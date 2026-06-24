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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Cisco Secure VPN и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Михаил 340 4
|Мельникова Анастасия 438 3
|Лукацкий Алексей 138 3
|Афанасьев Алексей 25 2
|Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 2
|Земков Сергей 159 2
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Ламанов Александр 2 1
|Зенкин Денис 263 1
|Барсукова Оксана 2 1
|Кадер Михаил 22 1
|Андреев Валерий 25 1
|Кристев Михаил 16 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Разумов Илья 13 1
|Шкатов Андрей 3 1
|Павлов Никита 143 1
|Савлюк Вячеслав 21 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
|Рябко Сергей 7 1
|Цибин Валерий 1 1
|Плотников Евгений 9 1
|Емелькин Николай 1 1
|Ефимов Павел 2 1
|Dragović Filip - Драгович Филип 1 1
|Зиганченко Константин 1 1
|Куманина Ирина 2 1
|Берлизов Владимир 2 1
|Бегишев Алексей 1 1
|Минаков Антон 1 1
|Nightingale Todd - Найтингейл Тодд 4 1
|Галушкин Олег 182 1
|Касперский Евгений 335 1
|Арсентьев Андрей 79 1
|Гусев Дмитрий 91 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Иванов Владимир 67 1
|Алмазов Владислав 3 1
|Жуков Максим 14 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 242 3
|BleepingComputer - Издание 452 3
|AppleInsider 399 2
|InformationWeek 241 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11534 1
|Mordor Intelligence 34 1
|Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
|HFS Research 49 1
|Strategy Analytics 285 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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