимодействовал с Cisco AnyConnect. Еще один важный критерий — насколько быстро ИБ-отдел получает сообщения о входах в систему».

После успешного тестирования компания приступила к внедрению. Сотрудникам направили инструкцию по регистрации в ID, и они самостоятельно создавали аккаунты.

На этапе внедрения компания столкнулась с тем, что часть сотрудников не хотела устанавливать приложение для подтверждения второго фактора на личный телефон. В ИБ-отделе объясняли, что приложение не требует избыточных прав доступа и по принципу работы не отличается от привычных решений для аутентификации. Альтернативы в виде подтверждения через почту или Telegram Desktop в компании не рассматривали, поскольку такие сценарии снижают уровень защиты.

Евгений Плотников, менеджер продукта ID от «Контур.Эгиды»: «Кейс показывает, что для компаний сегодня важны сразу несколько факторов: безопасность удаленного доступа, удобство для пользователей, совместимость с корпоративной инфраструктурой и разумная стоимость владения решением. Для команды ID особенно ценно, что продукт помог «БорисХоф» выполнить внутренние ИБ-требования и выстроить устойчивый процесс двухфакторной аутентификации для ежедневной работы».

По итогам проекта все удаленные сотрудники «БорисХоф» зарегистрированы в ID, а 90% пользователей подтверждают вход через мобильное приложение «Контур.Коннект». Сервис работает стабильно, а возникающие вопросы решает внутренняя техническая поддержка «Контура».