Плотников Евгений
Плотников Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 1
|СКБ Контур - Контур.ID 8 1
|Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
|Microsoft Azure 1411 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2439 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 1
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