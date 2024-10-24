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1С:Медицина

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.10.2024 «Ред Софт» и Ресурсный центр «1С-Медицина-Регион» подписали соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве между ресурсным центром «1С-Медицина-Регион» и компанией «Ред Софт» – отечественным разработчиком ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Совместная деятельность партнеров будет направлена на цифро
20.12.2023 «РБС:консалтинг» завершил проект по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медорганизациях Ленобласти

компании «РБС:Консалтинг» объявляют о завершении проекта по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медицинских организация Ленинградской области. РБС:Консалтинг» обе
30.05.2023 «Первый бит» оптимизировал производительность системы «1С:Медицина» для Сеченовского университета

и сократила общее использование оперативной памяти на 40% (100 ГБ). Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит» Большая часть сотрудников Сеченовского университета работают с системой «1С:Медицина.Больница», которая является первичной точкой ввода информации как для врачей, так и для сотрудников регистратур, приемных отделений и колл-центра. В этой же системе, помимо регистра
14.07.2020 Региональная МИС «1С-Медицина-Регион» признана лучшим цифровым решением для автоматизации здравоохранения в России

ут разработаны механизмы государственной поддержки тиражирования этих решений в регионы. «1С-Медицина-Регион» разработана Ресурсным центром «1С-Медицина-Регион» на базе линейки программных продуктов «1С:Медицина». Решение предназначено для создания государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъекта (ГИС СЗ субъекта), интегрированных с Единой государственной информационно
15.01.2020 «1С:Первый Бит» внедрила «1С:Медицина. Больница» в Клиническом центре Сеченовского университета

«1С:Первый Бит» завершила внедрение системы «1С:Медицина. Больница» в Клиническом центре Сеченовского Университета. Новая система охватила
27.12.2019 МИС Тюменской области на базе «1С:Медицина» получила аттестат ФСТЭК о соответствии требованиям закона о ПД

едицина-Регион» сообщил о том, что Государственная информационная система управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области (ИС УРМО ТО), созданная на базе программных продуктов линейки «1С:Медицина» и защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8.3z», прошла процедуру аттестации ФСТЭК и признана соответствующей требованиям нормативной документации по информационной безо
13.12.2019 Fresenius NephroCare внедрит систему маркировки лекарств с «1С:Медицина. Больничная аптека»

я 2020 года, когда фиксирование выхода препарата из оборота будет обязательным. «Наши центры заранее проводят все подготовительные работы по внедрению маркировки, нами был выбран программный продукт "1С:Медицина. Больничная аптека" для тестового взаимодействия с ГИС МДЛП. В октябре мы успешно провели тестирование регистратора выбытия, работающего в сетевом режиме, под управлением "1С:Мед
17.05.2019 Клиника «Инмед» внедрила технологии распознавания Smart IDReader в информационную систему на базе «1С:Медицина. Больница»

азработанную компанией Smart Engines, в систему автоматизации деятельности медицинских организаций «1С:Медицина. Больница». В проекте для ускорения процедуры регистрации пациентов используется

18.06.2018 «Первый БИТ» автоматизировал рабочие места в клиниках Vivo Medical Group при помощи «1С:Медицина. Больница»

томатизировал 300 рабочих мест в клиниках грузинского холдинга Vivo Medical Group, внедрив систему «1С:Медицина. Больница». Программа позволила больницам Vivo Medical Group наладить процессы пе
07.05.2018 ERP-системы «1С:Медицина» внедрены в крупнейших больницах Тюменской области

директор Центра Информационных Технологий Тюменской области (ЦИТ ТО) Артур Усманов представил промежуточные итоги информатизации системы здравоохранения Тюменской области с использованием продуктов «1С:Медицина». В настоящее время ERP-системы «1С:Медицина» внедрены во всех отделениях стационаров крупнейших областных клинических больниц №1 и N2. В них интегрирована функциональность м
12.04.2018 Postgres Professional выполнил аудит СУБД Postgres Pro для МИС Тюменской области

Postgres Professional по заказу «1С-Медицина-Регион» провела аудит и настройку СУБД PostgreSQL, на базе которой функционирует ERP-система «1С:Медицина.Регион», обеспечивающая автоматизацию деятельности лечебно-профилактических учреждений Тюменской области. В начале 2018 г. компания «1С-Медицина-Регион» при поддержке Postgres Profe

