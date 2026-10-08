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ПЭР Первый Электронный Рецепт
"Первый Электронный Рецепт" - участник российского рынка цифровизации здравоохранения, в части внедрения системы обращения электронных рецептов.
Сервис «Первый электронный рецепт» создан в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение-2025», согласно которому к концу 2023-го года электронные рецепты должны будут применяться во всех субъектах РФ. Новый формат оформления рецептов удобен в первую очередь для льготных категорий граждан, которые регулярно получают лекарства бесплатно или с 50% скидкой. Также в России огромное число тяжелобольных людей, которые ежедневно нуждаются в рецептурных препаратах. Система выгодна тем, что пациенты быстро, без задержек и поисков получают то, что им необходимо. Система имеет множество преимуществ: экономится время, потому что не надо искать аптеку, многократно повышается скорость выписки рецепта для врача; фармацевтам проще проводить экспертизу рецепта, исключается подделка или повторный отпуск по одному и тому же рецепту. Региональные Министерства здравоохранения начинают получать реальные данные по лекарственным препаратам, которыми врачи лечат те или иные нозологии, а врачи начинают получать обратную связь на свои назначения – купил пациент лекарство или нет и когда начался процесс медикоментозного лечения.
СОБЫТИЯ
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ПЭР и организации, системы, технологии, персоны:
|Хромов Кирилл 3 2
|Голодец Ольга 23 2
|Соколов Павел 15 1
|Сафрыгин Егор 38 1
|Бурмистров Дмитрий 1 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Ефёров Алексей 45 1
|Волков Виктор 8 1
|Нуралиев Борис 299 1
|Тыров Илья 29 1
|Фишер Андрей 75 1
|Анкудинов Николай 19 1
|Раменский Демьян 18 1
|Томенко Виктор 11 1
|Дрозденко Александр 20 1
|Рыжий Алексей 6 1
|Мартынов Алексей 10 1
|Суслов Константин 23 1
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