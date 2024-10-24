«Ред Софт» и Ресурсный центр «1С-Медицина-Регион» подписали соглашение о сотрудничестве Подписано соглашение о сотрудничестве между ресурсным центром «1С-Медицина-Регион» и компанией «Ред Софт» – отечественным разработчиком ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Совместная деятельность партнеров будет направлена на цифро

«РБС:консалтинг» завершил проект по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медорганизациях Ленобласти компании «РБС:Консалтинг» объявляют о завершении проекта по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медицинских организация Ленинградской области. РБС:Консалтинг» обе

«Первый бит» оптимизировал производительность системы «1С:Медицина» для Сеченовского университета и сократила общее использование оперативной памяти на 40% (100 ГБ). Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит» Большая часть сотрудников Сеченовского университета работают с системой «1С:Медицина.Больница», которая является первичной точкой ввода информации как для врачей, так и для сотрудников регистратур, приемных отделений и колл-центра. В этой же системе, помимо регистра

Региональная МИС «1С-Медицина-Регион» признана лучшим цифровым решением для автоматизации здравоохранения в России ут разработаны механизмы государственной поддержки тиражирования этих решений в регионы. «1С-Медицина-Регион» разработана Ресурсным центром «1С-Медицина-Регион» на базе линейки программных продуктов «1С:Медицина». Решение предназначено для создания государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъекта (ГИС СЗ субъекта), интегрированных с Единой государственной информационно

«1С:Первый Бит» внедрила «1С:Медицина. Больница» в Клиническом центре Сеченовского университета «1С:Первый Бит» завершила внедрение системы «1С:Медицина. Больница» в Клиническом центре Сеченовского Университета. Новая система охватила

МИС Тюменской области на базе «1С:Медицина» получила аттестат ФСТЭК о соответствии требованиям закона о ПД едицина-Регион» сообщил о том, что Государственная информационная система управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области (ИС УРМО ТО), созданная на базе программных продуктов линейки «1С:Медицина» и защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8.3z», прошла процедуру аттестации ФСТЭК и признана соответствующей требованиям нормативной документации по информационной безо

Fresenius NephroCare внедрит систему маркировки лекарств с «1С:Медицина. Больничная аптека» я 2020 года, когда фиксирование выхода препарата из оборота будет обязательным. «Наши центры заранее проводят все подготовительные работы по внедрению маркировки, нами был выбран программный продукт "1С:Медицина. Больничная аптека" для тестового взаимодействия с ГИС МДЛП. В октябре мы успешно провели тестирование регистратора выбытия, работающего в сетевом режиме, под управлением "1С:Мед

Клиника «Инмед» внедрила технологии распознавания Smart IDReader в информационную систему на базе «1С:Медицина. Больница» азработанную компанией Smart Engines, в систему автоматизации деятельности медицинских организаций «1С:Медицина. Больница». В проекте для ускорения процедуры регистрации пациентов используется

«Первый БИТ» автоматизировал рабочие места в клиниках Vivo Medical Group при помощи «1С:Медицина. Больница» томатизировал 300 рабочих мест в клиниках грузинского холдинга Vivo Medical Group, внедрив систему «1С:Медицина. Больница». Программа позволила больницам Vivo Medical Group наладить процессы пе

ERP-системы «1С:Медицина» внедрены в крупнейших больницах Тюменской области директор Центра Информационных Технологий Тюменской области (ЦИТ ТО) Артур Усманов представил промежуточные итоги информатизации системы здравоохранения Тюменской области с использованием продуктов «1С:Медицина». В настоящее время ERP-системы «1С:Медицина» внедрены во всех отделениях стационаров крупнейших областных клинических больниц №1 и N2. В них интегрирована функциональность м