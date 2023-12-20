«РБС:консалтинг» и «Нетрика» завершили проект по развитию медицинской системы на базе «1С: Медицина. Больница»

Компания «РБС:консалтинг» совместно с партнером компанией «Нетрика» объявили о завершении проекта по развитию медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница». Система позволяет формировать порядка 100 электронных медицинских документов (РЭМД и SMS) с отправкой документов в ЕГИСЗ через интеграционную шину данных «N3.Здравоохранение» компании «Нетрика». Информационная система развернута на основе облачной технологии «1С.Fresh» для медицинских организаций Ленинградской области.

Единая конфигурация и администрирование системы позволяют одновременно внедрять новые медицинские документы во все учреждения, тиражировать успешные практики, а также унифицировать рабочие процессы в больницах и поликлиниках.

«РБС:консалтинг» специализируется на цифровизации, автоматизации и оптимизации рабочих процессов для государственных и коммерческих компаний. Компания является полноправным членом «Национальной суперкомпьютерной технологической платформы».

«Нетрика» – это многопрофильная компания, специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных структур федерального и регионального уровней, центр ИТ-экспертизы по управлению проектами в государственном секторе.

Ключевые итоги проекта: переход на электронный документооборот; адаптация шаблонов медицинских документов под специализацию; интеграция с внешними системами; уменьшение времени работы сотрудника с медицинскими документами за счет автоматического формирования частей документов и связанности предшествующих документов; введение форматно-логических контролей на этапе работе пользователя при формировании мед. документов и выставления счетов; легкая масштабируемость системы; быстрое решение пользовательских ошибок или задач.