ПЭР - Первый Электронный Рецепт

"Первый Электронный Рецепт" - участник российского рынка цифровизации здравоохранения, в части внедрения системы обращения электронных рецептов.

Сервис «Первый электронный рецепт» создан в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение-2025», согласно которому к концу 2023-го года электронные рецепты должны будут применяться во всех субъектах РФ. Новый формат оформления рецептов удобен в первую очередь для льготных категорий граждан, которые регулярно получают лекарства бесплатно или с 50% скидкой. Также в России огромное число тяжелобольных людей, которые ежедневно нуждаются в рецептурных препаратах. Система выгодна тем, что пациенты быстро, без задержек и поисков получают то, что им необходимо. Система имеет множество преимуществ: экономится время, потому что не надо искать аптеку, многократно повышается скорость выписки рецепта для врача; фармацевтам проще проводить экспертизу рецепта, исключается подделка или повторный отпуск по одному и тому же рецепту. Региональные Министерства здравоохранения начинают получать реальные данные по лекарственным препаратам, которыми врачи лечат те или иные нозологии, а врачи начинают получать обратную связь на свои назначения – купил пациент лекарство или нет и когда начался процесс медикоментозного лечения.