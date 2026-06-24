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Индексная книга (каталог) CNews*
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Cisco Secure VPN Cisco AnyConnect Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN Cisco Secure Services Client Cisco VPN Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN Russia VPN Network Module

СОБЫТИЯ

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24.06.2026 «Лаборатория Касперского»: идёт сложная вредоносная кампания, нацеленная на организации в Азии, Латинской Америке и Европе 1
04.05.2026 Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков 1
07.04.2026 Холдинг «БорисХоф» защитил учетные записи сотрудников с помощью ID от «Контур.Эгиды» 1
06.03.2025 VPN-клиентам Palo Alto Networks и SonicWall угрожают поддельные серверы 1
26.01.2024 Троян парализовал работу шведских компаний и даже целых городов 1
23.06.2023 В ПО Cisco нашли «брешь», позволяющую захватывать ПК под Windows 3
12.05.2023 Cisco бросила на произвол судьбы владельцев 20 тыс. роутеров, к которым уже подбираются хакеры 1
22.02.2023 Брешь высокой категории в открытом антивирусе сделала беззащитным сетевое ПО Cisco 1
15.02.2023 «ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве 1
26.10.2022 Хакеры оседлали бреши в ПО Cisco, которые никто не замечал 2 года 1
30.05.2022 Чем заменить зарубежный VPN 1
17.12.2021 Андрей Шкатов -

Каждое удаленное место работы сотрудника для ИТ-службы становится новым офисом компании

 2
08.04.2021 Новые решения Cisco формируют будущее трудовой сферы и обеспечивают безопасное возвращение в офис 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 1
28.12.2020 Найдена проблема в роутерах Cisco, позволяющая удаленно останавливать их работу 1
30.10.2020 Cisco упростила портфолио кибербезопасности 2
25.08.2020 STEP LOGIC и Cisco помогут компаниям организовать безопасный сервис удаленного доступа 2
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 1
15.06.2020 «Корус консалтинг» перевел «Вертекс» на защищенную удаленную работу 2
30.04.2020 Positive Technologies: 80% сотрудников российских компаний используют домашние ПК для удаленной работы 1
03.07.2019 Решения Cisco стали основой сетевой ИТ-инфраструктуры онлайн-платформы Lamoda 1
19.11.2014 OpenStack: как получить надежное облачное решение 1
21.07.2011 Lenovo показала три планшета 1
11.07.2011 «Таском» модернизировал сеть с помощью решений Cisco 1
06.04.2011 Россияне взломали iPhone и iPad, чтобы защитить их от «прослушки» 3
02.08.2010 ИВК «научила» iPhone работать с СЭД «ИВК Бюрократ» 1
30.06.2010 Cisco разработала бизнес-планшет на Android OS 1
23.06.2009 В Москве состоялся первый форум Cisco Expo Learning Club 1
20.05.2009 «Лаборатория Касперского» + «С-Терра СиЭсПи»: совместное решение для маршрутизаторов Cisco ISR 1
27.04.2009 Cisco представила новые продукты и услуги в области ИБ 1
29.05.2008 Cisco представила новую мобильную платформу 2
29.04.2008 Антивирусное ПО «ЛК» интегрировано в шлюзы CSP VPN Gate 1
08.04.2008 Cisco развивает технологию самозащищающейся сети 1
07.03.2008 Apple представила iPhone 2.0 1
07.03.2008 Apple выложила SDK, анонсировала ПО iPhone 2.0 1
26.02.2008 Крупнейшая морская транспортная компания оптимизирует ИТ-инфраструктуру 1
23.01.2008 Новые устройства ИБ Cisco поднимают производительность межсетевых экранов 1
16.07.2007 «Уфаойл-ОПТАН» развернул коммуникационную сеть с помощью решений Cisco 1
15.06.2007 Lwcom заключил партнерский договор с ЗАО «С-Терра СиЭсПи» 1

