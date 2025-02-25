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Плотников Евгений



25.02.2025 Ученые ТПУ разработали композитный материал для создания «умных» имплантатов 1
14.04.2022 «Контур» запустил «Контур.ID» для единого входа в корпоративные сервисы 1
05.09.2013 Губернатор Ленобласти потребовал установить видеокамеры во всех школах региона 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Плотников Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Росохрана Телеком 2 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1062 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4055 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 598 1
Видеокамера - Camcorder 2267 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6738 1
СКБ Контур - Контур.ID 8 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Microsoft Azure 1411 1
Дрозденко Александр 14 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2439 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 172 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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