Публикаций - 54, упоминаний - 63

1С:Медицина и организации, системы, технологии, персоны:

9534 42
Ростелеком 10892 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 967 7
1С-Рарус 973 7
Microsoft Corporation 25723 6
N3 Group - Netrika - Нетрика 175 6
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 252 4
Доктор рядом - Doc+ 55 4
Cisco Systems 5356 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 4
Promobot - Промобот 168 3
Тюмень-Софт - 1С-Медицина-Регион - 1С-МР 5 3
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 3
Medods - Медодс 6 3
Samsung Electronics 11018 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 3
Linx - Связь ВСД 163 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 2
InterSystems - ИнтерСистемз 136 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 58 2
Agfa Gevaert 68 2
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 71 2
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 2
Softline - Софтлайн 3700 2
Ред Софт - Red Soft 1216 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3009 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
1С-Битрикс - Bitrix 670 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 2
Сател 185 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 71 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 16 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 117 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 627 1
Райтскан ГК - RightScan Group - Скантех 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 223 4
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 3
Stada 27 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 3
Максима Лигал - Maxima Legal 9 3
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 3
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 35 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
Dubai Mall - Дубай Молл 51 3
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 3
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 95 1
Vivo Medical Group 1 1
Bayer AG - Байер 85 1
Chiesi Group 3 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
Вера - Благотворительный фонд помощи хосписам 2 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
Мегафарм - Мега фарм 3 1
Альфа-Центр Здоровья 6 1
ДенталПРО - DentalPRO 5 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 6 1
Евромед 4 1
Альба-Мед - Albamed 1 1
Arlift - Арлифт 18 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2087 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
МКБ - Московский кредитный банк 651 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1499 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 6
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5602 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 223 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3059 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3423 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1590 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13691 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3667 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2057 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 2
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 204 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4936 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 174 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64541 40
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1835 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35917 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25953 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13881 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27256 13
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12764 11
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33278 9
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12116 6
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12143 6
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3747 5
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 5
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34575 5
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3348 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16034 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6402 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 621 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2539 12
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 99 7
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1006 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 474 5
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 28 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6215 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 452 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 693 5
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 45 3
Promobot Scanner 7 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1564 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 264 3
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 138 2
VK - Mail.ru Дети 10 2
VK - Mail.ru Здоровье 24 2
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 2
Здравоохранение электронное - программа 36 2
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 2
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
InterSystems HealthShare 27 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 256 2
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1739 2
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 67 2
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 35 2
1С:Розница Аптека 2 2
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1029 2
Microsoft Office 4144 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 338 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК 59 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 752 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 544 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1393 2
Гайдуков Алексей 23 9
Раменский Демьян 18 4
Селиванов Дмитрий 52 4
Миронович Филипп 11 4
Фишер Андрей 75 4
Симаков Олег 113 4
Захаров Павел 60 4
Швецов Денис 14 3
Захаров Алексей 47 3
Смирнова Екатерина 9 3
Балабанов Анатолий 12 3
Али Максим 11 3
Глушков Иван 9 3
Андрейчук Юрий 7 3
Петухов Максим 14 3
Шишканов Дмитрий 4 3
Меркулов Борис 7 3
Орлов Геннадий 16 3
Кивокурцев Олег 100 3
Бойко Елена 152 3
Соловьев Владимир 108 3
Харитонов Антон 12 2
Васильев Сергей 69 2
Погонин Алексей 5 2
Поликарпов Александр 7 2
Петренко Николай 6 2
Макаров Владимир 78 2
Реброва Екатерина 2 2
Петрова Лариса 2 2
Паперный Евгений 11 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Сафронов Роман 36 2
Кадников Вячеслав 20 2
Шибанова Анна 2 2
Рустамов Рустам 545 2
Тыров Илья 29 2
Харитонов Александр 69 1
Анисимов Михаил 15 1
Терехов Александр 16 1
Усманов Артур 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 165135 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47388 19
Россия - УФО - Тюменская область 1354 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54561 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2516 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19436 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8514 3
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