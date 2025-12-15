Разделы

Дрозденко Александр


СОБЫТИЯ


15.12.2025 Петербург несколько дней испытывал проблемы с интернетом. На Новый год проблемы повторятся 1
27.06.2025 Wildberries построит еще один логистический комплекс в Ленинградской области 1
14.02.2025 Жители Ленинградской области получат возможность подключения к дистанционному мониторингу здоровья с помощью умного стетоскопа 1
28.11.2024 Жители Ленинградской области смогут бесплатно получить ИТ-профессию в «Школе 21» от Сбербанка 1
18.09.2024 Губернатору Ленинградской области представили российский смартфон «Р-Фон» 1
07.06.2024 Правительство Ленинградской области и VK расширили партнерство 1
05.06.2024 Правительство Ленинградской области и Emperium подписали соглашение о сотрудничестве 2
05.06.2024 «Аквариус» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области 1
05.10.2022 «билайн» инвестирует в цифровую экономику Ленинградской области 1
05.08.2022 Сбербанк и Ленобласть продолжат сотрудничество по внедрению новейших технологий 2
28.10.2020 МТС построила первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных 1
29.07.2020 Tele2 и правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
09.08.2018 ИТ-директором Ленинградской области стала женщина 1
17.06.2016 «Мегафон» и Правительство Ленинградской области подписали соглашение о развитии телекоммуникаций 1
16.02.2015 В Ленинградской области запущена региональная государственная информационная система агропромышленного комплекса 1
05.09.2013 Губернатор Ленобласти потребовал установить видеокамеры во всех школах региона 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Дрозденко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
Ruteq - Рутек 36 1
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 1
Росохрана Телеком 2 1
Ростелеком 10316 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3119 1
МегаФон 9918 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 140 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 1
Кировский завод 37 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1012 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 53 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 6
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 100 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2471 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Видеокамера - Camcorder 2328 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 293 1
Социальная карта - Social card 252 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 392 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 87 1
РГИС - Региональная геоинформационная система 18 1
Электросуда - Электрические корабли - Electric vessels - Electric ships 5 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 305 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2088 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1181 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9335 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 222 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 63 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 91 1
Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 48 1
CloudМТS 25 1
МТС ЦОД 36 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
C/C++ - Язык программирования 841 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 48 1
Корчагин Павел 17 1
Карпицкий Олег 80 1
Шорников Андрей 9 1
Яхнюк Сергей 1 1
Плотников Евгений 3 1
Эмдин Сергей 69 1
Кузнецова Виктория 2 1
Корня Алексей 80 1
Голодец Ольга 23 1
Исмаилов Рашид 61 1
Калинин Алексей 74 1
Кириенко Владимир 143 1
Греф Герман 466 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2659 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 5
Россия - РФ - Российская федерация 157045 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 132 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Бокситогорск 11 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1313 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Россия - СФО - Новосибирск 4658 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1709 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2201 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1411 1
Земля - планета Солнечной системы 10660 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1595 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1817 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 172 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1262 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

