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ПЭР Первый Электронный Рецепт

ПЭР - Первый Электронный Рецепт

"Первый Электронный Рецепт" - участник российского рынка цифровизации здравоохранения, в части внедрения системы обращения электронных рецептов.

Сервис «Первый электронный рецепт» создан в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение-2025», согласно которому к концу 2023-го года электронные рецепты должны будут применяться во всех субъектах РФ. Новый формат оформления рецептов удобен в первую очередь для льготных категорий граждан, которые регулярно получают лекарства бесплатно или с 50% скидкой. Также в России огромное число тяжелобольных людей, которые ежедневно нуждаются в рецептурных препаратах. Система выгодна тем, что пациенты быстро, без задержек и поисков получают то, что им необходимо. Система имеет множество преимуществ: экономится время, потому что не надо искать аптеку, многократно повышается скорость выписки рецепта для врача; фармацевтам проще проводить экспертизу рецепта, исключается подделка или повторный отпуск по одному и тому же рецепту. Региональные Министерства здравоохранения начинают получать реальные данные по лекарственным препаратам, которыми врачи лечат те или иные нозологии, а врачи начинают получать обратную связь на свои назначения – купил пациент лекарство или нет и когда начался процесс медикоментозного лечения.

СОБЫТИЯ

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08.10.2026 Минцифры: объявлены победители премии «Цифровые решения» 1
10.01.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
14.10.2022 «Сбер» и Алтайский край будут совместно развивать цифровые технологии в регионе 1
05.08.2022 Сбербанк и Ленобласть продолжат сотрудничество по внедрению новейших технологий 1
22.06.2022 «Первый электронный рецепт» и компания «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации системы здравоохранения 1
20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 1
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

ПЭР и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 86 2
Multifactor - Мультифактор 141 1
Uktech Lab - Юкитех Лаб 4 1
Ростелеком 11052 1
Broadcom - VMware 2624 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16152 1
9710 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 130 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1843 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
БАРС Груп 582 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5073 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 193 1
Biocad - Биокад 103 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 257 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9070 3
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1383 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 163 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 643 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 1
36,6 - аптечная сеть 97 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13903 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6700 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2145 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 230 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 101 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23897 4
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7612 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26414 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13144 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1399 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7851 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 508 1
ЕМИАС Электронный рецепт 91 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 3
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
Positive Technologies - PT Dephaze 19 1
Сбер - Cloud.ru - ГигаАгент 5 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 387 1
1С:Медицина 56 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 23 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 105 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 484 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 64 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 31 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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