Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С:Медицина
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.10.2024
|
«Ред Софт» и Ресурсный центр «1С-Медицина-Регион» подписали соглашение о сотрудничестве
Подписано соглашение о сотрудничестве между ресурсным центром «1С-Медицина-Регион» и компанией «Ред Софт» – отечественным разработчиком ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Совместная деятельность партнеров будет направлена на цифро
|20.12.2023
|
«РБС:консалтинг» завершил проект по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медорганизациях Ленобласти
компании «РБС:Консалтинг» объявляют о завершении проекта по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медицинских организация Ленинградской области. РБС:Консалтинг» обе
|30.05.2023
|
«Первый бит» оптимизировал производительность системы «1С:Медицина» для Сеченовского университета
и сократила общее использование оперативной памяти на 40% (100 ГБ). Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит» Большая часть сотрудников Сеченовского университета работают с системой «1С:Медицина.Больница», которая является первичной точкой ввода информации как для врачей, так и для сотрудников регистратур, приемных отделений и колл-центра. В этой же системе, помимо регистра
|14.07.2020
|
Региональная МИС «1С-Медицина-Регион» признана лучшим цифровым решением для автоматизации здравоохранения в России
ут разработаны механизмы государственной поддержки тиражирования этих решений в регионы. «1С-Медицина-Регион» разработана Ресурсным центром «1С-Медицина-Регион» на базе линейки программных продуктов «1С:Медицина». Решение предназначено для создания государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъекта (ГИС СЗ субъекта), интегрированных с Единой государственной информационно
|15.01.2020
|
«1С:Первый Бит» внедрила «1С:Медицина. Больница» в Клиническом центре Сеченовского университета
«1С:Первый Бит» завершила внедрение системы «1С:Медицина. Больница» в Клиническом центре Сеченовского Университета. Новая система охватила
|27.12.2019
|
МИС Тюменской области на базе «1С:Медицина» получила аттестат ФСТЭК о соответствии требованиям закона о ПД
едицина-Регион» сообщил о том, что Государственная информационная система управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области (ИС УРМО ТО), созданная на базе программных продуктов линейки «1С:Медицина» и защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8.3z», прошла процедуру аттестации ФСТЭК и признана соответствующей требованиям нормативной документации по информационной безо
|13.12.2019
|
Fresenius NephroCare внедрит систему маркировки лекарств с «1С:Медицина. Больничная аптека»
я 2020 года, когда фиксирование выхода препарата из оборота будет обязательным. «Наши центры заранее проводят все подготовительные работы по внедрению маркировки, нами был выбран программный продукт "1С:Медицина. Больничная аптека" для тестового взаимодействия с ГИС МДЛП. В октябре мы успешно провели тестирование регистратора выбытия, работающего в сетевом режиме, под управлением "1С:Мед
|17.05.2019
|
Клиника «Инмед» внедрила технологии распознавания Smart IDReader в информационную систему на базе «1С:Медицина. Больница»
азработанную компанией Smart Engines, в систему автоматизации деятельности медицинских организаций «1С:Медицина. Больница». В проекте для ускорения процедуры регистрации пациентов используется
|18.06.2018
|
«Первый БИТ» автоматизировал рабочие места в клиниках Vivo Medical Group при помощи «1С:Медицина. Больница»
томатизировал 300 рабочих мест в клиниках грузинского холдинга Vivo Medical Group, внедрив систему «1С:Медицина. Больница». Программа позволила больницам Vivo Medical Group наладить процессы пе
|07.05.2018
|
ERP-системы «1С:Медицина» внедрены в крупнейших больницах Тюменской области
директор Центра Информационных Технологий Тюменской области (ЦИТ ТО) Артур Усманов представил промежуточные итоги информатизации системы здравоохранения Тюменской области с использованием продуктов «1С:Медицина». В настоящее время ERP-системы «1С:Медицина» внедрены во всех отделениях стационаров крупнейших областных клинических больниц №1 и N2. В них интегрирована функциональность м
|12.04.2018
|
Postgres Professional выполнил аудит СУБД Postgres Pro для МИС Тюменской области
Postgres Professional по заказу «1С-Медицина-Регион» провела аудит и настройку СУБД PostgreSQL, на базе которой функционирует ERP-система «1С:Медицина.Регион», обеспечивающая автоматизацию деятельности лечебно-профилактических учреждений Тюменской области. В начале 2018 г. компания «1С-Медицина-Регион» при поддержке Postgres Profe
1С:Медицина и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
|Гайдуков Алексей 23 9
|Раменский Демьян 18 4
|Селиванов Дмитрий 52 4
|Миронович Филипп 11 4
|Фишер Андрей 75 4
|Симаков Олег 113 4
|Захаров Павел 60 4
|Швецов Денис 14 3
|Захаров Алексей 47 3
|Смирнова Екатерина 9 3
|Балабанов Анатолий 12 3
|Али Максим 11 3
|Глушков Иван 9 3
|Андрейчук Юрий 7 3
|Петухов Максим 14 3
|Шишканов Дмитрий 4 3
|Меркулов Борис 7 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Кивокурцев Олег 100 3
|Бойко Елена 152 3
|Соловьев Владимир 108 3
|Харитонов Антон 12 2
|Васильев Сергей 69 2
|Погонин Алексей 5 2
|Поликарпов Александр 7 2
|Петренко Николай 6 2
|Макаров Владимир 78 2
|Реброва Екатерина 2 2
|Петрова Лариса 2 2
|Паперный Евгений 11 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Сафронов Роман 36 2
|Кадников Вячеслав 20 2
|Шибанова Анна 2 2
|Рустамов Рустам 545 2
|Тыров Илья 29 2
|Харитонов Александр 69 1
|Анисимов Михаил 15 1
|Терехов Александр 16 1
|Усманов Артур 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457351, в очереди разбора - 727940.
Создано именных указателей - 197769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.