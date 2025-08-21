Разделы

ТПУ НОЦ им. Вейнберга Инженерной школы ядерных технологий Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 Нейросети помогут оптимизировать создание скаффолдов для биомедицины 2
30.07.2025 Физики ТПУ разработали квантовую модель для описания процессов в атомном ядре до его разрыва 1
25.02.2025 Ученые ТПУ разработали композитный материал для создания «умных» имплантатов 1
19.09.2024 Ученые ТПУ создали мембраны для химической промышленности и биомедицины из отходов 3D-печати ПЭКК-пластика 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ТПУ и организации, системы, технологии, персоны:

Композит 96 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1440 2
РНФ - Российский научный фонд 125 1
Implant - Имплант 171 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14277 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11040 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 369 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5718 1
Умные платформы 1805 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 367 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8208 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 674 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3444 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 262 1
Polymer - JavaScript библиотека 21 1
Плотников Евгений 3 1
Шеремет Евгения 3 1
Горенинский Семен 1 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 939 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17771 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6157 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2133 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1306 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4232 1
Химическая промышленность - Chemical industry 286 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 243 1
Национальный проект - Наука и университеты 46 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 126 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2221 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4639 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9339 1
ACS Applied Materials & Interfaces 11 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 192 2
King's College London - Королевский колледж Лондона 34 1
РАН ИБХ - Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 2 1
РАН - Российская академия наук 1965 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 212 1
Sichuan University - Сычуаньский университет - Университет китайской провинции Сычуань 5 1