Публикаций - 53, упоминаний - 71

Cisco Secure VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5349 39
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1678 8
Microsoft Corporation 25684 7
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 126 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5575 5
Google LLC 12589 5
Apple Inc 13049 4
SonicWall 59 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 2
Ростелеком 10850 2
Yandex - Яндекс 9076 2
IBM - International Business Machines Corp 9672 2
HP Inc. 5868 2
Check Point Software Technologies 823 2
Citrix Systems 863 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 486 2
Sophos - SophosLabs 433 2
Trend Micro 648 2
OpenText - Micro Focus - Novell 879 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1080 2
Palo Alto Networks 205 2
Cisco Systems - Talos 50 2
Cisco Systems - Meraki 29 2
Merlion Бюрократ 46 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 1
Viptela 6 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 433 1
Agilent Technologies 132 1
Mirantis - Мирантис 36 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
WatchGuard Technologies 76 1
БИТ НПП - Безопасные информационные технологии НПП 7 1
CyberGhost VPN 7 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 79 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Белсвязь 7 1
Spore 33 1
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1696 2
РЖД - Российские железные дороги 2081 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2386 2
Вертекс 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Inchcape Shipping Services - Инчкейп Холдинг 9 1
Резонанс НПП 405 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
БорисХоф - BorisHof 9 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 1
GFG - Lamoda - Купишуз 215 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 71 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3606 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5588 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1510 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4145 34
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10100 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34278 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13044 19
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6807 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33108 15
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 335 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7476 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14113 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12694 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27097 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64045 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27998 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60915 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17815 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5065 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7878 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24111 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2451 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4518 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13383 7
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 765 7
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2934 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12705 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2724 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10693 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25112 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13610 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12053 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26099 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9789 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17934 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8102 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26490 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3775 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1076 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9910 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5808 5
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 942 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5617 13
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 9
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 7
Cisco Secure ACS - Cisco Secure Access Control - Cisco SASE - Cisco Secure Access Service Edge - Cisco Secure Managed Remote Access - Cisco Duo Secure Access 15 5
InfoTeCS - ViPNet NME-RVPN 8 5
Google Android 15134 5
Ростех - S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз 25 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7564 4
Apple iOS 8529 4
Microsoft Windows 16777 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1831 4
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 255 4
OpenVPN 82 4
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 4
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 3
Cisco Umbrella 12 3
Cisco Secure Network Analytics - Stealthwatch 8 3
Cisco Secure Endpoint - Cisco AMP for Endpoints 4 3
Linux OS 11410 3
Apple - App Store 3079 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1645 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 3
Cisco SecureX 10 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 3
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 3
Cisco Security 15 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
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Apple iPad 3985 2
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Apple iPhone 6 4861 2
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Apple iPod 1552 2
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 36 2
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Зайцев Михаил 340 4
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Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 2
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Хайретдинов Рустэм 95 1
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Зенкин Денис 263 1
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Лепихин Владимир 2 1
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
Рябко Сергей 7 1
Цибин Валерий 1 1
Плотников Евгений 9 1
Емелькин Николай 1 1
Ефимов Павел 2 1
Dragović Filip - Драгович Филип 1 1
Зиганченко Константин 1 1
Куманина Ирина 2 1
Берлизов Владимир 2 1
Бегишев Алексей 1 1
Минаков Антон 1 1
Nightingale Todd - Найтингейл Тодд 4 1
Галушкин Олег 182 1
Касперский Евгений 335 1
Арсентьев Андрей 79 1
Гусев Дмитрий 91 1
Ляпунов Игорь 132 1
Иванов Владимир 67 1
Алмазов Владислав 3 1
Жуков Максим 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 164349 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54412 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 3
Казахстан - Республика 5993 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13753 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1406 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 2
Украина 7903 2
Узбекистан - Республика 1978 2
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Норвегия - Осло 119 1
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Швеция - Мальмё 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18934 1
Европа 24896 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1420 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47240 1
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Беларусь - Белоруссия 6244 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3690 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 1
Сингапур - Республика 1940 1
Индия - Bharat 5834 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 1
Канада 5056 1
Германия - Федеративная Республика 13143 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 458 1
Франция - Французская Республика 8135 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1776 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Германия - Бавария - Мюнхен 483 1
Нидерланды 3720 1
Эстония - Эстонская Республика 763 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1294 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1652 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7308 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57070 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15826 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33316 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1357 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1142 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26976 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3008 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52928 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3005 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2833 2
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3424 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3667 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2449 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1164 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 711 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 259 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 981 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1112 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1510 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2087 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 315 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1060 1
Английский язык 6991 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7466 1
Ergonomics - Эргономика 1737 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8749 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 960 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2785 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3307 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 242 3
BleepingComputer - Издание 452 3
AppleInsider 399 2
InformationWeek 241 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11534 1
Mordor Intelligence 34 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - Гартнер 3647 1
HFS Research 49 1
Strategy Analytics 285 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Cisco Expo 23 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
LinuxWorld 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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