«Первый электронный рецепт» и компания «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации системы здравоохранения

На ПМЭФ-2022 директор компании «1С» Борис Нуралиев и Управляющий директор ООО «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий по проекту внедрения электронного рецепта в систему «1С:Медицина». В рамках соглашения планируется осуществлять взаимодействие по вопросам создания и развития единого информационного контура в области медицинских услуг и сервисов. Об этом CNews сообщил представители «1С».

Новый проект предусматривает бесшовную интеграцию сервиса электронного рецепта в систему управления ресурсами медицинских организаций «1С:Медицина», которая охватывает все аспекты деятельности лечебного учреждения, обеспечивая полноценный статистический анализ и эффективность управления медицинскими учреждениями по всей стране.

Электронный рецепт – это цифровой аналог обычного бумажного рецепта и имеет равную с ним юридическую силу. Врач выписывает рецепт в форме электронного документа, используя свою цифровую подпись. Пациент скачивает бесплатное мобильное приложение «Мой рецепт», видит назначения и выбирает ближайшую аптеку, где есть нужное лекарство. Для покупки препарата достаточно показать фармацевту QR-код на экране телефона.

Борис Нуралиев, директор компании «1С»: «Мы стараемся разрабатывать решения, которые направлены на повышение эффективности работы различных организаций. И мы рады, что созданный нами комплекс систем линейки “1С:Медицина” пополнится важным и полезным ресурсом – системой электронного рецепта. В 2023 г., когда все медучреждения страны начнут выдавать рецепты в электронной форме, эта система станет обязательной. Наше совместное информационное пространство открывает новые возможности в сфере здравоохранения, делая процесс работы максимально простым и удобным для всех сторон: врачей, фармацевтов и пациентов».

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Кирилл Хромов, Управляющий директор ООО «Первый электронный рецепт»: «Сегодня подписано очень важное соглашение с компанией “1С”, крупнейшим в России разработчиком цифровых решений для различных отраслей. Главная цель нашего соглашения – создание единого цифрового контура для медицинских учреждений и аптечных сетей по всей стране. Централизация управления необходимыми ресурсами в едином облаке системы “1С” теперь пополнится сервисом электронного рецепта, который поможет повысить эффективность медицинских учреждений, в частности работы врачей – им будет гораздо удобнее выписывать рецепты в несколько кликов, а для аптек это станет наиболее удобной технической возможностью доставки рецептурных препаратов».