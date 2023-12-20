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РБС:Консалтинг

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 815 574 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 815 574 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 676 131 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 139 443 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.12.2023 «РБС:консалтинг» завершил проект по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медорганизациях Ленобласти 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

РБС:Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 42 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Ростелеком 10948 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 2
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 1
MedTech - ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 20 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
1С:Медицина 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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